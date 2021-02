Von Axel Sturm

Ladenburg. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Debatten über die Figur, die in der Hauptstraße über der Gedenktafel für die ehemalige Synagoge in Ladenburg stand. Die Gestalt mit einer Weinflasche in der Hand erschien vielen an dieser Stelle unpassend. Mit dem Gebäudeeigentümer konnte aber über Jahre hinweg keine Einigung erzielt werden. Jetzt gab es einen Durchbruch bei den Gesprächen.

Die ehemalige Synagoge in der Hauptstraße 46 war seit 1832 das Zentrum des religiösen und sozialen Lebens der jüdischen Gemeinde in Ladenburg. Die Synagoge befand sich im hinteren Teil des Grundstücks und war von der Straße nur durch die markanten Spitzbogenfenster zu erkennen. Während die Männer im Erdgeschoss beteten, verfolgten die Frauen auf der Empore den jüdischen Gottesdienst. 1932 feierte die jüdische Gemeinde Ladenburg das 100-jährige Bestehen der Synagoge. Repräsentanten der Stadt würdigten beim Festakt das hohe Ansehen der jüdischen Gemeinde, die in Ladenburg eine "ehrenvolle Stellung" einnahm, das ist im Stadtarchiv nachzulesen.

Immer wieder gab es Debatten darüber, denn die Gedenktafel erinnert an die ehemalige Synagoge in Ladenburg, die 1938 von den Nationalsozialisten zerstört worden ist. Foto: Sturm

Auch in Ladenburg bildete die Zerstörung der Synagoge am 10. November 1938 den Auftakt für die Gewaltaktionen gegen die jüdische Bevölkerung. Die Synagoge wurde zwar nicht niedergebrannt, weil Anwohner Schäden an ihren Häusern befürchteten, aber die SA- und SS-Angehörige zerstörten das Gotteshaus trotzdem, was eine große Menschenmenge vor der Synagoge verfolgte. Auch die Wohnung des Kantors wurde vollständig zerstört.

Nach dem Krieg erwarb ein Ladenburger Gemüsehändler das Grundstück. Er baute die Synagoge 1954 zum Lagerhaus um und bei einem erneuten Umbau wurden 1967 die Spitzbogenfenster endgültig abgebrochen. Hier entstanden nun Wohnungen und im Erdgeschoss ein Gemüse-Geschäft.

Neun Jahre erinnerte nichts mehr an die Existenz der Ladenburger Synagoge. Erst am 9. November 1976, am 38. Jahrestag des Novemberpogroms, wurde in Abstimmung mit dem Hausbesitzer in Anwesenheit des Landesrabbiners Levinson eine bronzene Gedenktafel zur Erinnerung an die schrecklichen Geschehnisse angebracht. Die Gedenktafel wurde übrigens auch von den 14 überlebenden ehemaligen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern besucht, die die Stadt im Juni 1990 eingeladen hatte.

Der Initiator der Gedenktafel, Bürgermeister Reinhold Schulz sowie die Mitglieder der Initiative "Arbeitskreis Jüdische Geschichte", baten schon damals den Eigentümer des Anwesens, die über der Gedenktafel aufgestellte Figur zu entfernen. Die Figur, die der Gemüsehändler "Gemüse-Fritz" nannte, zeigte eine Gestalt mit einer Weinflasche in der Hand, deren Aufstellung mit den Geschehnissen an dieser Stelle nicht zu vereinbaren ist. Doch der Bitte wollte der Gemüsehändler nicht entsprechen. Eine Einigung konnte über Jahre hinweg nicht erzielt werden.

Bürgermeister Schulz aber auch seine Nachfolger Rolf Reble und Rainer Ziegler unternahmen immer wieder Anläufe, damit die "Gemüse-Fritz-Figur" über der Gedenktafel entfernt wird. Allerdings ohne Erfolg. Auch die neue Eigentümerin des Wohnhauses sah sich verpflichtet, den "Gemüse-Fritz" auf der Mauer stehen zu lassen. Der Gemüse-Händler hatte bei der Übergabe des Hauses nämlich die Bedingung gestellt, dass die Figur auch nach seinem Tod dort stehen sollte. Die Zusage war für die neuen Hauseigentümer eine dauerhafte Verpflichtung, was jedoch nichts daran änderte, dass es immer wieder Ärger wegen der Figur gab. Bei Stadtführungen durch das jüdische Ladenburg wurde das Ärgernis doch immer wieder thematisiert.

Die Spannungen wegen der Figur erreichten auch den neuen Bürgermeister Stefan Schmutz. Durch einen glücklichen Umstand startete die Hauseigentümerin eine Initiative, die in der vergangenen Woche zum Erfolg führte. Es kam Bewegung in die Angelegenheit.

Auf der Mauer über der Gedenktafel steht nun ein Blumentopf. Foto: Sturm

Glücklich war sicherlich die Tatsache, dass der an der jüdischen Geschichte interessierte Heddesheimer Hubert Kolkhorst von der nicht enden wollenden Geschichte hörte. Nach Gesprächen mit den Hauseigentümern, die vertrauensvoll waren, wurde klar, dass auch diese eine Lösung des Problems wollten. Der Rat Kolkhorsts, den "Gemüse-Fritz" durch eine Blumenschale zu ersetzen, war schließlich der Durchbruch. Zuvor sendete auch der Arbeitskreis Jüdische Geschichte positive Signale, die Angelegenheit zu einem guten Ende führen zu wollen. Die Arbeitskreis-Sprecherin und Stadtführerin Ingrid Wagner schrieb der Hauseigentümerin einen Brief mit dem Inhalt, dass sie niemanden verletzen wollte. Allerdings betonte Wagner auch, dass der Standort der Figur für den Arbeitskreis nicht akzeptabel ist.

Kolkhorst führte viele weitere Vermittlungsgespräche. Für seine Initiative war ihm der Bürgermeister dankbar. Schmutz sagte zu, dass der städtische Bauhof behilflich sein werde, die Figur zu entfernen, um danach den Korb für die Blumenbepflanzung anzubringen. Letztendlich wurden die Bemühungen belohnt. Der "Gemüse-Fritz" ist weg.

"Ich bin froh, dass eine Lösung gefunden und akzeptiert wurde, die der Erinnerungskultur Rechnung trägt", sagte Kolkhorst. Und auch Bürgermeister Schmutz ist zufrieden mit der Lösung. "Die Figur war aufgrund der historischen Bedeutung des Standortes in den letzten Jahrzehnten stets Anlass für Irritationen, Missverständnisse und Streit", sagte der Bürgermeister. "Ich bedanke mich daher bei den Eigentümern für die Entscheidung, diese Situation nun aufzulösen und ich bedanke mich bei allen Beteiligten, die an diesem Prozess in den letzten Monaten mitgewirkt haben." Schmutz habe immer daran geglaubt, dass eine Lösung für das Problem erreicht werden könne.