Weinheim. Weinheim ist eine Große Kreisstadt, aber keine Großstadt. Das zeigt sich nicht zuletzt an den Parkgebühren. Wenn Behördengänger oder Einkaufende Kleinigkeiten zu erledigen haben, zahlen sie auf den Innenstadt-Parkplätzen für die erste Stunde nichts. Dasselbe gilt in einigen Tiefgaragen. In anderen Parkhäusern oder Garagen wie etwa unter der Weinheim-Galerie gibt es kein "Parken für umme". Hier kostet die halbe Stunde 50 Cent. Autofahrer haben in einigen Fällen aber Möglichkeiten, sich die Kosten erstatten zu lassen. Wer etwa in der Weinheim-Galerie für mehr als zehn Euro einkauft, legt seine Parkkarte an der Kasse vor - und hat sein Auto damit kostenlos abgestellt.

Tiefgaragen und Parkhäuser gibt es unter der Weinheim Galerie (Dürreplatz), der Karlsberg-Passage, der Burgenspassage, in der Grundelbachstraße sowie in der Bismarckstraße (Heisenberg-Gymnasium). Unter der Burgenpassage und unter dem Gymnasium ist die erste Stunde Parken tagsüber kostenlos. Unter der Karlsberg-Passage und der Weinheim Galerie sind schon für die erste halbe Stunde 50 Cent fällig, bei der Weinheim Galerie fallen die Kosten ab einem Einkaufswert von zehn Euro jedoch ganz weg. Auch der Supermarkt in der Grundelbachstraße hat ähnliche Regelungen in petto. Parkplätze gibt es an der Luisenstraße, an der Institutsstraße, am Schlosspark, und am Amtshausplatz (Schlossergässchen). Die erste Stunde ist kostenlos. Auch oberhalb des Marktplatzes gibt es einen Parkplatz.

Das klingt fair, wird aber nicht überall so wahrgenommen. Die Parkhäuser des Viernheimer Rhein-Neckar-Zentrums seien immer kostenlos, wird gelegentlich argumentiert. Aus Sicht von Christian Mayer, Vorsitzender der Einzelhändlervereinigung "Lebendiges Weinheim", ist das ein unsinniger Vergleich: "Man kann ein zentral gelenktes Einkaufszentrum nicht mit einer gewachsenen Innenstadt vergleichen. Und wenn die erste Stunde auf den Citystellplätzen kostenlos ist und die erste Stunde danach einen Euro kostet, muss ich wirklich nicht diskutieren."

Es komme umgekehrt auch niemand auf die Idee, die Parkgebühren in Mannheim mit denen in Weinheim zu vergleichen. Zumal die Tagesgebühr laut der Webseite von Contipark - die Berliner Firma betreibt die meisten Parkplätze und Tiefgaragen in Weinheims Innenstadt - nirgendwo höher ist als sieben Euro. In Heidelberg oder Mannheim ist man in solchen Fällen eine zweistellige Summe los. Mayer ist vielmehr der Meinung, dass die Weinheimer Einzelhändler in Sachen Parken eine gute Ausgangsposition haben. Vor allem die Parkplätze im Zentrum wie am Schlosspark, in der Luisen- oder der Institutstraße seien ein Pfund, mit dem die Händler wuchern: "Das ist woanders seltener."

Das "Lebendige Weinheim" habe für moderate Parkgebühren gekämpft und viel erreicht, so Mayer. "Außerdem ist ein Parkleitsystem eingerichtet worden." Auch in den Tiefgaragen, die bei einigen Autofahrern weniger beliebt sein sollen, habe sich einiges zum Positiven verändert. So wurde die Garage unter der Weinheim-Galerie modernisiert. "Die Parkplätze sind jetzt größer und besser beleuchtet", so Mayer. Im Zuge des Umbaus der Karlsberg-Passage in ein Carrée werde auch die dortige Tiefgarage verändert. "Das bedeutet zwar, dass sie dann für eine gewisse Zeit ausfällt, aber das müssen wir Händler verschmerzen", sagt er.

Apropos Karlsberg: Die Tiefgarage steht hier immer noch über die Bahnhofstraße zur Verfügung; auf dem Parkplatz Institutsstraße sind laut Weinheims Verwaltungssprecher Roland Kern dagegen zehn Plätze weggefallen. Hier wird das Baumaterial gelagert, das für den Umbau der Karlsberg-Passage benötigt wird. "Ursprünglich sollten mehr Parkplätze herhalten, aber wir haben im Zusammenspiel mit der Stadt einen Kompromiss erreicht", so Mayer. Auch Feuerwehrsprecher Ralf Mittelbach zeigt sich mit den Regelungen an der Karlsberg-Baustelle zufrieden: "Daran haben wir mitgearbeitet."

Anders ist es mit dem Thema Innenstadt-Parken im Allgemeinen. Denn obwohl eigentlich genügend Parkplätze zur Verfügung stehen, stellen Autofahrer ihre Wagen nach wie vor oft dort ab, wo es ihnen passt. Das kann vor allem an zwei Stellen große Probleme verursachen: am nördlichen Eingang der Fußgängerzone und in der oberen Grabengasse. Für die Feuerwehr sind dies die beiden Hauptzufahrten in die Altstadt. "Aber auch geparkte Autos an Straßenecken sind für uns ein Problem, weil unsere Einsatzfahrzeuge dann nicht rumkommen", so Mittelbach.

Er versucht, die Autofahrer für das Problem zu sensibilisieren. Wenn das nichts nutzt, müssen Strafzettel her. Wer sein Auto auf den Innenstadtparkplätzen abstellt, bekomme seltener "Knöllchen". "Meistens ist es ja so, dass die Schranke einfach nicht mehr hochgeht, wenn jemand die freie Parkzeit überzieht", so Stadtsprecher Kern. Eine Ausnahme ist der Parkplatz am Amtshausplatz, wo nach Auskunft von Kern im Fall der Fälle 15 Euro fällig werden. Das ist in Weinheim die Standardsumme für Falschparker. Anders ist es im Moment am Parkplatz an der Institutsstraße. Wegen der Karlsberg-Baustelle ist die sonst vorhandene Schranke abgebaut worden. Wer überzieht, dem brummt der Betreiber Contipark nun eine Vertragsstrafe in Höhe von satten 30 Euro auf. Das sind dann doch schon eher großstädtische Preise.