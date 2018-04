Weinheim. (web) Nachdem Gewerbevertreter am Rande der letzten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU) mit einem Wegzug von Firmen aus Weinheim gedroht hatten, verschickten am Freitag Arnulf Tröscher als Vorsitzender des Vereins "Landerlebnis Weinheim" sowie die "Schutzgemeinschaft Hintere Mult" eine Pressemail.

Darin werfen sie dem CDU-Lokalpolitiker und Sprecher der Interessengemeinschaft "Hintere Mult", Dirk Ahlheim, Polemik und mangelnde Gesprächsbereitschaft vor. Tröscher wiederum habe in seiner Rundmail an Stadträte und Fraktionsberater - diese Mail war der Anlass für Ahlheims Presse-Aktion - lediglich den Fakten-Check der Stadtverwaltung "kritisch" würdigen wollen. Tröscher sieht sich dabei auf einem guten Weg: Bereits im nicht-öffentlichen Teil der ATU-Sitzung am vergangenen Mittwoch hätte "eine große Zahl" von Stadträten für eine Vertagung des Tagesordnungspunkts zum Offenlagebeschluss des Bebauungsplans Hintere Mult gestimmt. Eine Mehrheit kam aber nicht zustande. Die endgültige Entscheidung jedoch fällt erst am Mittwoch, den 18. April im Gemeinderat.

Aus Sicht der Gewerbegebiets-Gegner ist ein "Wegzug von für den Standort wichtiger Unternehmen nicht zu befürchten". Diese Drohung sei alt und hätte schon im Raum gestanden, als die Breitwiesen entwickelt werden sollten: "Die Gewerbesteuereinnahmen sind dennoch stetig gestiegen." Der Gemeinderat sei gut beraten, das Thema "Künftige Gewerbeflächen-Entwicklung" sachlich und unter Beteiligung der gesamten Wohnbevölkerung anzugehen: "Im Grunde kann der Gemeinderat nur punkten, wenn er die selbst gesteckten Ziele und Vereinbarungen der Klausurtagung vom Sommer 2017 einhält, gründlich abwägt und auch die Hintere Mult in die Gesamtbetrachtung einbezieht." Zudem sei der Weggang eines einzelnen Unternehmens nicht unbedingt ein Schaden, wenn der Umzug nur in die nähere Umgebung erfolgt: "Dadurch werden Kapazitäten frei für andere Unternehmen aus nah und fern."