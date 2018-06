Von Axel Sturm

Ladenburg. Für begeisterte Skater könnte in Ladenburg schon bald ein Wunsch in Erfüllung gehen. Auf dem Gelände neben dem Skaterplatz hinter dem Römerstadion ist derzeit ein mobiler "Pumptrack" aufgebaut. Übersetzen kann man diesem Begriff mit "hügeliger Bewegungsplatz", der von Skateboard-, Inliner-, Roller- und Fahrradfahrern genutzt werden kann. Bürgermeister Stefan Schmutz hörte in seinen Jugendsprechpunkten immer wieder die Kritik, dass die Trendsportart "Pumptrack" in Ladenburg nicht optimal auszuführen sei.

Das könnte sich nun ändern, denn die Verwaltung will dem Rat in einer der nächsten Sitzungen einen Gestaltungs- und Finanzierungsplan vorstellen, hieß es in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses (TA). Schmutz sprach sich für den Bau einer festen "Pumptrack"-Anlage aus, die asphaltiert werden soll. Die 300 bis 400 Quadratmeter große Anlage würde, je nach Größe und Ausstattung, zwischen 50.000 und 70.000 Euro kosten. Schmutz rechnet mit Spenden in einer Größenordnung, die 50 Prozent der Baukosten decken könnte.

So hat beispielsweise der Mannheimer Unternehmer Manfred Fuchs seine Unterstützung angekündigt. Auch die BW-Toto-Lotto-Gesellschaft hat einen Förderbetrag bereits zugesagt. Der Aufbau der mobilen Anlage, die noch rund zwei Wochen stehen soll, ist der Initiative der Sozialpädagogin Angelika Kaindl vom Jugendzentrum "Kiste" zu verdanken. Sie beteiligte sich nämlich an einem Gewinnspiel der Herstellerfirma, dessen Hauptpreis der Aufbau der Anlage war.

Bei der Veranstaltung "Lebendiger Neckar", die am Sonntag stattfinden wird kann die Anlage von den Teilnehmern getestet werden. Die Stadt plant langfristig eine Asphalt-Anlage anzuschaffen. "Alles andere macht keinen Sinn - mobile Anlagen haben einen zu hohen Pflegeaufwand", sagte Werner Molitor vom Heimatbund. Auch die Mitglieder des Technischen Ausschusses zeigten sich angetan vom Vorstoß der Verwaltung.

Die Anlage neben dem Ausweichplatz der "Wohnmobilisten" sei ein attraktives Angebot für die Ladenburger Kinder und Jugendlichen. In der Sitzung wurde auch darüber informiert, dass sich die Gäste in ihren Wohnmobilen am Ausweichplatz immer wieder wegen der Lärmbeeinträchtigungen durch die Skateboards beschweren. "Das ist ein Aufenthaltsort für unsere Jugendlichen, und die haben hier Vorfahrt", stellte Schmutz klar.