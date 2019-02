Sabrina Wägerle, Mutter einer zweieinhalbjährigen Tochter und in Ilvesheim wohnend, warf sich beim RNZ-Besuch in ihr hoheitliches Gewand. Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Es war auf der Kerwe in Edingen, als Kevin Elferratspräsident Hockenberger Sabrina Wägerle das Beste in Aussicht stellte, das der Karnevalsverein Kälble zu bieten hat: das Amt der Edinger Fastnachtsprinzessin. "Und ich habe ja gesagt", stellt Sabrina schlicht fest. Seit 11. November regiert sie nun die Edinger Narrenschar unter dem Namen Sabrina II. "vom närrischen Tanz". Ihr Beiname erklärt sich von selbst. Im Alter von sechs bis 17 Jahren tanzte Sabrina mit kurzer Unterbrechung beim Neckarhäuser Karnevalsverein Kummetstolle. In Neckarhausen ist sie auch aufgewachsen, wohnt inzwischen aber mit ihrer zweieinhalbjährigen Tochter Mia und ihrem Lebensgefährten Tobi in Ilvesheim. Später wechselte sie zu den Löwenjägern in Käfertal und der "Fröhlich Pfalz" Mannheim, der sie heute noch verbunden ist, erst als Gardemädel, dann als Trainerin und Betreuerin.

Im Moment ist Pause - dem Amt als Fastnachtsprinzessin geschuldet, das viele Termine mit sich bringt. "Meine Familie hat mich aber von Anfang an unterstützt", erklärt die 28-jährige, die am 24. November 1990 geboren ist. Im Sternzeichen "Schütze" demnach. "Es gibt schon gewisse Charaktereigenschaften, die passen", sagt Sabrina, die halbtags in der Sachbearbeitung eines Energieunternehmens tätig ist.

Schützen sagt man nach, dass sie nicht mehr zu bremsen sind, wenn sie sich für einen Menschen oder ein Projekt interessieren. Ehrenamtlich sind sie oft engagiert, können aber auch launenhaft sein. Zumindest kurzfristig. "Ich kann manchmal ganz schön zickig sein", meint ihre Lieblichkeit selbstkritisch. Elferratspräsident Hockenberger widerspricht: "Bei uns bist du das nicht. Ich finde Sabrina unkompliziert und pflegeleicht. Ein echter Goldschatz, der bereit steht, wenn wir sie abholen kommen."

Dass sie auf den Punkt präpariert ist, liegt auch am Management des Lebensgefährten. "Er kommt meistens mit und richtet mir vorher alles. Und wenn er mal nicht kann, packt er einen Korb für mich mit meinen Sachen." Schafskäse, den Sabrina unheimlich gerne mag, ist dann natürlich keiner drin. Töchterchen Mia hingegen stehe so gar nicht auf den würzigen Käse. Ob sie gerne koche? Nicht mit Leidenschaft aber sie koche gut, wie der Freund bekräftigt.

Einmal Fastnachtsprinzessin zu sein, sei vermutlich der Traum eines jeden Gardemädchens, sinniert ihre Hoheit. Ihre vier Roben hat sie im Internet in einem Brautmoden-Shop bestellt, zwei davon in Grün, ihrer Lieblingsfarbe. Die anderen beiden sind rot und blau. "Viel Tüll und Blingbling, das ist nicht mein Ding", sagt Sabrina, die nach wie vor beim ASB-Frauenchor Neckarhausen aktiv ist.

Bis zur Auflösung war sie drei Jahre lang auch im Vorstand der Interessengemeinschaft Kegeln in Neckarhausen. Als Hobbys nennt sie denn auch den Chor und Sport. Sie und Tobi seien Mitglieder in einem Fitnessstudio, sagt sie. "Und ich puzzele gerne. Die Motive sind mir egal, aber es muss von Ravensburger sein." Derzeit ist ein 3000-Teile-Werk in Arbeit.

Ihre offene und herzliche Art erfreuen ihr närrisches Volk fraglos. Zu erleben ist das am Samstag ab 19.33 Uhr bei der großen Narrensitzung der Kälble in der Pestalozzi-Halle in Edingen. Restkarten gibt es noch an der Abendkasse. Tags darauf findet ab 14.11 Uhr der Kinderfasching an derselben Stelle statt.

Fürs Heringsessen kündigen die Kälble diesmal Neues an: Man müsse nicht unbedingt mitessen, sagt Jessica Hockenberger. Das mindere dann auch den Eintrittspreis. Zudem gebe es neben den traditionellen Heringen auch Kartoffeln mit Quark ohne Fisch sowie heiße Würstchen. Schafskäse ist nicht im Programm. Vielleicht bringt sich Prinzessin Sabrina II. "vom närrischen Tanz" ja welchen mit.