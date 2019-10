Cornelia Wolf mit ihrem "brellaport" für große und kleine Schirme. In der Hand hält sie den Prototyp aus Pappe. Foto: Beckmann

Von Silke Beckmann

Ladenburg. Es war ein ganz gewöhnlicher Restaurantbesuch an einem verregneten Nachmittag, der Cornelia Wolf nicht mehr losließ. Im Eingangsbereich befand sich zwar ein Schirmständer, der eignete sich aber wie so viele Behältnisse seiner Art nicht für Taschenschirme. Die Knirpse wurden also einfach auf dem Boden abgelegt und bildeten dort Pfützen. Nicht schön anzusehen und mindestens genauso gefährlich.

Dieses Szenario veranlasste Wolf nicht nur dazu, sich kreative Gedanken zu machen, sondern diese auch in die Tat umzusetzen. Und so wurde aus einem Erlebnis an einem verregneten Tag ein nebenberufliches Gewerbe.

Zwei Jahre nach dem Restaurantbesuch präsentiert Wolf einen Schirmständer, der es mit jedem Schirm aufnimmt. Wolf: "Die Kleinen müssen nicht mehr danebenliegen." Der von ihr designte "brellaport" aus pulverbeschichtetem rostfreiem Stahlblech kann sogar als Blumenkübel verwendet werden - in diesem Fall ist er im Boden mit einem Loch versehen und nennt sich "plantport".

"Ich hätte nie gedacht, dass Schirme mal zu meiner Welt gehören", sagt Wolf, die eigentlich Diplom-Pädagogin ist und als Schulsozialarbeiterin an einer Grundschule in der Region arbeitet. Ein Bereich, in dem lösungsorientiertes Handeln gefragt ist, was Wolf vor drei Jahren als Autorin des Buchs "Der Klassenrat" auf den Punkt brachte.

Design gehörte trotz anderer beruflicher Orientierung schon immer zu ihren Schwerpunktinteressen - warum sich also nicht auch hier lösungsorientiert betätigen? Ein gemütlicher Spaziergang war es bis zum fertigen Produkt und der Gewerbeanmeldung jedoch nicht gerade: "Ich habe vorher gar nicht gewusst, was da alles mit dranhängt, aber es ist interessant." In Stunden dürfe man das allerdings nicht rechnen.

Da war zunächst der Entwurf: Der Weg von der Ideenschmiede im Kopf bis hin zum Modell erfolgte über Zwischenschritte wie nicht ganz einfach umzusetzende 3-D-Zeichnungen und etliche Basteleien mit Papier bis schließlich der Prototyp aus fester Pappe stand. "So ist die Form entstanden: durch Probieren", erzählt Wolf. Das Ganze habe sich sogar ein bisschen zum Familienprojekt entwickelt: Tochter und Ehemann hatten sich ebenfalls für das Projekt begeistert und brachten weitere Ideen ein, wie etwa die Bepflanzungs-Variante.

Anschließend galt es, beim Deutschen Patent- und Markenamt das Design schützen zu lassen und sich außerdem breit zu informieren - sei es im Mannheimer Gründerinnenzentrum "gig7", durch viele Infoveranstaltungen zu Themen von AGB bis Datenschutz bei der Industrie- und Handelskammer oder auch in Gesprächen mit Verkäufern auf Messen. Die dabei gemachten Erfahrungen wertet Wolf als ausgesprochen positiv: "Ich bin fast überall auf Unterstützung und Offenheit gestoßen."

Herzstück war dann die Produktion - nach Wolfs Vorstellung möglichst unter der Prämisse der Nachhaltigkeit. Bei jener Firma, die dies ermöglicht hätte, wäre allerdings eine Mindestabnahme von 2000 Stück erforderlich gewesen. Für den Anfang war das eine Nummer zu groß. Und so entschied sich die frischgebackene Geschäftsfrau für eine Heidelberger Metallbaufirma, in der sie sich gleich gut aufgehoben fühlte, auf Begeisterung stieß und zielführend beraten wurde. Dort wurden nun die ersten 70 Schirmständer in den Farben Weiß, Blauschwarz und Dunkelgrün produziert.

Ursprünglich waren sie vorrangig für Cafés, Restaurants, Praxen oder Büros gedacht, "aber man kann sie auch zu Hause für Gäste gebrauchen", führt Wolf aus, die ihr Angebot unter anderem zunächst durch Flyer und bei Einrichtern publik macht. Seit Kurzem ist auch die Homepage fertiggestellt und zum Verschicken steht passgenaues Verpackungsmaterial bereit - ohne Plastik, "das war mir wichtig".