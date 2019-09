Ladenburg. (skb) Das Anliegen von Joachim Loose fügte sich gut ein in Tagesordnungspunkt fünf der jüngsten Gemeinderatssitzung, nämlich die Lärmaktionsplanung. Als Anwohner der Schriesheimer Straße sei ihm aufgefallen, sagte Loose, dass ab dem Martinskreisel stadteinwärts vermutlich aufgrund der Straßenbreite sehr schnell gefahren werde: "Nachts sind jede Menge Lkw unterwegs, große 40-Tonner. Da müsste man tätig werden." Zu diesem Thema liege bereits eine Unterschriftenliste von Anwohnern vor, erwiderte Bürgermeister Stefan Schmutz, "dankbar für die Anregung, die wir aufgreifen werden". Den Bereich zwischen Trajanstraße und Martinskreisel werde man sich genauer angucken.

Andernorts ist das längst passiert, wie aus dem Lärmaktionsplan hervorging, für dessen Fortschreibung der Gemeinderat einstimmig votierte. Der erste Plan war bereits 2015 aufgestellt worden, die Bahn hatte ein Jahr später einen eigenen aufgestellt, werde also im Zuge der angedachten Maßnahmen ausgeklammert, wie André Rehmsmeier von der Technischen Verwaltung ausführte. Wenngleich die Trasse mit bis zu 50 Güterzügen pro Nacht stark befahren sei, seien von der Bahn aktuell keine weiteren Schallschutzmaßnahmen in Aussicht gestellt worden.

Der mit Beteiligung von Fachbehörden erstellte Maßnahmenkatalog für die kommenden fünf Jahre sieht Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Tempo 30 an Abschnitten auf Kreis- und Landstraßen vor, die am Tag beziehungsweise in der Nacht greifen werden. Außerdem sollen die Aufnahme der L 542 und L 597 in das Lärmsanierungsprogramm des Landes sowie die Förderung von Lärmschutzmaßnahmen entlang der Weinheimer/ Schriesheimer Straße in der Ortsdurchfahrt überprüft werden.

Eingang findet auch die Umsetzung des Radverkehrskonzepts sowie der Aufbau von Geschwindigkeitsanzeigern oder stationären Blitzern besonders an Schulwegen. "Wir dürfen messen, aber nicht sanktionieren", erklärte Schmutz auf Nachfrage von Sophian Habel (CDU). Irritierend fand Ulla Völkel (FDP) die unterschiedlichen Tempolimits auf Teilstrecken, von denen noch dazu manche tagsüber, manche in der Nacht gelten.