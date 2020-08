Baustellenbesprechung am Nahwärmeversorgungszentrum der Nordstadt. Stadtbaumeister Andre Rehmsmeier (l.) sowie Witold Kreutz und Pascal Stocké (r.) von den Pfalzwerken kündigen an, dass die Wärmeversorgung am 15. Oktober in Betrieb gehen wird. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Schon in wenigen Wochen ziehen in der Ladenburger Nordstadt die ersten Familien in ihre Häuser ein. Bis Ende des Jahres sollen 15 hier wohnen. Im neuen Stadtteil Nordstadt-Kurzgewann entstehen 650 Wohneinheiten in 160 Gebäuden, die vom Ludwigshafener Energieversorger Pfalzwerke mit Wärme bedient werden müssen. Er hatte sich beim europaweiten Bieterwettbewerb Anfang 2019 mit seinem Konzept durchgesetzt. Bei einer Informationsveranstaltung im April 2019 kündigten die Pfalzwerke noch an, dass die Versorgung der Häuser "vom ersten Tag an gesichert ist".

Daran erinnern sich zurzeit die bald ersten Bewohner des Neubaugebiets, und sie ärgern sich. Denn bisher ist es den Pfalzwerken nicht gelungen, die versprochene Wärmeenergie im Versorgungszentrum zu produzieren. Für die Trocknung des Estrichs hätten manche Bauherren die Wärme aber schon benötigt. Damit keine Schäden entstehen, wurde den Betroffenen eine strombetriebene Einzel-Wärmeversorgung als Provisorium zur Verfügung gestellt.

Im Baugebiet wurde der RNZ-Reporter schon mehrfach darauf angesprochen, dass die nicht erfüllte Wärmelieferung eine große Enttäuschung sei. "Wir werden ständig vertröstet, und das ist nicht in Ordnung", sagte ein Bauherr. Auch Werner Molitor von der Bauherrengemeinschaft Molitor machte seinem Ärger Luft. Er bemängelte, dass seine Anliegen von den Pfalzwerken "nicht ernst genommen wurden". "Ich wurde sogar aufgefordert meine Probleme in Ludwigshafen vorzutragen", war Molitor verwundert. Er pochte aber hartnäckig darauf, dass seine Fragen in Ladenburg beantwortet werden. Die Verärgerung Molitors wegen der verbesserungswürdigen Kommunikation ist kein Einzelfall. "Ich erwarte von den Pfalzwerken, dass sie im Baugebiet eine Informationsstelle einrichten", sagte ein weiterer Bauherr.

Auch die Kosten der Energieversorgungspakete werden mittlerweile von einigen Bauherren kritisch gesehen. "Für uns Kunden ist die Wärmeversorgung recht teuer", meinte Werner Molitor, dem auch der "Anschlusszwang" an das städtische Wärmeversorgungsnetz nicht gefällt.

Bei einem Vororttermin konnten die Vertreter der Pfalzwerke die Kritik nur bedingt nachvollziehen. Aber sie nehmen die Anliegen der Kunden ernst. Dem Wunsch nach einer Informationsbox im Baugebiet wollen die Pfalzwerke gemeinsam mit der Stadt Ladenburg nachkommen. "Wir waren zwar immer ansprechbar und haben versucht die Anliegen zeitnah zu erledigen – aber das heißt nicht, dass wir die Kommunikation nicht verbessern könnten", sagten Vertriebsleiter Witold Kreutz und Stadtbaumeister André Rehmsmeier.

Mit der Verzögerung bei der Fertigstellung des Energiezentrums sind auch die Pfalzwerke nicht glücklich. Das Baugenehmigungsverfahren habe leider länger gedauert als gedacht, meinte Kreutz. Dies bestätigte Stadtbaumeister Rehmsmeier. In anderen Bundesländern ginge das schneller, meinte er.

Das Gebäude in Sichtweite des Kreisverkehrs ist zwar fertig. Aber erst Ende September sollen die zwei Blockheizkraftwerke und die beiden Gaskessel geliefert werden. Mit der Inbetriebnahme rechnet Projektentwickler Pascal Stocké am 15. Oktober. Dann soll auch die erzeugte Wärme in das Netz gespeist werden, sodass die Häuser ab diesem Tag mit Wärmeenergie versorgt werden können.

Für den Anschluss der Kompaktstation des Basispakets verlangen die Pfalzwerke 5200 Euro. Eine Beispielrechnung zeigt, dass für ein Haus mit 150 Quadratmetern Wohnfläche monatliche Wärmekosten in Höhe von 70 Euro entstehen.

Für Diskussionen bei einigen Bauherrn sorgen auch die Tiefbauarbeiten, um die Kompaktstation anzuschließen. Die Versorgungsleitungen liegen am Hausgrundstück, und für den Anschluss zur Station im Haus müssen die Tiefbauarbeiten entweder vom Bauherrn selbst ausgeführt werden oder die Pfalzwerke lassen sich diese Sonderleistung bezahlen. Viele Bauherrn nehmen daher selbst die Schippe in die Hand und können dadurch knapp 3500 Euro Kosten einsparen. "Diese Vorgehensweise ist vertraglich klar geregelt", sagt Stocké. Er kann den Ärger nicht verstehen.

Kreutz und Stocké sprachen beim Vororttermin von einer guten Zusammenarbeit mit der Stadt und Kunden. Diese Einschätzung teilt auch der Ladenburger Bürgermeister Stefan Schmutz. "Die Zusammenarbeit mit den Pfalzwerken ist konstruktiv. Im Sinne einer guten Partnerschaft konnten bisher alle Herausforderungen einvernehmlich gelöst werden", sagte Schmutz auf Anfrage der RNZ. Er ist sicher, dass die Pfalzwerke ihrer Verpflichtung nachkommen werden, die Wärmeversorgung sicherzustellen.