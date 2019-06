Weinheim. (web) Da ist den Machern des Café Central tatsächlich eine "kleine Sensation" gelungen, wie sie in einer Pressemitteilung bescheiden feststellen. Der bekannte Berliner Rapper Kool Savas gibt am Freitag, 28. Juni, 21 Uhr, ein exklusives Club-Set in der Bahnhofstraße 19.

Die Café-Verantwortlichen und der Künstler hatten sich bereits im März im Mannheimer Maimarktclub getroffen. "Jetzt konnten wir ihn zwischen all seinen großen Festival-Gigs zu dieser exklusiven Show überreden!", so die frohe Botschaft für Hip-Hop-Fans - auch wenn nur noch wenige Tickets vorhanden sind.

Zuletzt war Kool Savas, der sich selbst als "König" unter den Rappern definiert, mit dem ebenfalls aus Berlin stammenden Hip-Hopper Sido auf Tour. Jetzt hat sich der "King of Rap" mit einem neuen Soloalbum auf die Socken gemacht. Der Weg ist dabei das Ziel: Will er doch mit seinen Fans in Deutschland und der Schweiz Hip Hop zelebrieren.

Er verspricht nicht weniger als eine "einzigartige" und "energiegeladene" Live-Performance, welche die "Messlatte im Live-Segment ein weiteres Stück nach oben hieven" werde. Das neue Album "KKS" ist seit Anfang Februar am Start. Damit ist der 44-Jährige bereits seit 20 Jahren im Geschäft.

Er hat fünf Nummer-eins-Alben in Folge geschafft, Gold- und Platinauszeichnungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz eingeheimst und auf Tourneen meist vor ausverkauftem Haus gerappt. Zu seiner Geschichte gehört aber auch ein hoher Grad an Polarisierung. Einerseits engagiert sich der in Aachen geborene und in der Türkei sowie Berlin aufgewachsene Rapper unter anderem gegen Fremdenhass und Nationalismus; andererseits reizt er seine künstlerische Freiheit an anderer Stelle sehr intensiv aus.

So finden sich in seinen Songs Textpassagen, die man ohne große Mühe als frauenverachtend und schwulenfeindlich deuten kann. Richtig Ärger gab es 2012, als Kool Savas und Xavier Naidoo eine Co-Produktion veröffentlichten. Darauf war ein "Hidden Track" - das ist ein nicht auf dem CD-Cover vermerkter Titel. Kritiker sahen in dem Beitrag eine beleidigende Verknüpfung von Homosexualität und Pädophilie. Dass es diese nicht gibt, ist wissenschaftlich erwiesen. Vielleicht wird Kool Savas sich wenigstens diese Sprüche verkneifen, wenn er das Café Central in "Schutt und Asche legt".

Info: Das Konzert mit Kool Savas startet am Freitag, 28. Juni, um 21 Uhr. Einlass ist um 20 Uhr. Tickets gibt es unter www.reservix.de zu 15 Euro (zuzüglich Verkaufsgebühr). Darin enthalten ist der Eintritt zur davor und danach stattfindenden Party mit Musikern aus der Region.