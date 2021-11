Von Axel Sturm

Ladenburg. "Stadtrundgang mit dem Bürgermeister" hieß es am Wochenende wieder. Diesmal lief Bürgermeister Stefan Schmutz mit Bürgern durch die Ladenburger Altstadt. "Hier ist viel passiert in der letzten Zeit", sagte Schmutz, der rund 20 Teilnehmer, darunter einige Ratsmitglieder, begrüßte. Unterstützung erhielt der Bürgermeister von den beiden Fachbereichsleitern Götz Speyerer (Bau-Management) und Rüdiger Wolf (Ordnungsamt).

Am Domhofplatz stellte Schmutz die neue Funktechnik LoRaWAN vor, die erst kürzlich in der Altstadt in Betrieb gegangen war. An verschiedenen Stellen wurden tellerförmige Sensoren in das Pflaster eingelassen. Sie senden permanent Informationen an eine Empfänger-Station. Diese Daten zeigen zum Beispiel, wie viele Parkplätze in der Altstadt belegt sind oder ob Feuerwehrzufahrten zugeparkt werden.

Auch ob in einem städtischen Gebäude noch ein Fenster offensteht, oder das Öl in einem Tank langsam zu Neige geht, kann das System anzeigen. Zugangsberechtigte können diese Informationen dann ablesen. Ziel sei es nicht, durch die Einführung von LoRaWAN Personal in der Stadtverwaltung einzusparen. "Aber mit bestimmten übermittelten Informationen kann das Personal gezielter eingesetzt werden", führte der Bürgermeister gegenüber den Teilnehmenden aus.

Ein Interessierter wollte von ihm wissen, ob auch die Anzahl der Autos gezählt werden könne, die täglich durch die Altstadt fahren. "Im Prinzip ja, aber wir stehen erst am Anfang der Probephase", sagte Schmutz, der die Erkenntnisse von Zeit zu Zeit der Öffentlichkeit präsentieren will.

Mit dem System ist auch ein gezieltes Parkplatzmanagement möglich, meinte der Bürgermeister, der "das emotionale Thema" bald anpacken will. "Dafür brauchen wir aber Fakten", betonte Schmutz. Wie häufig werden einzelne Parkplätze genutzt oder werden Parkplätze als Dauerparkplätze in der Altstadt zweckentfremdet? Auch diese Fragen lassen sich durch das Funktechnik-System beantworten.

Der Schaffung von Anwohnerparkplätzen in der Altstadt steht Schmutz offen gegenüber. Allerdings darf die Stadtverwaltung keine Parkausweise ausstellen, weil Ladenburg nicht Verkehrsbehörde ist. Das Thema habe er aber auf der Agenda, so der Bürgermeister.

Einige Beschwerden gab es wegen der Überschreitung der Schritt-Geschwindigkeit im Altstadtbereich. Und auch beim Rundgang wurde deutlich, dass sich kaum ein Autofahrer, aber auch die wenigsten Radfahrer an die Vorgaben halten. Es werden in der Altstadt zwar immer wieder Geschwindigkeitskontrollen vom Rhein-Neckar-Kreis durchgeführt, aber das genüge nicht, fanden die meisten Rundgangsteilnehmer. Mit der Erneuerung der Kirchenstraße, die übrigens pro Meter 10.000 Euro kostete, sei eine regelrechte "Rennstrecke" entstanden. Die Verwaltung selbst hat wenig Möglichkeiten, die Geschwindigkeitsverletzer zur Kasse zu bitten, weil die Gemeindevollzugsbeamten nur für den ruhenden Verkehr zuständig sind.

Vor der Sebastiankapelle wurde über das Thema Archäologie diskutiert. Anwohner Jürgen Sattel bemängelte, dass die Denkmalbehörde in den vergangenen Jahren die Grabungsergebnisse nicht mehr der Öffentlichkeit präsentiert hat. Noch vor 15 Jahren fanden regelmäßige Archäologie-Rundgänge statt. "Wenn Ladenburg die Grabungen schon selbst bezahlen muss, sollte man wenigstens die Ergebnisse öffentlich präsentieren", sagte Sattel. Außerdem wünsche er sich auch eine baldige Führung durch die Sebastianskapelle, die derzeit renoviert wird.

"Wir sind erst Eigentümer mit Abschluss des ersten Bauabschnitts", sagte Schmutz. Er konnte das Anliegen Sattels zwar verstehen, aber aus Sicherheitsgründen seien Führungen derzeit nicht möglich. Auch zum genauen Nutzungskonzept der renovierten Kapelle konnte Schmutz noch nichts sagen. Fakt sei aber: Die Öffentlichkeit werde über Konzerte, Ausstellungen und Kulturveranstaltungen Zugang zu der für Ladenburg so bedeutsamen Kapelle erhalten.

Zum Abschluss besuchten die Rundgangsteilnehmer den neuen Standort der Kleiderkammer. In der Hauptstraße 59 ist im 140 Quadratmeter großen Erdgeschoss der ehemaligen Bäckerei Gries ein wichtiger Treffpunkt entstanden. Die umfangreichen Bauarbeiten wurden nun abgeschlossen. Dort geben die Mitarbeitenden der Ladenburger Kleiderkammer gegen eine Spende Kleidung an Bedürftige aus. Gut angenommen werden die Räumlichkeiten der "Begegnungsstätte". Dort hat der Verein "IntAkt", der sich um geflüchtete Menschen kümmert, sein Domizil. Aufgrund der Pandemie werden die Räume, die auch der Pflegestützpunkt und die Sozialberatung des Rhein-Neckar-Kreises nutzen, erst zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt.

Bei dem Rundgang waren nicht nur Anwohner dabei. Auch eine Forschungsgruppe der Universität Siegen unter der Leitung des in Ladenburg wohnenden Professors Friedemann Vogel begleitete das Format. Die Wissenschaftler erforschen, wie heutzutage die Kommunikation mit Bürgermeistern abläuft. Den Rundgang hielten sie in Ton und Bild fest.