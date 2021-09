Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. "Unsere Tafel steht wieder", sagt Michaela Hikade. Die Leiterin des Kindergartens St. Andreas hat die seit Juli mehrmals mit homophoben Äußerungen beschmierte Kreidetafel des Kindergartens wieder frisch bemalt. Am oberen Ende ziert die Kreidetafel ein Regenbogen. Den hatte ein Unbekannter zuletzt goldfarben überstrichen, womit für Hikade ein Punkt erreicht war, an dem sie Anzeige bei der Polizei erstattete.

"Als die Polizei bei uns war und sich den Schaden angeschaut hat, war das natürlich sehr aufregend für die Kinder", erzählt Hikade. Bei der Anzeige geht es um Sachbeschädigung. "Die Polizei hat angekündigt, öfter abends vorbeizuschauen." Die Kindergartenkinder haben nicht nur den Besuch der Beamten vor Ort mitbekommen. "Sie haben natürlich auch gesehen, dass jemand ihre Tafel beschmiert hat", sagt Hikade. "Und sie wollten wissen, warum jemand das macht." Das fand Hikade "schon sehr aufmerksam".

Die Einrichtung hat die homophoben Aktionen mit den Kindern aufgearbeitet. "Wir haben eine Themenwoche zum Regenbogen gemacht", erklärt Hikade. In der vergangenen Woche haben die Kinder Girlanden und einen großen Regenbogen aus Papier gebastelt. Außerdem war der Regenbogenfisch ein Thema, die Kinder sangen passende Lieder, und es ging um das Naturphänomen sowie die biblische Bedeutung des Regenbogens.

Hintergrund Dyke ist ein englischer Begriff, der ursprünglich eine Beschimpfung für frauenliebende Frauen war. Vergleichbar ist Dyke im Deutschen mit der Stigmatisierung als "Kampflesbe" für lesbische und feministische, und besonders für als in ihrem Auftreten maskulin wahrgenommene Frauen. Trotz der Anfeindung hat sich die lesbisch-feministische Community den Begriff positiv [+] Lesen Sie mehr Dyke ist ein englischer Begriff, der ursprünglich eine Beschimpfung für frauenliebende Frauen war. Vergleichbar ist Dyke im Deutschen mit der Stigmatisierung als "Kampflesbe" für lesbische und feministische, und besonders für als in ihrem Auftreten maskulin wahrgenommene Frauen. Trotz der Anfeindung hat sich die lesbisch-feministische Community den Begriff positiv angeeignet. Queer nennen sich häufig Menschen, die von der heterosexuellen oder der zweigeschlechtlichen Norm abweichen. Der Begriff ist bewusst vage gehalten, weil er somit erlaubt, auf nähere Abgrenzungen und Definitionen weitgehend zu verzichten. Heteronormativität wird manchmal auch als "Zwangsheterosexualität" beschrieben. Dieser zentrale Begriff der Queer-Theorie problematisiert die Tatsache, dass große Teile der Gesellschaft nur heterosexuelle Beziehungen zwischen Mann und Frau als normal empfinden. Queer-Aktivisten kritisieren, dass dabei das biologische Geschlecht mit der Geschlechtsidentität, der Geschlechtsrolle und der sexuellen Orientierung gleichgesetzt wird – und zwar für alle. Dadurch werden viele Menschen diskriminiert, die nicht in das heteronormative Raster passen. rie LGBT oder LSBTTIQ: LGBT steht für die englischen Begriffe Lesbian (lesbisch), Gay (schwul), Bi (bisexuell) und Trans. Manchmal ist auch die Rede von LSBTTIQ, was dann lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell, transgender, intersexuell und queer meint. Intersexualität: Bei intersexuellen Menschen sind nicht alle geschlechtsbestimmenden Merkmale wie Chromosomen, Hormone und Geschlechtsorgane biologisch eindeutig nur einem Geschlecht zuzuordnen. Sie verfügen - vollständig oder teilweise - über männliche und weibliche Merkmale. Ein anderer, alter Begriff ist Zwitter. Das lateinische "inter" bedeutet unter anderem "zwischen". Transgender: Umfasst meist all jene, deren soziales Geschlecht nicht - oder nicht immer - mit dem biologischen identisch ist. Nicht jeder Transgender-Mensch möchte jedoch seinen Körper so verändern, wie es viele Transsexuelle wollen. Um die verschiedenen Gruppen zusammenzufassen, wird manchmal als Oberbegriff einfach die Vorsilbe mit einem Stern verwendet: Trans*. Das soll Offenheit signalisieren und auf die Vielfalt von Selbstbildern hinweisen, die im Laufe eines Lebens wechseln können. Manche reden hier von transgeschlechtlichen Menschen. Transsexualität: Bezeichnet das starke Gefühl, mit dem "falschen" Geschlecht auf die Welt gekommen zu sein. Den Betroffenen ist es oft ein Bedürfnis, ihren Körper mit Hormonen oder mit Operationen dem bevorzugten Geschlecht anzugleichen. Die US-Amerikanerin Caitlyn Jenner (66), früher männlich Bruce, ist die derzeit wohl bekannteste Transsexuelle. Queer: Das Wort aus dem Englischen wird sehr unterschiedlich übersetzt: eigenartig, verquer, schwul - teils auch als Schimpfwort. Politisch wurde es in den USA zum Dachbegriff für verschiedene Randgruppen. Bei uns fasst das Wort queer heute oft viele Menschen zusammen, die ihre Identität, ihre Sexualität oder beides als abweichend von der Mann-Frau-Norm empfinden. Das kann auch Asexualität, Menschen in mehr als einer Partnerschaft und solche, die zwischen Geschlechterrollen wechseln, einbeziehen. Cis-Menschen/Cisgender: Wer sich mit dem Geschlecht identifiziert, das ihm bei Geburt zugewiesen wurde, wird Cis-Mensch genannt. Dies trifft auf den weitaus größten Teil der Bevölkerung zu. Das lateinische "cis" bedeutet "diesseits" - als Gegenwort zu "trans", "jenseits" und "über". Transvestit: Menschen, die das Bedürfnis haben, immer mal wieder für längere oder kürzere Zeit in die Kleidung des anderen Geschlechts zu schlüpfen. Auch Haare, Accessoires und Bewegungsstil passen sie an - und zwar im Bewusstsein, diesem Geschlecht nicht anzugehören. Travestiekünstler/Drag Queen: Männer, die zum Spaß oder zur Unterhaltung Frauenkleidung tragen und dies besonders exaltiert tun. Künstler wollen so für mehr Offenheit und Toleranz werben. Berühmt ist etwa die österreichische Gewinnerin des Eurovision Song Contest 2014, die Drag Queen Conchita Wurst, verkörpert von Tom Neuwirth (27). rie/dpa

Dass er auch ein Symbol der LGBTIQ-Community ist (siehe Hintergrund), besprachen die Erzieher ebenso mit den Kindern. "Die meisten wussten das auch schon", erzählt Hikade. "Und sie haben mit Unverständnis darauf reagiert, dass sich deswegen jemand an ihrem Regenbogen stört", führt die Kindergartenleiterin aus. "Wir haben uns entschieden, einen Teil der Themenwochen-Ergebnisse draußen aufzuhängen", sagt Hikade.

Jetzt ziert nicht nur die Kreidetafel ein Regenbogen, auch das Außengelände ist mit Regenbogenbildern und -girlanden geschmückt. Ihre Reaktionen auf die homophoben Schmierereien postet Hikade stets im Sozialen Netzwerk Facebook. Die Rückmeldungen, die sie zu dem Thema erhält, seien durchweg positiv. "Ich habe viele Nachrichten bekommen, darunter war kein einziger negativer Kommentar", erzählt sie. Auch von den Eltern der Kindergartenkinder bekomme sie viel Zuspruch. "Alle finden es wichtig, dass wir deutlich zeigen: Wir lassen uns unseren Regenbogen nicht nehmen."

Die Kreidetafel war ein Geschenk der Vorschulkinder im vergangenen Jahr. Das Motto ihres Jahrgangs war der Regenbogen. Seit Juli wurde die Tafel, die im frei zugänglichen Außenbereich des Kindergartens steht, drei Mal mit homophoben Äußerungen beschmiert.

Die Einrichtung hat die Schmierereien mit Edding und Wachsmalstift jedes Mal entfernt, und musste die vom Reinigungsmittel angegriffene Tafel auch neu beschichten. Aufgestellt wurde sie aber immer wieder. Bei der letzten homophoben Aktion wurde der Regenbogen goldfarben überstrichen, sodass er nicht mehr als solcher erkennbar war.

Update: Montag, 13. September 2021, 20.06 Uhr

Zum vierten Mal homophobe Schmierereien an Kindergarten

Auch die neu gestaltete Unterführung wurde beschmiert. "Für mich sind das Hassbotschaften", sagt die Leiterin.

Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. Etwa seit Jahresbeginn nehme Vandalismus in der Doppelgemeinde zu, sagt Dominik Eberle vom Bau- und Umweltamt. Dabei geht es nicht nur um Sachbeschädigungen, die der Kommune Kosten in Höhe von mehreren Tausend Euro verursachen. Es gibt auch rassistische und homophobe Schmierereien. So hat sich inzwischen zum vierten Mal ein oder mehrere Unbekannte mit homophoben Aktionen an einer Kreidetafel im St. Andreas Kindergarten zu schaffen gemacht. Ein Gipfel des Vandalismus war außerdem das durch Brandstiftung verursachte Feuer in der Pestalozzi-Halle.

Michaela Hikade kann es nicht fassen. Zum vierten Mal hat sich jemand an der Kreidetafel im Außenbereich des Kindergartens St. Andreas auf üble Art verewigt. "Ich will nicht mehr in den Kindergarten kommen und die Tafel überstreichen müssen", sagt die Leiterin der Einrichtung. Die Tafel ist ein Spielzeug für die Kindergartenkinder und war ein Geschenk der Schulkinder im vergangenen Jahr. Verziert ist sie mit einem Regenbogen, der das Motto der Schulkinder war – und gleichzeitig ein Symbol der LGBTQ-Community ist, also homo- und bisexueller, Trans- und queerer Menschen. Während bei den ersten drei Malen die Tafel mit Edding oder Wachsmalstiften mit homophoben Äußerungen beschmiert wurde, hat der oder die Unbekannte den ganzen Regenbogen mit Goldfarbe überstrichen.

"Unser Hausmeister hat die Tafel vor zwei Wochen neu gestrichen, weil sie von unseren Versuchen, die Schmierereien zu entfernen, kaputt war", erklärt Hikade. Dass es sich bei den Aktionen um einen Jugendstreich handelt, glaubt sie inzwischen nicht mehr. "Für mich sind das Hassbotschaften." Deswegen hat sie jetzt auch Anzeige erstattet.

Wachsmalkreide sorgte nicht nur im Kindergarten für Verärgerung. Erst vor zwei Wochen hat die Graffiti-Künstlerin Steffi "Steph" Peichal begonnen, die Unterführung der Straßenbahnlinie 5 neu zu gestalten. Doch das Kunstwerk ist noch nicht einmal fertig, da muss Peichal schon nacharbeiten. "Es waren keine Parolen, sondern nur kleine Kritzeleien, mal mit Wachsmalstift, mal waren es auch gesprühte Striche", erklärt die Künstlerin. Ärgerlich sei es trotzdem. "Mein Eindruck ist, dass besonders in Gegenden, in denen alles heil aussieht, mehr kaputt gemacht wird", sagt Peichal. "Je ärmer eine Gegend ist, desto respektierter das Graffito." Damit mehr Respekt für das Handwerk entsteht, plant sie im Oktober zusammen mit der Gemeinde einen Graffiti-Workshop an der Pestalozzischule.

"Schmierereien sind ein stetiges Thema", sagt Eberle vom Bauamt. Die Hinweisschilder am Sportzentrum habe die Gemeinde inzwischen auch mit einer speziellen Beschichtung bestellt. Damit können die Schmierereien besser entfernt werden, ohne dass die Schilder zu sehr in Mitleidenschaft gezogen werden. "Man muss die Graffiti zügig entfernen", sagt Eberle. "Sonst kommen schnell noch mehr." Er schätzt, dass der Gemeinde durch Vandalismus jährlich Kosten im fünfstelligen Bereich entstehen. "Allein die Kontrolle kostet uns Geld, dafür braucht man ja Personal." Hinzu kämen oft noch Reparaturkosten durch externe Firmen.

Gerade am Steinernen Tisch in Edingen gebe es immer wieder Fälle von Vandalismus. "Vor ungefähr sechs Wochen wurde das Geländer auf der Sandsteinmauer umgehauen", erzählt Eberle. "Mit einer Geländerlänge von zwölf Metern hat uns das mehrere Tausend Euro gekostet." Auch die dortigen Bänke seien schon samt Fundament aus dem Boden gerissen worden.

Seit Jahresbeginn etwa gebe mehr Vandalismus in der Gemeinde. "Es verteilt sich von den Haltestellen weiter ins Gemeindegebiet", sagt Eberle. Entdeckt habe man auch vier bis fünf Schmierereien mit rassistischem Hintergrund. "Und wenn man an den Brand in der Pestalozzi-Halle denkt: Was ist das, wenn nicht eine Steigerung?", meint Eberle. Die Polizei erklärte inzwischen auf Anfrage, dass es bei dem in Brand gesetzten Desinfektionsmittelspender keinen Ermittlungserfolg gibt.

Wenn es aussichtslos erscheint, erstatte die Gemeinde nicht immer Anzeige, sagt Eberle. Einen Erfolg gab es aber zum Beispiel im vergangenen Jahr. "Da hat jemand bei der Fischkinderstube sein Kürzel hinterlassen", erzählt Eberle. Eine Bauamtsmitarbeiterin habe daraufhin recherchiert und sei im sozialen Netzwerk Facebook fündig geworden. "Da konnten wir dann sogar eine personenbezogene Anzeige stellen."

Warum es seit Jahresbeginn vermehrt Vandalismus in der Doppelgemeinde gibt, kann Ebert nicht genau sagen. Aber er könne sich vorstellen, dass es die Pandemie die Problematik begünstigt hat. "Vielleicht hat es zugenommen, weil wegen Corona andere Treffpunkte einfach weggefallen sind."