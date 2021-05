Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Corona-Lage im Rhein-Neckar-Kreis entspannt sich von Woche zu Woche, aber für Großveranstaltungen mit mehreren Tausend Gästen ist die Zeit noch nicht reif. Speziell im Sommer ist der Terminkalender in Ladenburg stets gut gefüllt, wobei die etablierten Großveranstaltungen auch die Höhepunkte darstellen: Das Triathlon-Festival "Römerman", das Drachenboot-Festival der Römerdrachen, der Ladenburger Musik-Sommer des Hirschberger Veranstalters Demi-Promotion, aber auch die Ladenburger Gartenlust der Baumschule Huben locken Zehntausende. Die größte Veranstaltung aber ist das Altstadtfest am zweiten September-Wochenende, das bereits 2020 – wie alle anderen Großveranstaltungen auch – abgesagt wurde. Auch in diesem Jahr ist eine Absage noch nicht vom Tisch.

Rainhard Fendrich statt Dieter Thomas Kuhn

"Ob und in welcher Form in diesem Jahr ein Altstadtfest möglich sein könnte, darüber wird derzeit verwaltungsintern diskutiert", so Rathaussprecherin Nicole Hoffmann auf RNZ-Anfrage. Die Entscheidung, ob die Ladenburgerinnen und Ladenburger mit Zehntausenden Gästen feiern, soll im Juni fallen. Gefeiert wird ganz sicher am Altstadtfest-Sonntag, 12. September, ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Marktplatz – egal ob das Fest abgesagt wird oder nicht, so der evangelische Pfarrer David Reichert.

Die Perspektiven für Veranstalter sind weiterhin nicht rosig. Die Festwiese ist zwar für mehrere Kleinveranstaltungen reserviert; aber den Abend, zu dem wohl die meisten Besucher gekommen wären, hat Demi abgesagt. Konzerte mit Schlager-König Dieter Thomas Kuhn haben längst Kultcharakter, über 5000 Fans pilgern meist dorthin. Die für den 20. August geplante Ausgabe fällt aus.

Deutlich weniger Gäste werden zum Konzert des Liedermachers Rainhard Fendrich erwartet, der am 22. August auf der Festwiese auftreten soll. Demi-Geschäftsführer Dennis Gissel setzt 2021 auf kleinere Formate wie etwa die Reihe "Beat and Eat", die in Ladenburg vom 19. bis zum 22. sowie vom 26. bis zum 29. August als "Klappstuhl-Veranstaltung" geplant ist (www.beatandeat.net). Jeweils 500 Menschen erhalten Einlass, um zum Beispiel von Comedy-Star Faisal Kawusi, der Freddy-Wonder-Combo oder dem Oktoberfest-Team unterhalten zu werden. Der Kartenvorverkauf sei sehr gut angelaufen, sagte Gissel der RNZ. Aber natürlich hofft er schon auf 2022, wenn wieder größere Konzerte laufen könnten.

Die Festwiese gebucht hat auch der Mannheimer Konzertveranstalter Delta-Konzerte, der am 30. und 31. Juli und vom 4. bis zum 6. August fünf Picknick-Konzerte mit angesagten Künstlern anbietet. Die Folktronica-Band Milky Chance, die Popmusikerin Alice Merton, Liedermacher Joris sowie die Indie-Rock-Bands Giant Rocks und Provinz treten in Ladenburg auf. Auch für diese Reihe ist der Vorverkauf sehr gut angelaufen (www.delta-konzerte.de).

Die sonst von Vereinen und Betrieben angebotenen Großveranstaltungen sind wegen der Pandemie bereits abgesagt. "Uns als Veranstalter ist das Risiko einfach zu groß", sagte der Cheforganisator des LSV-Triathlons "Römerman", Günter Bläß. Das Organisationsteam habe daher einstimmig beschlossen, die größte Sportveranstaltung der Stadt, die bis zu 1500 Sportlerinnen und Sportler sowie eine riesige Fangemeinde anlockt, in diesem Jahr abzusagen.

Mit dem Gedanken an eine Absage spielt auch die Drachenboot-Abteilung des FV 03 Ladenburg, die seit 15 Jahren das Drachenboot-Festival auf der Festwiese auf die Beine stellt. 64 Drachenboot-Teams und viele Schaulustige haben normalerweise im Juli ihren Spaß, der 2021 jedoch ausfällt – zumindest in der altbekannten Form. Der Vorsitzende des FV 03, Thomas Thieme, will der Abteilungsversammlung zwar nicht vorgreifen, aber er kann sich nur schwer vorstellen, dass das Festival steigt. Er will den Drachenboot-Sportlern eine Art "Abteilungspräsentation" vorschlagen und denkt auch über eine "kleine Beachparty" nach.

Seit Monaten abgesagt ist bereits die im Zweijahresrhythmus stattfindende "Gartenlust", die 2021 turnusmäßig stattgefunden hätte. Zu dieser August-Veranstaltung kommen regelmäßig über 30.000 Gäste. Ein solcher Ansturm passt nicht in die Zeit. Zu den Großveranstaltungen im Juli zählt auch das Backfischfest. Der Angelsportverein wird kein Zelt auf der Festwiese aufstellen. Vorsitzender Heinz Matt sagte der RNZ, dass eine Veranstaltung in dieser Größenordnung noch nicht in die Landschaft passt. Der ASV plant ein "Backfischfest-light" am Fischerhäusel in der Ilvesheimer Straße sowie einen Straßenverkauf am 2., 3. und 4. Juli.