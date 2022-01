Ladenburg. (pol/mare) Ein Fahrraddieb ist in Ladenburg nicht sehr weit gekommen. Da er betrunken war, stürzte er nach wenigen Metern, wie die Polizei mitteilt.

Mehrere Zeugen wurden am Samstagabend gegen 20.30 Uhr auf zwei junge Männer aufmerksam, die offenbar betrunken ein Fahrrad am Bahnhof entwendeten und damit davonfuhren. Die beiden 18- und 20-jährigen Männer wurden dank der Hinweise von den alarmierten Beamten des Polizeireviers Ladenburg an einer Bushaltestelle in der Bahnhofsstraße gestellt und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 18-Jährige im Gegensatz zu seinem Gefährten zunächst zu Fuß unterwegs war und hierauf ein Fahrrad am Bahnhof entwendete.

Da er betrunken war, stürzte der 18-Jährige allerdings nach wenigen Metern, woraufhin er das Fahrrad später auf dem Gehweg warf und liegen ließ. Gemeinsam setzten die Männer ihren Weg zur Haltestelle nahe einer Bankfiliale fort.

Beide waren mit je 1,6 Promille Alkohol in der Atemluft deutlich alkoholisiert, wobei der jüngere zudem gestand, Cannabis und Kokain konsumiert zu haben. Zwecks einer Blutentnahme mussten sie die Beamten aufs Polizeirevier begleiten. Gegen beide wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt, zudem muss sich der 18-Jährige wegen Diebstahls strafrechtlich verantworten.