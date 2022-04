Von Axel Sturm

Ladenburg. Zu einem Stadtteilrundgang mit einer Premiere kamen am Samstagmorgen rund 50 Interessierte in das neue Wohngebiet Nordstadt/Kurzgewann. Einen Rundgang im Schnee hatte es zuvor noch nicht gegeben, aber der April macht, was er will. Das darf er auch – nicht aber die Stadtverantwortlichen, die die Bürgerschaft in ihre Entscheidungen einbeziehen will. Dies war einer der Gründe, weshalb Bürgermeister Stefan Schmutz und zahlreiche Ratsmitglieder "ganz Ohr" waren, um sich die Anliegen der derzeit 170 Nordstadtbewohner anzuhören. Schmutz berichtete zu Beginn über die Inbetriebnahme von sechs E-Mobil-Ladestationen mit zwölf Ladepunkten im Stadtteil. Es gibt nun 14 Ladepunkte im gesamten Stadtgebiet.

Dieser Übergang trennt die Nord- von der Oststadt. Die Anwohner finden die Stelle gefährlich und wollen eine Ampel für ihre Kinder. Foto: Kreutzer

Ärger über gefährlichen Übergang

Bei der Fertigstellung des größten Baugebiets der letzten 40 Jahre sollen im Norden Ladenburgs rund 1200 Menschen wohnen. Einige Neu-Ladenburger trugen schon beim Rundgang ihre Anliegen vor: Einige junge Eltern sprachen das Thema Verkehr an. Sie ärgern sich über "zugeparkte Gehwege", die besonders für Kinder eine Gefahr darstellen. Thematisiert wurde auch der Wunsch nach einem sicheren Schulweg von der Nordstadt in die Dalberg-Grundschule. Die Querung der Neuen Anlage in die Schulstraße sei gefährlich, gaben die Eltern dem Bürgermeister einen weiteren "Arbeitsauftrag" mit auf den Weg.

Die größte Gefahr bestünde aber an der Weinheimer Straße, wo der Bau einer Ampelanlage eingefordert wurde, um gefahrlos den Anne-Frank-Kindergarten in der Oststadt zu erreichen. Hier sei ein "dickes Brett" zu bohren, so Stadtbaumeister André Rehmsmeier, denn diese Gefahrenbeseitigung falle in den Zuständigkeitsbereich der Verkehrsbehörde des Rhein-Neckar-Kreises. Und die verlange von der Stadt eine Verkehrszählung, um zu ermitteln, wie viele Menschen pro Stunde die Straße überqueren. "Das ist doch ein Unding. Hier wohnen bald 1200 Menschen – darunter viele Kinder –, und die Verkehrsbehörde wartet darauf, dass Zahlen vorliegen. Muss erst ein Unfall passieren?", schimpfte eine Mutter. Auch der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Markus Bündig schüttelte den Kopf. "Das Anliegen schreit geradezu danach, dass wir uns wehren", sagte Bündig der RNZ.

Ziel der Verwaltung war es aber auch, über die Schwerpunkte im Baugebiet zu informieren. Das Wohnprojekt "Vielfalt in Ladenburg" stellte Projektsprecher Fred Hammerschlag vor. In der Nordstadt entstehen 70 Wohnungen, die Anfang 2025 bezogen werden. Die Hälfte sei bereits verkauft. "Wir wollen einen sozialen und kulturellen Treffpunkt in Ladenburg schaffen und suchen Menschen, die gemeinschaftlich planen, bauen, wohnen und leben möchten", sagte Hammerschlag, der den Inklusionsgedanken bei der Präsentation besonders hervorhob (Infos: www.vielfalt-ladenburg.de).

Stadtbaumeister Rehmsmeier stellte danach die Planungen des zwei Fußballfelder großen "grünen Boulevards" vor, den der Landschaftsarchitekt des Grünprojekts 2005, Christof Luz, gestaltet. Die Ideen der Nordstadtbewohner würden noch integriert, sicherte der Stadtbaumeister zu. Vorgesehen im autofreien Boulevard der Nordstadt sind ein Spielplatz, ein Bolzplatz, ein Treffpunkt für ältere Menschen und das Boulevard-Café. Die Saison-Gärten erfreuen sich jetzt schon einer so großen Nachfrage, dass Platz für weitere Gärten gesucht wird. Die Eckpunkt-Planungen sollen Ende 2022 fertig sein. Danach werden die einzelnen Boulevard-Bereiche bis zur Übergabe 2025 umgesetzt.

Zeitdruck besteht hingegen beim Bau des neuen Kindergartens. Der Spatenstich soll am 26. April erfolgen, um in knackigen 18 Monaten eine dreigeschossige Betreuungseinrichtung für 60 Kinder zu schaffen. Schmutz warb um Verständnis dafür, dass die nächsten zwei Jahre eine "Zeit der Kompromisse" werden könnten: So wird ein Kindergarten-Provisorium im Brenngässel eingerichtet, damit der Rechtsanspruch auf Kindergartenplätze erfüllt werden kann.

Die Regionalleiterin der Mosbacher Johannes-Diakonie, Yvonne Jelinek, und Bürgermeister Schmutz waren sich einig, dass die Nordstadt ein buntes Baugebiet werden soll. Gesellschaftliche Vielfalt sei erwünscht, und daher sei der Bau einer Wohn- und Beschäftigungseinrichtung für schwer- und schwerstbehinderte Menschen eine gute Entscheidung. Jelinek dankte Ex-Bürgermeister Rainer Ziegler, der die Johannes-Diakonie überzeugte, sich zu bewerben. "Wir sind jetzt angekommen, obwohl die 27 Wohnungen erst im November bezogen werden", sagte Jelinek, die darauf hinwies, dass die am Verkehrskreisel Nord liegende Einrichtung den Gemeinschaftsraum der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen kann.

Abschließend nutzten die Teilnehmer die Gelegenheit, die wohl größte Heizanlage Ladenburgs zu besichtigen. Über die Funktion des Blockheizkraftwerks (BHKW), das mit Kraft-Wärmekopplung Wärme und Strom erzeugt, informierte Thomas Neri von den Pfalzwerken. Die Preissteigerungen im Energiesektor spielen hier durchaus eine Rolle, denn das BHKW wird derzeit mit Gas betrieben. Eine Umrüstung auf Ölbetrieb sei möglich.

Die Pfalzwerke beschäftigen sich intensiv mit Wasserstoff-Energie. Eine Umrüstung der Ladenburger Anlage wäre problemlos möglich, meinte Neri, der zusicherte, dass eine zuverlässige Wärme- und Stromversorgung der Nordstadt gegeben ist.