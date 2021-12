Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. Nur sechs Jahre ist der Jugendgemeinderat (JGR) in der Doppelgemeinde alt geworden. Statt Wahlen sollte am Donnerstag die letzte Sitzung des Gremiums stattfinden. Doch auch die ist ausgefallen. Finja Kettner (20), letzte Vorsitzende und Gründungsmitglied des Edingen-Neckarhäuser Jugendgemeinderats, spricht im RNZ-Interview darüber, wie sie die Zeit im JGR erlebt hat und wie es jetzt mit der kommunalen Jugendbeteiligung weitergehen könnte.

Frau Kettner, was bedeutet es für Sie, dass es jetzt keinen Jugendgemeinderat mehr in Edingen-Neckarhausen gibt?

Mich macht das super traurig. Es trifft mich, weil wir vor sechs Jahren so dafür gekämpft haben, dass es einen Jugendgemeinderat gibt. Und dann will nach sechs Jahren keiner mehr mitmachen... Das ist frustrierend. Jetzt ist es einfach so vorbei.

Woran liegt es Ihres Erachtens, dass sich niemand beworben hat?

Teilweise liegt es sicher an uns. Wir haben wahrscheinlich zu wenig Werbung gemacht. Dabei hatten wir Aushänge im Ort, seit August habe ich Kinder und Jugendliche angesprochen, wir haben Durchsagen am Carl-Benz-Gymnasium und an der Merian-Realschule in Ladenburg gemacht, aber es hat sich eben niemand gemeldet. Wir waren auch erreichbar über WhatsApp, Instagram, Facebook und per E-Mail. Aber da haben wir irgendwie die falsche Zielgruppe angesprochen.

Wie meinen Sie das?

Wenn, dann haben uns Kommunalpolitiker dort kontaktiert. Vor allem bei der Landtagswahl wollten sie auf diesem Weg Werbung für sich machen.

Ist die Jugend in Edingen-Neckarhausen unpolitisch?

Ja, schon. Man muss nur mal in den Gemeinderat schauen, da ist ja fast keiner aus unserer Generation dabei. Gut, Timo Sanzol Rieth und Marlon Alcaniz Schnur haben es bei der Wahl 2019 probiert, aber das hat leider nicht geklappt. Generell fallen mir nur wenige ein, die kandidieren würden.

Hintergrund Was das Jugendgremium alles erreicht hat Es wird vorläufig keinen neuen Jugendgemeinderat (JGR) in Edingen-Neckarhausen geben, nachdem sich keine neuen Bewerber für das Gremium bewarben. Dass die Jugendvertretung durchaus Dinge bewegen kann, beweisen einige erfolgreiche Aktionen wie zuletzt im November 2020 die Neutaktung der [+] Lesen Sie mehr Was das Jugendgremium alles erreicht hat Es wird vorläufig keinen neuen Jugendgemeinderat (JGR) in Edingen-Neckarhausen geben, nachdem sich keine neuen Bewerber für das Gremium bewarben. Dass die Jugendvertretung durchaus Dinge bewegen kann, beweisen einige erfolgreiche Aktionen wie zuletzt im November 2020 die Neutaktung der Buslinie 46 E ab dem Seckenheimer Rathaus. Weil Schüler der Linie 5 am frühen Nachmittag Richtung Neckarhausen den Bus verpassten, verschob die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) auf beharrliches Nachfragen des Jugendgemeinderats, unterstützt von FDP-Kreisrat Dietrich Herold, die Abfahrtszeit der Buslinie um fünf Minuten nach hinten. Auch der (vorläufige) Erhalt des Rodelhügels in Edingen ist dem JGR zu verdanken. Das Gremium wollte ihn nicht den Bebauungsplänen für Edingen-Südwest zum Opfer fallen lassen, wobei der Hügel nach neuen Plänen nun doch im Wege sein könnte. Mithilfe des Repair-Cafés der Lokalen Agenda renovierten die Jugendlichen zudem die Max-Hütte oberhalb des Fährkopfs in Neckarhausen. Ihre Unterstützung war gefragt bei den "Dorfrock-Festivals", beim Aktionstag "Lebendiger Neckar" und beim Kinderweihnachtsmarkt. Hier war der JGR stets mit einem Stand präsent, übernahm den Getränkeausschank oder verkaufte Gegrilltes. Nach längerer Anlaufzeit wurde dem Jugendgemeinderat zuletzt auch im Gemeinderat Sitz und Stimme zuerkannt. Die Jugendvertretung verpasste sich einheitliche T-Shirts und kümmerte sich um den Aufbau und die Pflege ihrer Kanäle in den sozialen Netzwerken. Geplant war seit vergangenem Sommer die Errichtung einer Sitzgruppe im Nabu-Garten. Über den Fortgang des Projekts war in diesem Jahr in den monatlichen Sitzungen des Jugendgemeinderats indes nicht mehr berichtet worden. (nip)

[-] Weniger anzeigen

Was hätten Sie als amtierendes Gremium besser machen können?

Wir hätten mehr Öffentlichkeitsarbeit machen können. Wir wollten zum Beispiel die ganze Zeit zu den Sportvereinen gehen und da mit Jugendlichen sprechen. Aber das hat irgendwie nie geklappt. Einmal wollten wir auch mit anderen Jugendgemeinderäten in der Region eine große Feier veranstalten. Wir haben uns dann auch mit den Gremien aus Ladenburg, Dossenheim, Schriesheim und Weinheim getroffen, aber das ist dann auch im Sande verlaufen.

Und was hätte die Gemeinde besser machen können?

Die Gemeinde hat versucht, uns so gut wie möglich zu unterstützen. Wir hatten zum Beispiel immer die Möglichkeit, zu Bürgermeister Michler zu gehen. Aber zuletzt ist auch das eingeschlafen. So ein Jugendgremium war ja auch für die Gemeinde neu. Aber ein bisschen was hat mich schon gestört.

Und zwar?

Die Kommunikation war nicht immer optimal. Bei der Max-Hütte zum Beispiel wollten wir einen Infokasten aufstellen und haben dem Bauamt gesagt, wo der Kasten unserer Meinung nach stehen soll. Ein paar Wochen später stand der Kasten zwar, aber ganz woanders. Es hieß dann, unser Wunschstandort ging nicht, weil dort Leitungen verlaufen. Aber hätte man uns das gesagt, hätten wir uns einen neuen Standort überlegt. Jetzt steht der Kasten abseits, wo ihn niemand sieht. Dann hätte man ihn auch nicht aufstellen müssen. Noch unbrauchbarer ist er durch Vandalismus und Reinigung geworden. Durch das Entfernen der Schmierereien ist die Scheibe undurchsichtig geworden, man kann Infos darin nicht mehr lesen. Damit ist der Kasten jetzt wirklich unbrauchbar.

Sie sprechen die Max-Hütte an, deren Renovierung war sicher ein Erfolg für den Jugendgemeinderat. Welche Meilensteine haben Sie noch für die Jugend erreicht?

Ganz klar, die Renovierung der Max-Hütte war ein großer Erfolg. Aber auch bei Veranstaltungen wie dem Fest der Kulturen, dem Lebendigen Neckar oder dem Kinderweihnachtsmarkt waren wir immer am Start. Dass der Kinderweihnachtsmarkt dieses Jahr wieder ausfällt, ist besonders schade, das wäre unser letzter Auftritt als Jugendgemeinderat gewesen. Ein toller Meilenstein war auch, dass die RNV die Fahrtzeiten der Buslinie 46 angepasst hat, nachdem wir darum gebeten hatten.

Was wird Ihnen persönlich in Erinnerung bleiben von der Zeit im Jugendgemeinderat?

Erst mal natürlich die Gründung. Damals ging es ja darum, dass das JUZ 13 zur Mensa werden sollte. Das wollten wir nicht, und dann haben wir es tatsächlich geschafft, das zu verhindern und dieses Gremium zu gründen. Dann wird mir natürlich in Erinnerung bleiben, dass wir uns für den Erhalt des Rodelhügels an der Pestalozzi-Schule eingesetzt haben. Und, dass wir einen Tisch im Gemeinderat bekommen haben. Auch wenn wir den zuletzt kaum noch genutzt haben.

Woran sind Sie in Ihrer Zeit im Jugendgemeinderat gewachsen?

Das öffentliche Auftreten hat mich selbstbewusster werden lassen. Das war eine wichtige Erfahrung. Früher war ich oft eher ein Fähnchen im Wind, durch den Jugendgemeinderat habe ich gelernt, dass ich meine Meinung auch vertreten kann, wenn ich eine habe. Es passiert nichts Schlimmes, wenn ich sie vertrete, im Gegenteil, nicht selten wird man sogar darin bestärkt. Diese Erfahrung hätte ich auch anderen Jugendlichen gewünscht.

Wie könnte es jetzt mit der Jugendbeteiligung in Edingen-Neckarhausen weitergehen?

Ich wäre für ein Jugendbüro, da würde ich auch mithelfen. Und vielleicht kann man auch wieder Jugendforen veranstalten und das JUZ 13 mehr einbeziehen.