Ladenburg. (stu) Am Hauptdamm im Rombach ließ die Stadt kürzlich eine Drainage einbauen, um den Wasserpegel um 20 bis 30 Zentimeter zu senken. Wegen des Damms läuft viel Wasser aus dem Bach auf die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen. Das soll mit der Drainage dauerhaft minimiert werden.

Die Arbeiten fanden in enger Zusammenarbeit mit dem Biberbeauftragten des Regierungspräsidiums in Karlsruhe statt, schreibt die Verwaltung in einer Pressemeldung. Zuvor hatte die Umweltschutzorganisation BUND bereits eine Pegelanzeige am Hauptdamm, und am Gewann Entensee aufgestellt. Nach dem Einbau der Drainage werde die Biberfamilie den Damm wieder gänzlich aufbauen, schreibt die Verwaltung.