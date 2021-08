Von Axel Sturm

Ladenburg. Der Ladenburger Konzertsommer geht unter Coronabedingungen in die zweite Runde. Nach dem erfolgreichen Auftakt des Veranstalters Delta-Konzerte mit insgesamt acht Picknick-Konzerten, organisiert ab Freitag, 20. August, die Hirschberger Firma Demi-Promotion das "Beat and Eat-Festival". Bis Samstag, 28. August, gibt noch einmal fünf Veranstaltungen. Den Anfang macht Rapper und Sänger Alligatoah.

Das Konzept des Festivals unterscheidet sich grundlegend von dem der Picknick-Konzerte, bei denen die Gäste sich ihre Verpflegung selbst mitbringen konnten.

Dennis Gissel (Foto: Sturm), Geschäftsführer von Demi-Promotion, erläuterte, dass er für die Veranstaltungen mit Big Beat & Eat (21. August), dem Mannheimer Oktoberfest (22. August), Comedian Faisal Kawusi (27. August) und dem DJ-Duo Gestört und Geil (28. August) jeweils 500 Tickets verkaufen darf. Im Ticketpreis inbegriffen ist je eine Verpflegungsbox – auf Wunsch auch vegetarisch. Wählen können die Festivalgänger zudem, ob sie die Veranstaltung auf Stühlen oder auf einer Picknickdecke erleben wollen.

Dennis Gissel. Foto: privat

Auch die Zusatzversorgung sei "perfekt organisiert", sagte Gissel. Wer Durst und Hunger verspürt, kann das Verpflegungsteam fast schon wie in einer Gaststätte verständigen. Mit dem Handy kann man die Bestellung aufgeben, die dann bargeldlos bezahlt werden muss. "Wir garantieren, dass die Gäste fünf Minuten nach der Bestellung mit dem Essen und den gewünschten Getränken versorgt sind", sagt Gissel. Dieses Konzept habe schon bei den jüngsten Konzerten der Veranstaltungsagentur am Weinheimer Waidsee und im Sportzentrum Leutershausen reibungslos funktioniert. Für das Auftaktkonzert mit Alligatoah werden übrigens keine Verpflegungsboxen angeboten. Für dieses Konzert verkauft der Veranstalter 1000 Tickets, die fast alle vergriffen sind, sagt Gissel.

Die Hirschberger Agentur, die seit 2003 in Ladenburg Veranstaltungen wie "Klassik am Fluss" oder die "Sommerkonzerte"ausrichtet, ist erleichtert, dass endlich wieder die Zeit von Live-Erlebnissen angebrochen ist. Die Organisationsvorgaben ändern sich jedoch fast täglich. Gissel ist daher permanent damit beschäftigt, die neuesten Corona-Vorschriften des Landes und der Kommune umzusetzen. Selbstverständlich gelten die "drei G" auch für das "Beat and Eat-Festival": Nur Geimpfte, Genesene oder Getestete dürfen das Festivalgelände betreten. Am Eingang befindet sich eine Teststation, Gissel betont aber: "Die Station ist nur für den Notfall." Um Schlangen und Wartezeit zu vermeiden, sollten die Konzertgänger sich schon im Vorfeld testen lassen.

Gissel hofft auf ausverkaufte Konzerte, denn das finanzielle Risiko der Veranstaltungsreihe sei hoch. Die Bühne, die aufgebaut wird, erfüllt die Anforderungen für Konzerte mit 5000 Gästen. "Die Aufbaukosten, die Kosten für die Lichttechnik oder die Kosten für die Sicherheitsfirmen sind gleich – egal ob 500 oder ob 5000 Konzertbesucher kommen", sagt Gissel, um das wirtschaftliche Risiko zu verdeutlichen. Trotzdem war für ihn klar, dass er die Chance ergreifen wird, wieder Livekonzerte in Ladenburg zu organisieren. Ladenburg sei für Demi-Promotion ein wichtiger Veranstaltungsort, und das soll auch so bleiben. "Gerade in der Coronazeit muss man zeigen, dass man noch auf dem Markt ist", sagt Gissel. Er ist von der Stadt Ladenburg "vollumfänglich" unterstützt worden. Die Zusammenarbeit mit Bürgermeister Stefan Schmutz und den Ämtern im Rathaus beschreibt er als "vorbildlich". Daher gibt es auch eine Symbiose: Wer will, kann sich vor dem Konzert im Benzpark von kommunalen Impfteams gegen Covid-19 impfen lassen (siehe weitere Meldung).

Für den Veranstaltungsmanager ist das Konzert mit dem Rapper und Sänger Alligatoah der Höhepunkt der Veranstaltungsreihe. Die Geschichten, die der Künstler präsentiert, sind mitten aus dem Leben gegriffen und für Gissel ist Alligatoah einer der authentischsten Künstler, die er kennengelernt hat. Außerdem freut sich der Geschäftsführer auf den Oktoberfest-Sonntag, bei dem die Band "Münchner G’schichten" spielen wird.

Info: Mehr Informationen und Tickets gibt es im Internet.