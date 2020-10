Ilvesheim. (RNZ/kaf) Die Straßenmeisterei Weinheim fällt am Dienstag, 6. Oktober, zwischen 9 und 15 Uhr einen Baum an der L542 in der Ortsdurchfahrt Ilvesheim kurz vor der Neckarbrücke. Wie das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises mitteilt, ist der Baum nicht mehr standsicher.

Der Verkehr wird aufgrund der schwierigen Verhältnisse vor Ort über Warnposten und mithilfe der Polizei geregelt. Zeitweise kann es hierbei zu kurzen Vollsperrungen von rund fünf Minuten kommen. Diese werden so getaktet, dass der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) nicht beeinträchtigt wird.