Ladenburg. (skb) Die Stadtinformation heißt jetzt Tourist Information. Bereits im Herbst 2017 zog sie vom Neckartorplatz in die Stadtbibliothek und wurde dort jetzt nach positiv verlaufener Erprobungsphase dauerhaft etabliert. Final eingerichtet ist sie im Erdgeschoss des Fürstenbaus rechts neben der Ausleihtheke der Bibliothek. Die Lese- und Zeitschriftenecke, die zuvor hier war, ist ins Dachgeschoss umgezogen.

Bürgermeister Stefan Schmutz präsentierte der Öffentlichkeit das nach dem Bürgerbüro "zweite deutlich verbesserte Service-Angebot" für Bürger und Besucher, das "wir für einen zentralen Baustein zukunftsorientierten Stadtmarketings halten". Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Tendenz der Römerstadt als beliebtes Ausflugsziel klar nach oben zeige, was auch Zahlen belegen.

Ladenburg befinde sich in einem Ranking in einem sozialen Medium, in dem über tausend Kleinstädte gelistet sind, unter den ersten 51. Die Zahl der Übernachtungen lag im Jahr 2017 bei über 60.000, was im Verhältnis zur Einwohnerzahl Platz acht im Rhein-Neckar-Kreis bedeutet. Und mit ein Grund ist, für die Besucher eine entsprechende Anlaufstelle zu schaffen. "Wir sehen jetzt ein Ergebnis, das sehr ansprechend ist", befand Schmutz angesichts des neu gestalteten Platzes, an dem die Mitarbeiter künftig auch sonn- und feiertags etliche Informationen bereithalten.

Das ist ein klares Plus gegenüber den früheren, gerade einmal zwölf Wochenstunden umfassenden Öffnungszeiten, wie die Stadtmarketing-Verantwortliche Claudia Döhner erläuterte. Sie betreut die Tourist Information zusammen mit Kollegin Beate Glowinski. Und es habe sich schon in der Probephase bewährt, denn während von Januar bis September 2017 am alten Standort 1400 Besucher gezählt wurden, waren es im gleichen Zeitraum des Folgejahres in den jetzigen Räumen bereits 2560.

Die Kombination der beiden Anlaufstellen sei nichts Neues und werde bereits in vielen europäischen Ländern praktiziert, wo Bibliotheken auch als Orte der Information und Orientierung gesehen werden, wie Bibliotheksleiterin Antje Kietzmann bei ihrem letzten öffentlichkeitswirksamen Termin in dieser Funktion erklärte. Dies habe sich auch in der Testphase gezeigt, die zugleich Reibungspunkte offenbarte. Denn während in der Leseecke Ruhe gewünscht wird, dominiert an der Info-Theke das Gespräch.

Da die Kundenzufriedenheit sichergestellt werden sollte, kam man zu dem Ergebnis: "Wir brauchen mehr Personalstunden und räumliche Veränderung." Die Lösung: die Einrichtung eines großzügigen und dank Fahrstuhl barrierefrei erreichbaren Zeitschriften- und Leseraums im Dachgeschoss, das ansonsten vorwiegend für Veranstaltungen genutzt wird. Möbliert mit gemütlichen Sesseln, ist er nun zum "schönen Rückzugsort" geworden. "Das Benutzerbedürfnis steht immer in der Mitte der Betrachtung", unterstrich Kietzmann.

Info: Die Tourist Information ist zu folgenden Zeiten geöffnet: montags 14 bis 19 Uhr, dienstags 10 bis 14 Uhr, donnerstags 14 bis 19 Uhr, freitags 10 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr, sonn- und feiertags 11 bis 14 Uhr.