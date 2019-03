Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Vor dem traditionellen Heringsessen galt es für die Mitglieder der CDU Hirschberg am Aschermittwoch einen kleinen Wahlmarathon zu absolvieren. Denn der Vorstand hatte die Wahl der Kandidaten für die Gemeinderatswahl auf den Termin für das Heringsessen gelegt. Doch es waren nicht nur die Kandidaten von den 24 erschienen Parteimitgliedern zu wählen, zunächst galt es, Versammlungsleiter, Schriftführer und Wahlkommission zu bestimmen.

Uschi Pschowski, die Vorsitzende der CDU Hirschberg, warf jedoch zunächst einen Blick auf die Kandidatenliste und freute sich, dass sich viele junge Bürger bereit erklärt hatten, für die CDU zu kandidieren. Etwas enttäuscht war sie allerdings über den geringen Frauenanteil unter den Kandidaten, beträgt dieser doch nicht einmal 20 Prozent. "Es ist anscheinend schwierig, Frauen zu überzeugen zu kandidieren", meinte Pschowski. Zugleich hoffte sie, dass die CDU bei der Gemeinderatswahl möglichst viele Stimmen von den Wählern bekommt, wobei sie bezüglich der zu erringenden Sitze keine Vorgaben machen wollte.

Leutershausen: 1. Thomas Götz, 61 Jahre, Bankvorstand a.D. 2. Ferdinand Graf von Wiser, 58 Jahre, Unternehmensberater und Landwirt 3. Brigitte Lieder, 62 Jahre, Frauenärztin 4. Wolfgang Pfisterer, 53 Jahre, Application Manager 5. Karl Brand, 58 Jahre, Manager Personalberatung 6. Christian Gölz, 33 Jahre, Gastronom und Hotelier 7. Achim Sagstetter, 32 J., Gastronom 8. Anja Jakob, 47 Jahre, Maler- und Lackiermeisterin 9. Martin Stepic, 18 Jahre, Abiturient 10. Andreas Ruland, 56 Jahre, Landschaftspfleger Großsachsen: 1. Christian Würz, 52 Jahre, Kriminalbeamter 2. Matthias Dallinger, 58 Jahre, Bankkaufmann 3. Christian Mayer, 40 Jahre, Gärtnermeister 4. David Kunkel, 23 Jahre, Student Bauingenieurwesen 5. Philippe Schmit, 39 Jahre, Rechtsanwalt 6. Michael Frauenkron, 46 Jahre, Projektmanager Softwareentwicklung 7. Felix Lauterborn, 26 Jahre, Projektleiter Hochbau 8. Uschi Pschowski, 70 Jahre, Rentnerin Ersatzkandidatin: Birgit Riedel, 70 Jahre, Rentnerin

Das weckte aber den politischen Ehrgeiz im stellvertretenden Ortsvereinsvorsitzenden und zum Versammlungsleiter gewählten Ulrich Zeitel. "Wir wollten halten, was wir haben, und ein bisschen mehr bekommen", formulierte er die Ansprüche. Schließlich habe die CDU im Gemeinderat eine gute Arbeit gemacht und man habe klare Vorstellungen, wie die Gemeinde gestaltet werden soll.

Diese Vorstellungen präzisierte der Spitzenkandidat für den Ortsteil Leutershausen, Thomas Götz. So gelte es, die Lebensqualität der Hirschberger sicherzustellen. Dafür müsse man die Ortskernentwicklung vorantreiben und funktionstüchtige Sporthallen bereitstellen. Ein Bürgerhaus für Leutershausen sah Götz als ein "Muss" an, jedoch habe dieses Projekt hinter dringlicheren Vorhaben zurückzustehen. Denn bei allem gelte es, die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu beachten.

Für eine "lebendige Gemeinde" will sich Ferdinand Graf von Wiser einsetzen. Hierzu gehöre die Unterstützung der Vereine und der Firmen, um beispielsweise Einkaufsmöglichkeiten am Ort zu halten und zu schaffen. Mit Blick auf die Finanzlage der Gemeinde seien die Themen "innerörtliche Entwicklung", "der Erhalt und Ausbau von Kindergärten und Schulen" sowie "Verkehr" vorrangig.

Ebenso will sich Brigitte Lieder, die erstmals für den Gemeinderat kandidiert und auf dem dritten Platz in Leutershausen steht, für eine "lebendige Gemeinde" einsetzen. Seit 32 Jahren lebt sie in der Bergstraßengemeinde und hat sich bisher dort in Elternbeiräten von Kindergarten und Schule engagiert. Das Thema "Verkehr" griff der Spitzenkandidat für Großsachsen, Christian Würz, auf. Nicht nur die Situation der Ortsdurchfahrt in Großsachsen müsse verbessert werden, auch ein Parkraumkonzept sei notwendig. Dadurch werde zwar möglicherweise der eine oder andere Parkplatz verloren gehen, jedoch wäre dann klar, wo geparkt werden dürfe und sichergestellt, dass Eltern mit einem Kinderwagen an den Fahrzeugen vorbeikämen. Zudem gelte es, Verbesserungen beim Öffentlichen Personennahverkehr zu erreichen, damit etwa die Anbindung der verschiedenen Verkehrsmittel untereinander besser funktioniere.

Würz stellte auch Matthias Dallinger vor, der an diesem Abend nicht anwesend sein konnte. Aufgrund seiner Aktivitäten in Vereinen sei Dallinger ein Fachmann, was die Hallensituation angehe. Ganz andere Schwerpunkte setzte Christian Mayer, der die Bedeutung der Landwirtschaft und des Waldes für die Gemeinde hervorhob.

Nach der Wahl der Kandidaten, von denen keiner weniger als 22 Ja-Stimmen bekam, verkündete David Kunkel, der den vierten Listenplatz in Großsachsen innehat, das Motto für den Wahlkampf: "Hirschberg in guten Händen - CDU".