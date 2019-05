Schriesheim. (fjm) Nach fünf Jahren ist es am Sonntag, 26. Mai, so weit: Um 8 Uhr öffnen an sieben verschiedenen Orten in der Kernstadt sowie den Ortsteilen Altenbach und Ursenbach die Wahllokale zur Kommunal- und Europawahl 2019. Bis 18 Uhr können dort alle Wahlberechtigten ihre Stimmzettel abgeben. Die wichtigsten Zahlen und Fakten im Überblick:

> Wie viele Menschen dürfen in Schriesheim wählen gehen? Laut Ordnungsamt sind zur Wahl des Europa-Parlaments 11.410 Schriesheimer berechtigt. Ortschaftsräte und den Gemeinderat dürfen in Baden-Württemberg mehr Menschen wählen, zum Beispiel weil das Wahlalter dort auf 16 Jahre herabgesetzt wurde. Zur Kommunalwahl sind in Schriesheim 12.084 Menschen berechtigt. Prozentual am meisten zählt jede einzelne Stimme bei der Wahl des Ursenbacher Ortschaftsrats: 116 Wähler entscheiden dort über die Zusammensetzung des Gremiums.

> Wie viele Schriesheimer haben Briefwahl beantragt? "Der Trend zur Briefwahl ist ungebrochen", stellt Ordnungsamtsleiter Achim Weitz fest. 3094 Schriesheimer haben diese Stand Mittwoch für die Kommunalwahl beantragt, vor fünf Jahren waren es noch knapp 2400.

> Wo können die Wahlberechtigten ihre Stimmzettel abgeben? Die Wahllokale für 16 Wahlbezirke in der Kernstadt öffnen in der Mehrzweckhalle, der Kurpfalz-Grundschule, der Strahlenberger Grundschule und deren Turnhalle, dem Heinrich-Sigmund-Gymnasium und dem Hotel "Neues Ludwigstal". In Altenbach (drei Wahlbezirke) wird in der Verwaltungsstelle gewählt, in Ursenbach (ein Bezirk) im Dorfgemeinschaftshaus.

> Wann stehen die Ergebnisse fest? Zuerst wird die Europawahl ausgezählt, das Resultat soll am Sonntag zwischen 19 und 19.30 Uhr feststehen. Erst am Montag wird das Ergebnis der Kreistagswahl klar sein, laut Ordnungsamt wahrscheinlich gegen 10 Uhr. Wer voraussichtlich in den Gemeinderat und die Ortschaftsräte einzieht, wird wohl erst um 16 Uhr bekannt gegeben. Das liegt laut Ordnungsamt an dem System der unechten Teilortswahl, deren Auszählung zeitintensiv ist. Das Endergebnis wird der Wahlausschuss in einer öffentlichen Sitzung ab 18 Uhr im Rathaus feststellen.