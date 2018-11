Von Silke Beckmann

Ladenburg. Die Legislaturperiode des amtierenden Jugendgemeinderats (JGR) neigt sich dem Ende zu. In der Zeit vom 19. bis 23. November findet die Wahl des neuen zwölfköpfigen Gremiums statt; 824 Jugendliche aus Ladenburg sind wahlberechtigt. 20 der insgesamt 22 Bewerber, überwiegend Schüler des Carl-Benz-Gymnasiums (CBG), der Merian-Realschule (MRS), der Werkrealschule Unterer Neckar (WUN) und der Erich-Kästner-Schule (EKS), stellten sich vor Kurzem im Jugendzentrum "Die Kiste" vor - mit Hilfe von Kurzinterviews, die mit Francesco Iacono ein alter Hase souverän moderierte.

Einst selbst sechs Jahre lang als JGR-Mitglied engagiert und mittlerweile beruflich im kaufmännischen Bereich tätig, konnte er die Nervosität der Kandidaten doch durchaus nachfühlen, spornte sie aber auch an: "Seid stolz." Denn "es gibt Städte, da lösen sich Jugendgemeinderäte leider auf".

Auch Bürgermeister Stefan Schmutz äußerte sich "sehr glücklich" über die positive Situation: "Es ist mir wirklich ein Herzensanliegen, dass die tolle Arbeit des Jugendgemeinderats eine Fortsetzung findet." Zur Kandidatur gehöre Mut. "Und es ist auch ein schönes Zeichen, dass ihr Verantwortung übernehmen wollt."

Schmutz dankte Angelika Kaindl (JuZ Kiste), Schulsozialarbeiterin Kerstin Pott und Nico Alt vom Kreisjugendring für die Wahl-Organisation und wünschte den Kandidaten eine hohe Wahlbeteiligung und viele Themen, "die wir gemeinsam bearbeiten können zum Wohle der Kinder und Jugendlichen in Ladenburg". Einige zeichneten sich bereits bei der Vorstellung ab, in der viele sich ein größeres Freizeitangebot gerade für die Jugend wünschten.

Mehrfach thematisiert wurden auch verbesserte Busverbindungen sowie der "Campus"-Gedanke als verbindendes Element zwischen den Schulen. Spontanen Applaus gab es zur Äußerung: "Ein McDonalds in Ladenburg wäre supertoll." Die Kandidaten und ihre zusammengefassten Antworten in chronologischer Reihenfolge:

Sidra Radi Khalouf (15, WUN) möchte sich für die Verbesserung von Spielplätzen einsetzen, die zu klein seien.

Jasmin Moschir (16, WUN) plädiert für abends länger fahrende Busse, insbesondere zwischen Altstadt und Weststadt.

Maxima Baswell (14, MRS) wünscht sich ein Angebots-Plus für Jugendliche, WLAN in der Stadt, einen Spielplatz speziell für Jugendliche und frischen Fassadenanstrich für die Realschule.

Alexandra Varzan (15, WUN) setzt auf gerade sonntags besser getaktete Busverbindungen sowie eine Auffrischung der WUN-Ausstattung.

Mohamed Khartawi (13, WUN) wünscht sich mehr Möglichkeiten für Parcours-Sportler, zum Beispiel Trampoline.

Mohammad Radi Khalouf (13, EKS), der sich gern auf der Neckarwiese aufhält, hofft auf eine Trampolinhalle.

Leonie Neu (14, MRS) vermisst Spielgeräte auf den "ziemlich tristen" Schulhöfen, würde sich für die Sanierung der WUN-Toiletten einsetzen und regt einen Altstadtfest-Start am Freitagabend an.

Michelle Schmidt (15, MRS) findet das Angebot für Jugendliche verbesserungswürdig; im Winter fehlten Möglichkeiten.

Deniel Martina (12, EKS) wünscht sich als Parcours-Fan weitere Möglichkeiten wie Seile und Trampoline und würde gerne den Skaterpark verbessern.

Nike Sacher (14, MRS) ist Schülersprecherin, lobt das Fahrradmietsystem "VRNnextbike" und nennt "Campus an Schulen" als Ziel: "Schulhöfe so gestalten, dass man sie benutzen kann".

Niklas Reuscher (14, Ursulinen-Gymnasium Mannheim) plädiert für "wesentlich mehr Freizeitangebote", einen McDonalds in Ladenburg und günstige Ferienangebote in der künftigen Trampolinhalle.

Lena Struve (13, CBG) führt mehr Angebote und verbesserte Bahnverbindungen an sowie die Organisation eines von der Stadt bezuschussten "Schüler-Mittagstisches" in der Altstadt.

Fabian Steigerwald (17, CBG) äußert sich zufrieden mit der aktuellen Kommunalpolitik, sieht die Schul-Vielfalt als Privileg, deren Zusammenarbeit man jedoch verbessern könne.

Jule Walz (17, Helene-Lange-Schule, Mannheim) findet grundsätzlich wichtig, dass Jugendliche mitgestalten dürfen und sich nicht vor der Politik verschließen.

Nicolas Battige (17, CBG) möchte sich starkmachen für Renovierungsmaßnahmen in Schulen und hob lobend sämtliche Energien zugunsten des Freibad-Erhaltes hervor.

Dicle Günes (18, CBG) nannte ein Plus an Freizeitprogrammen, die Zusammenarbeit der Schulen und den gemeinsamen Einsatz für Umwelt und Menschenrechte.

Beran Coskun (16, WUN) mag den Skaterplatz und plädiert für Videoüberwachung am Bahnhof - auch sein Fahrrad ist dort schon gestohlen worden.

Maximilian Gries (Peter-Koch-Realschule, Weinheim) fehlt in Ladenburg "das gewisse Etwas" wie eine Diskothek. Sein Wunsch: mehr Tischtennisplatten im öffentlichen Raum.

Firat Günes (16, MRS) hält, befragt nach der Lautstärkeregelung beim Altstadtfest, demokratische Entscheidungen für richtig. Und er ist der Meinung, dass die Realschule eine Außensanierung braucht.

Nourjan Khartawi (14, WUN) wünscht sich längere Öffnungszeiten in der "Kiste", einen interkulturellen Spielenachmittag sowie einen Tanzkurs in Ladenburg.

Weitere Bewerber sind Philipp Odenwälder (15, EKS) und Niklas Boese (14, EKS).

Info: Die Wahlen finden zunächst in den Schulen (19. bis 22. November) und am Freitag, 23. November, von 15 bis 18 Uhr im Jugendzentrum statt. Dort erfolgt auch am selben Abend ab 18.30 Uhr die Feststellung und Bekanntmachung des Wahlergebnisses. Anders als in den Jahren zuvor wird das neugewählte Gremium aus jeweils einem Vertreter der weiterführenden Schulen in städtischer Trägerschaft bestehen und zweieinhalb Jahre amtieren.