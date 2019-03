Ladenburg. (stu) Von der Römerstadt nach Thailand? Das entscheidet sich am Samstag, 2. März, für die 17 Jahre alte Shanice Porkar, die bei der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) eine Runde weiter gekommen ist.

In zwölf Castingsendungen hat die Jury um den Musik-Produzenten Dieter Bohlen 120 Kandidaten einen sogenannten Recall-Zettel überreicht. Das bedeutet, dass diese Sänger wieder vor der Jury auftreten dürfen.

Im österreichischen Ischgl kämpfen die Kandidaten nun um den Einzug in die nächste Runde des Wettbewerbs, den Auslands-Recall in Thailand. Nur die besten 25 Kandidaten fliegen in das Urlaubsparadies, um dort wiederum um den Einzug in die Live-Mottoshows zu singen. Und zu denen möchte auch Shanice gehören.

Zunächst treten die Sänger in Zehner-Reihen vor der Jury an und tragen ein Lied ihrer Wahl vor. Nachdem die zehn Kandidaten vorgesungen haben, trifft die Jury direkt die Entscheidung, wer dabei bleiben darf und wer nach Hause fahren muss.

Shanice hat sich für den Recall für das Lied "Homesick" von Dua Lipa entschieden: "Ich bin vorbereitet, aber ich habe trotzdem Angst, dass etwas schief laufen kann", wird sie in einer Pressemeldung von RTL zitiert. Das wird sich nun in wenigen Tagen zeigen.

Info: Ob Shanice die erste Runde des Recalls in Ischgl übersteht und am Ende vielleicht sogar nach Thailand fliegt, zeigt RTL am Samstag, 2. März, um 20.15 Uhr.