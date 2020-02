Von Axel Sturm

Ladenburg. Museumsleiter Andreas Hensen ist doch ein wenig überrascht, dass im Geschichtsunterricht der Schulen die Alemannenzeit nicht mehr thematisiert wird. Auch die Römer-Epoche, die für Ladenburg entscheidend war, kommt in den Lehrplänen des Landes nur noch am Rande vor. "Schade" findet der Wissenschaftler diese Entwicklung. Auch deswegen hat er es sich zur Aufgabe gemacht, durch Sonderausstellungen wichtige geschichtliche Themen in den Fokus zu rücken. Die erste Ausstellung des Jahres widmete Hensen den Alamannen, die ebenfalls in Ladenburg – wenn auch meist kriegerisch – ihre Spuren hinterlassen haben.

Den roten Faden bildet die Wanderausstellung "Verehrt, verwendet, vergessen: Alamannen im Spannungsfeld von Politik und Zeitgeschichte" des Alamannen-Museums Vörstetten, die Hensen in die Römerstadt holen konnte.

Unterschied zwischen Alamannen und Alemannen

In seiner Einführung betonte Hensen, dass er oft von Museumsgästen gefragt wird, warum es zwei Schreibweisen gibt: Alamannen und Alemannen. In Ladenburg gibt es beispielsweise einen Alemannenweg – also mit "e" geschrieben.

Der Begriff "Alamannen" tauchte erstmals im dritten Jahrhundert in römischen Quellen auf. Gemeint waren die germanischen Stämme, die sich im rechten Oberrheingebiet niederließen, nachdem die Römer dieses verlassen hatten. Während des frühen Mittelalters wurde das Siedlungsgebiet der "Alamanni" als Herzogtum in das Frankenreich der Merowinger eingegliedert, und die römische Wortschöpfung zum herrschaftlichen Raumbegriff umgewandelt. In den nachfolgenden Perioden und vor allem in der historischen Forschung wurde ein "e" verwendet. "Es ist also beides richtig – Alamannen und Alemannen", erklärte Hensen.

Die Alamannen flößten den übrig gebliebenen Römern – der Limes war inzwischen gefallen – viel Respekt ein. Die Zerstörungswut und die Raubzüge des Volkes waren gefürchtet, die in Lopodunum verbliebenen Römer versteckten ihre Wertgegenstände. Besonders auf Metalle hatten es die raubenden Alamannen abgesehen. Als Beispiel nannte Hensen einen Münzschatz, der von den Römern versteckt wurde. In der Neuzeit wurde der Schatz von einem Ladenburger aufgekauft, der dann nach Baden-Baden umzog. Den Schatz vermachte er dem Museum Baden-Baden, das die Münzen aus Ladenburg ebenfalls für die Ausstellung zur Verfügung stellte. "Einer der wichtigsten Münzfunde unserer Stadt gehört uns leider nicht", bedauerte Hensen.

Auch die bronzenen Beschläge eines Prunkportals wurden vor den Plünderungen der Alamannen versteckt. Es war der Ladenburger Stadtbildpfleger Berndmark Heukemes, der 1973 den Hortfund in der heutigen Südstadt entdeckte. Die 54 Metallbeschläge mit Löwenköpfen, die heute im Landesmuseum Konstanz zu sehen sind, gelten als bedeutendster Schatz der Antike, der im Lande entdeckt wurde.

Als die Römer aus dem Gebiet abzogen, ließen sich die Alamannen nieder. Sie gründeten neue Siedlungen, nutzten aber auch die römischen Steingebäude, um ihre einfachen Hütten aus Lehm, Fachwerk und Stroh an diese anzubauen.

Um 370 wollten die Römer das Gebiet wieder kontrollieren. In Lopodunum entstand mit dem Burgus eine Festungsanlage, die von Söldnern aufrecht erhalten wurde. "Im Burgus waren auch Alamannen stationiert", erzählte Hensen.

Nach dem Zusammenbruch der Rheingrenze um 400 und dem Beginn der Völkerwanderung zog ein Teil der Alamannen mit den Vandalen nach Spanien. Ein anderer bildete den Stammesverband der Alemannen, die die Vorfahren der heutigen Schwaben, Südbadener, Elsässer und Deutsch-Schweizer sind.

Hensen ging in seiner Einführung auch auf die Umdeutung der alamannischen Kultur "ins Völkische" durch die Nationalsozialisten ein. Der missbräuchliche Tiefpunkt war die NS-Rassenideologie. In diesem Zusammenhang richtet die Ausstellung den Blick auch auf die "Alemannenforschung" in Freiburg und das dort herausgegebene NS-Hetzblatt "Der Alemanne".

Info: Am Donnerstag, 12. März, 19 Uhr, hält der Leiter des Alamannen-Museums Vörstetten, Niklot Krohn, einen Vortrag im Domhofsaal. Der Titel lautet "Zwischen Rassenkunde und Rasterelektronenmikroskop: Alamannenforschung einst und jetzt". Der Eintritt ist frei.