In wenigen Wochen wird es die St.-Johannes-Kirche nicht mehr geben - es rücken nämlich die Bagger mit der Abrissbirne an. Foto: Sturm

Ladenburg. (stu) Überraschend war die Mitteilung von Bürgermeister Stefan Schmutz in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses nicht, als er sagte, dass der Abriss der Sankt-Johannes-Kirche in der Weststadt bevorsteht. Die Kirche wurde am 23. Juni 2012 von der Erzdiözese Freiburg profaniert, was damals für viel Wirbel in der Katholischen Kirchengemeinde Ladenburg sorgte. Weil der auf dem Gelände liegende Kindergarten St. Johannes erweitert werden soll, wird das ehemalige Gotteshaus nun bald abgerissen.

"Sehen wollen wir das nicht, wenn die Abrissbirne unsere Kirche zertrümmert", sagten Anneliese und Helmut Kinzig beim RNZ-Besuch. Seit 1968 waren die Kinzigs das ehrenamtlich tätige Messner-Ehepaar, für die die Kirche immer noch eine echte Herzenssache ist. Schon die Bekanntgabe, dass St. Johannes profaniert wird, war für das Ehepaar ein Schock. Ein weiterer Schock war für die langjährige Kindergartenleiterin von St. Johannes und den Kindergarten-Hausmeister die im letzten Jahr ausgesprochene Kündigung ihrer Wohnung. Die Kinzigs mussten die Kindergarten-Wohnung nach über 50 Jahren verlassen, weil die Katholische Kirchengemeinde die Räume für die Kindergartenerweiterung benötigt.

Ende des Monats ziehen die Kinzigs nun in eine neue Wohnung in die Südstadt um, sodass ihnen der Anblick des Kirchenabrisses wohl erspart bleibt.

Die Kirche St. Johannes in der Weststadt wurde 1959 erbaut. Ladenburg musste damals viele Donauschwaben aufnehmen, die in der Weststadt eine neue Perspektive erhielten. "Fast alle Neubürger waren gläubige Katholiken, die jeden Sonntag den Gottesdienst besuchen wollten", erinnert sich Kinzig, der damals noch in der Altstadt wohnte.

Da die Weststadt damals von der Kernstadt abgehängt war, entschied die Katholische Kirchengemeinde, im Westen Ladenburgs eine eigene Kirche zu bauen. Pfarrer Otto Häußler und andere Geistliche hielten hier jeden Sonntag Gottesdienste ab. Ausgestattet und verschönert wurde die Kirche durch Spenden der Donauschwaben, die beispielsweise einige Holzkreuze und eine wertvolle handgeschnitzte Madonna finanzierten.

Einmal im Monat fand übrigens ein Gottesdienst für die evangelischen Christen statt. Das war wohl auch der Grund, weshalb die Evangelische Kirchengemeinde die Orgel von St. Joannes mitfinanzierte.

Auch für den baulichen Erhalt der Kirche setzten sich der ehemalige CDU-Stadtrat Kinzig und seine beiden Glaubensbrüder, Lothar Vögele (CDU) und Hubald Schmitt (FWV), engagiert ein. So spendete Zimmerermeister Vögele das kleine Glockentürmchen, das in den 1980er-Jahren erneuert werden musste.

Die Glockenturmspitze fertigte kostenlos Blechnermeister Hubald Schmidt an, sodass die Kasse der Kirchengemeinde kräftig entlastet wurde. Die Glocke der Kirche besorgte damals Architekt Willi Götz. "Ich heiße Monika und wurde 1924 im Auftrag der Caritas in Villingen gegossen", steht auf der Glocke, die am 15. September 2012 zum letzten Mal die Kirchgänger zum Gottesdienst rief. Längst war die Kirche nicht mehr so voll wie in den 1960er- und 1970er-Jahren.

Weil die katholische Pfarrgemeinde im neuen Jahrtausend einen Sparkurs bei den kirchlichen Immobilien einläutete, entschied der damalige Kirchengemeinderat unter dem damaligen Pfarrer Frieder Bellm, die Kirche in der Weststadt aufzugeben. Ein bitterer Tag für die Kinzigs, aber: "Die vielen Erinnerungen kann uns keiner nehmen", meinte das Ehepaar übereinstimmend.