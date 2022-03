Von Axel Sturm

Ladenburg. Der "Röhren-Spielplatz" an der Deichwiese war beim Grünprojekt 2005 wegen seiner pfiffigen Gestaltung eine echte Attraktion. Aber das Spielareal in der Nähe der Lobdengau-Halle ist mittlerweile in die Jahre gekommen, und so musste es im vergangenen Jahr aus Sicherheitsgründen sogar teilweise gesperrt werden. Jetzt kommt Schwung in die Neugestaltung.

Die ersten Planungen für eine Neugestaltung des Röhren-Spielplatzes konnten nicht überzeugen, das Preis-Leistungs-Verhältnis war nicht stimmig. Nun legte die neue Mitarbeiterin im Rathaus für Spielplatzfragen, Iris Lipowsky, in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses (TA) am Mittwoch eine neue Planung vor. Und die überzeugte Bürgermeister Stefan Schmutz und auch die anderen TA-Mitglieder. "Sehr kreativ, leidenschaftlich und mit Herzblut gestaltet", sei der Vorschlag, lobte der Bürgermeister.

Der neue Spielplatz, der von der Stuttgarter Firma "Kukuk" für einen Angebotspreis von 80.000 Euro gebaut wird, soll noch in diesem Sommer seiner Bestimmung übergeben werden. Die Kosten für das Projekt konnten auch deshalb niedrig gehalten werden, weil der städtische Bauhof die Erd- und Fundamentarbeiten ausführen wird.

Der neue Spielplatz, der bei den Kindern künftig als "Wasserturm-Spielplatz" abgespeichert werden könnte, enthält nur zwei "alte Elemente": Die Rutsche und die Nestschaukel bleiben erhalten. Die neue Attraktion dürfte hingegen der neue Wasserturm aus Holz werden. Denn im Inneren des Turms gibt es Kletterelemente, die nur mit einer gewissen Anstrengung bezwungen werden können.

Der neu gestaltete Spielplatz ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt, die drei Altersgruppen ansprechen sollen. Wegen der Nähe zur Dalberg-Grundschule ist der Bereich für die sechs- bis achtjährigen Kinder besonders großzügig ausgelegt. Dort stehen dann auch der besagte Holz-Wasserturm und eine sogenannte Himmelsschaukel, die für die älteren Spielplatznutzer "spektakulär" sei. Vielseitige Klettermöglichkeiten in einem Seilgarten sollen das Spielangebot schließlich abrunden.

Im Bereich der Kleinkinder wird ein Boot aus Holz gebaut, das viele Spielmöglichkeiten bietet. "Wir wollten auch einen Bezug zum Neckar herstellen", meinte die Projekt-Verantwortliche. Natürlich braucht ein attraktiver Spielplatz auch einen großen Sandbereich – und der wird im Kleinkindareal geschaffen. Eine optische Bereicherung wird der Binsenpfad sein, der auch als Rückzugsort dienen kann.

"So einen Spielplatz hätte ich in meiner Kindheit auch gerne gehabt", meinte Grünen-Stadtrat Max Keller. So sei das heute: "Die Eltern wollen tolle Autos vorzeigen. Und die Kinder brauchen tolle Spielplätze", sagte er. Auch die Sprecherin der SPD und Leiterin des Anne-Frank-Kindergartens, Angelika Gelle, war begeistert. Der Preis für den neuen Kindergarten sei unschlagbar, und die Fachfrau ist besonders von der "Familienfreundlichkeit" des neuen Wasserturm-Spielplatzes überzeugt.