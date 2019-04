Ladenburg. (stu) Am Montag hat das Team des neuen Bürgerbüros seine Arbeit aufgenommen. In einem Jahr, so hat er es angekündigt, will Bürgermeister Stefan Schmutz eine Bilanz ziehen. Von einer Sache aber ist er überzeugt: "Das Bürgerbüro wird funktionieren. Da habe ich überhaupt keine Zweifel."

Herr Schmutz, kürzlich sagten Sie: "Ich bin stolz, weil es jetzt ein Bürgerbüro gibt". Weshalb sind Sie stolz?

Ich bin einerseits stolz auf die Kolleginnen und Kollegen, dass sie sich auf diese Neuerung sowie den Veränderungsprozess eingelassen haben. Zum anderen konnte ich feststellen, dass aus dem Projekt Bürgerbüro ein echtes Gemeinschaftsprojekt entstanden ist und ganz unterschiedliche Teile der Verwaltung vorbildhaft mitgeholfen haben.

Hintergrund Tag der offenen Tür: Bürger konnten das neue Bürgerbüro erstmals am Samstag, 6. April, von 10 Uhr an begutachten. Arbeitsbeginn: Das fünfköpfige Team um Leiterin Monika Rätz nahm am Montag, 8. April, seine Arbeit auf. Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Freitag von 9 bis 12 Uhr, Mittwoch von 7 bis 12 Uhr, Donnerstag von 9 bis [+] Lesen Sie mehr Tag der offenen Tür: Bürger konnten das neue Bürgerbüro erstmals am Samstag, 6. April, von 10 Uhr an begutachten. Arbeitsbeginn: Das fünfköpfige Team um Leiterin Monika Rätz nahm am Montag, 8. April, seine Arbeit auf. Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Freitag von 9 bis 12 Uhr, Mittwoch von 7 bis 12 Uhr, Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 19 Uhr. Telefon: Telefonische Anfragen über die Zentralnummer 06203/70-0 oder über die Bürgerbüronummer: 06203/70-160. Telefonische Terminvereinbarungen sind möglich. Internet: Termine können auch übers Internet vereinbart werden. Dort stehen außerdem weitere Informationen zum Bürgerbüro zur Verfügung. (stu)

Die Konzeption wurde bei einer Informationsveranstaltung präsentiert. Wie stark hat sich das Bürgerbüroteam bei der Umsetzung eingebracht?

Die Federführung bei der Erarbeitung der Konzeption lag in den Händen des Projektteams "Bürgerbüro". Denn ich bin überzeugt, dass eine wirkliche Identifikation mit einem Projekt nur möglich ist, wenn ein entsprechend hohes Maß an Eigenverantwortung möglich ist. Ich selbst habe mich daher weitestgehend aus der konkreten Umsetzung herausgenommen und mich lediglich in regelmäßigen Abständen über den Zwischenstand erkundigt.

Welche Vorteile haben die Bürger durch das Bürgerbüro?

Zunächst erhalten Bürger eine Vielzahl an Informationen und Dienstleistungen aus einer Hand und an einem Ort. Des Weiteren möchten wir durch die Möglichkeit der Terminvormerkung, verlängerte Öffnungszeiten und eine personelle Verstärkung die Wartezeiten deutlich verringern.

Gibt es auch Synergieeffekte in der Kernverwaltung des Rathauses?

Durch die Verlagerung von Aufgabenbereichen entstehen Freiräume, die für neue Aufgabenfelder genutzt werden können. Ebenfalls für eine Beschleunigung interner Arbeitsprozesse soll die direkte Beantwortung von Bürgeranfragen durch das Bürgerbüro sorgen. Denn durch eine geringere Zahl von Unterbrechungen können verwaltungsinterne Arbeitsprozesse schneller abgeschlossen werden.

In einem Jahr wollen Sie Bilanz ziehen, ob das Bürgerbüro funktioniert. Welche Schlagzeile würden Sie im April 2020 gerne lesen?

Das Bürgerbüro wird funktionieren. Da habe ich überhaupt keine Zweifel. Was uns im ersten Jahr beschäftigen wird, sind die Fragen, ob wir mit den Öffnungszeiten richtig liegen und wie gut das Angebot der Terminvormerkung funktioniert. Die Schlagzeile "Klasse Service und keine Wartezeit" würde unterstreichen, dass die Bürger unser Angebot von Beginn an sehr gut angenommen haben.