Weinheim. (web) Nein, wie die Sitze im Gemeinderat künftig verteilt sind, lässt sich am Montagabend noch nicht sagen. Laut Verwaltungssprecher Roland Kern wird es wohl bis in die späten Nachmittagsstunden des morgigen Dienstags dauern, ehe alle Stimmzettel ausgezählt sind und die Sitzverteilung feststeht. Denn auch diese gestaltet sich wegen der "Unechten Teilortswahl" und der damit verbundenen Ausgleichsmandate kompliziert. Immerhin hat die Stadt am frühen Montagabend ein vorläufiges Zwischenergebnis veröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt waren 35 von 59 Wahlbezirken ausgezählt.

Sollte sich der Trend verstetigen, steht die GAL vor einem überwältigenden Wahlerfolg. Demnach liegt die Wählervereinigung mit 26,6 Prozent der bisherigen Stimmenanteile auf Platz eins. Die CDU folgt mit 20,6 Prozent der Stimmen, die Freien Wähler liegen mit 20,4 Prozent fast gleichauf. Für die Bewerber der SPD wird es ein banges Warten: Laut Zwischenergebnis reicht es nur für 16,5 Prozent.

Die bisher zwei Stadträte zählende Partei "Die Linke" schaffte einen Stimmenanteil von 7,6 Prozent - und darf auf einen dritten Ratssitz hoffen. Auch die FDP kann mit 6,4 Prozent zufrieden sein. Ob Weinheim künftig mit der rechtsextremistischen "Deutsche Liste" zu rechnen hat, ist angesichts von 1,9 Prozent der Stimmen ungewiss.

Stand heute verbucht die GAL gegenüber der Gemeinderatswahl 2014 einen Anstieg um 10,3 Prozentpunkte. Auch "Die Linke" zählt mit einem Plus von 2,7 Prozentpunkten zu den Siegern. Die Freien Wähler legen um 1,2 Prozentpunkte zu, die FDP um 1,4. Zu den "Abgestraften" zählen CDU und SPD. Im Fünfjahresvergleich verliert die CDU rund 3,1 Prozentpunkte, ebenso wie die SPD.