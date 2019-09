Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Leutershausen. "Piraten wollen feiern und schießen mit Kanonen", dröhnte der Gesang der "Freibeuter" des Vereins "Liewerschbecher Kerwe" beim Umzug der "Heisemer Storchekerwe" durch die Gassen des Leutershausener Ortskerns. Und die "Piraten" auf den beiden Motivwagen mit den Schiffen "Schwarzer Bembel" und "Pik 7" machten ernst mit ihrer Drohung. Auf den beiden Schiffen wurde kräftig gefeiert und die Zuschauer am Wegesrand mit Wasser aus einer "Kanone" geduscht.

Groß und klein läuft mit beim Kerweumzug. Fotos: Dorn

Doch nicht nur äußerliche Erfrischungen wurden von den Zugteilnehmern geboten. Neuen Wein, Apfelsaft oder frische Äpfel gab es etwa von der Sängereinheit 1864 Leutershausen oder von den Gemeinderäten. Um diese zu verteilen, gab es reichlich Gelegenheit, denn die beiden "Piratenschiffe" waren nicht leicht durch die engen Gassen zu manövrieren und so stockte der Umzug immer wieder.

Dabei hatte sich der Umzug pünktlich um 14 Uhr nach den obligaten drei Böllerschüssen vom Schützenverein SV Hirschburg vom Rathaus in Richtung Kerwedorf in Bewegung gesetzt. Vorneweg der Fanfarenzug der "Schriesheimer Löwen", gefolgt vom "Heisemer Storch", Hammelführer und Kreiswärtel, Hammelpaar und Kerwevolk des Sing- und Volkstanzkreises Leutershausen sowie den Kerwehonoratioren - darunter erstmals Bürgermeister Ralf Gänshirt. Die "Marcaires de la Vallée de Munster" mit ihren Alphörnern durften in dieser Zugabfolge ebenso nicht fehlen wie der Storchewagen mit der Volkstanz- und Kindertanzgruppe, auf dem Vertreter des MGV 1899 Eintracht Schriesheim Platz genommen hatten.

Leutershausener Storchekerwe - Die Fotogalerie





























Zwischendrin reihte sich Karin Kunz mit ihrem Oldtimercabrio ein. Ganz ohne Motor kam dagegen die Feuerwehrjugend aus, die passend zum autofreien Tag mit Fahrrad und Handwagen die Löschgeräte beförderte. Eine riesige Weltkugel rollten die Pfadfinder St. Georg Leutershausen durch die Straßen, und die Vertreter der Sportgemeinde Leutershausen trugen gar ein Handballtor mit. Stockte der Zug, ließ sich damit sogleich eine kleine Übungsstunde im Siebenmeterwerfen einlegen.

Die Sänger vom MGV 1884 Leutershausen beteiligten sich in traditioneller Tracht und mit Handkarren am Kerweumzug, während die „Marcaires de la Vallée de Munster“ mit ihren Alphörnern Stimmung machten. Fotos: Dorn

Werbung in eigener Sache machte das "Heisemer Dorftheater" und zwar für die kommende Aufführung der Komödie "Alles auf Krankenschein". Passend dazu humpelte Dorftheaterchefin Eva-Marie Pfefferle mit Perücke, Nachthemd und Gehhilfe im Umzug mit. Das hinderte sie jedoch nicht daran, eine Weinflasche in der freien Hand zu halten, aus der sie die Zuschauer verköstigte. Für den Wein warben die Weinhoheiten aus Hemsbach, Lützelsachsen und Schriesheim. Aus Altenbach kamen die Kochlöffelhoheiten, und Heddesheim entsandte Vertreter des Heimat- und Traditionsvereins.

Ein Ständchen stimmten ab und an dazu die Sänger des MGV 1884 Leutershausen an. Doch trotz aller Stimmgewalt gelang es ihnen kaum, gegen die elektronisch verstärkte Musik aus den Piratenschiffen anzukommen. Das tat der guten Laune der Sänger aber keinen Abbruch, genauso wenig wie die der "Sonntagskicker", die das aktive Spiel zugunsten des Umzug verschoben hatten.