Ladenburg. (stu) Wenn in einer Stadt Kameramänner, Tontechniker und ein bekannter Fernsehmoderator unterwegs sind, dann erregt das Aufsehen. In der vergangenen Woche liefen in der Römerstadt wieder einmal Dreharbeiten in der Altstadt. Am 10. April wird der Beitrag in der SWR-Serie "Stadt-Land-Quiz" mit dem Moderator Jens Hübschen ausgestrahlt.

Das Konzept der Quizsendung ist bei den SWR-Zuschauern beliebt. Zwei Städte treten dabei in den Wettstreit. Einwohner müssen dann in einer Art Straßen-Umfrage möglichst viele richtige Antworten geben. Die zwei gegeneinander spielenden Städte müssen sich in der Sendung einem bestimmten Thema stellen. Am 10. April geht es um Afrika. Dazu kann Ladenburg bekanntlich einiges beitragen. Mit dem Garango-Partnerschaftsverein und den Freunden Ugandas hat die Römerstadt Verbindungen zu dem Kontinent.

Der Spielgegner der Ladenburger ist Landau in der Pfalz, denn auch dort gibt es Vereine, die Projekte auf dem afrikanischen Kontinent unterstützen. Ein schöner Zusatzeffekt der Quiz-Sendung ist die gleichzeitige touristische Präsentation der Stadt. Das Fernsehteam drehte nämlich an attraktiven Stellen in der Stadt, und die Eindrücke davon werden in dem Beitrag am 10. April ebenfalls zu sehen sein.

Der Eröffnungsdreh war passend am Garango-Platz, wo die Skulptur "Protection" des Künstlers Jean-Luc Bambara steht. Bürgermeister Stefan Schmutz und das Vorstandsmitglied des Garangovereins, Ingo Kuntermann, stellten sich dort direkt der ersten Aufgabe. Bei richtiger Lösung wird diese mit 200 Punkten für Ladenburg belohnt. Im Eröffnungsinterview bezeichnete Schmutz den Garango-Verein als zentralen Motor der Partnerschaft. Und Schmutz lobte die Weitsicht des ehemaligen Bürgermeisters Reinhold Schulz, der mit den damaligen Gemeinderatsmitgleidern schon 1983 beschloss, eine Partnerschaft mit der Region Garango in Burkina Faso einzugehen. In den 80er-Jahren hatten Städtepartnerschaften mit europäischen Nachbarn, insbesondere mit französischen Städten, Hochkonjunktur. Die Ladenburger wählten einen anderen Weg und der sei zur Erfolgsgeschichte geworden, verkündete der Bürgermeister stolz.

Ingo Kuntermann präsentierte sich bei den Dreharbeiten in einem afrikanischen Gesellschaftsanzug, der im heißen Burkina Faso gut tragbar ist. Die Temperaturen am Drehtag waren aber ziemlich frisch, sodass Kuntermann in seinem Anzug sichtlich zu zittern begann. "Nicht vor Angst wegen der Aufgabe – sondern wegen der Kälte", betonte der Schriesheimer und lachte.

Schmutz und Kuntermann mussten eine Freske an einem versteckten Platz finden. Dafür hat der Moderator den beiden ein Foto der gesuchten Freske überreicht. Insgesamt hatten die beiden Spieler für Ladenburg vier Stunden Zeit für die Suche. Mithilfe von Carola Schuhmann, der Vorsitzenden des Heimatbundes, war der Ort aber schnell gefunden. Diese 200 Punkte konnte die Römerstadt schon einmal zügig auf ihrem Konto verbuchen. Ob das zum Sieg führte, wird aber noch nicht verraten.

Das Ladenburger Kompetenz-Team war jedenfalls gut in Form. Ruth und Peter Hilger mussten Länder erraten, die auf dem afrikanischen Kontinent liegen. "Wir waren noch nie in Afrika", räumte das stadtbekannte Ehepaar ein und der wohl bekannteste Doktor Ladenburgs war mit dem abgelieferten Resultat "nicht ganz zufrieden". Anders sahen es Sven und Tim Ruster. Ihre Aufgabe war es, anhand von Bildern die richtigen Wörter zu bilden. 100 Punkte waren für die Lösung vorgesehen.

Den Fragen des Moderators stellten sich auch Carola Schuhmann vom Heimatbund. Und der Ochsenwirt Heinz Jäger zeigte sich als Afrika-Kenner, denn der Gastronom sei ein Freund Südafrikas, wie er angab. Die Macher der Ladenburger Draußenschule Carolin Rückert und Martin Ziegler zeigten sich ebenso Quiz-tauglich wie Pfarrer David Reichert und seine Ehefrau Katharina Reichert. Sie mussten Fragen zu afrikanischen Sprichwörtern beantworten. "Wir waren gut drauf und es hat uns Freude gemacht, für Ladenburg Punkte zu holen", sagte der evangelische Pfarrer.

Auch Moderator Jens Hübschen habe der Dreh in Ladenburg sehr gefallen. Der in Norddeutschland aufgewachsene Moderator war zum ersten Mal in der "wunderschönen Stadt mit der tollen Altstadt", wie er bekundete. Einen Kritikpunkt hatte Hübschen aber doch gefunden. "Diese Altstadt wäre mit einer Fußgängerzone noch attraktiver. Dieser Marktplatz ist ein Traum – die Autos am Rande stören hier nur", sagte Hübschen im Gespräch mit der RNZ und traf damit ganz ohne es zu wissen ein seit Jahrzehnten diskutiertes Thema.

Info: Das Stadt-Land-Quiz-Duell Ladenburg gegen Landau zum Thema Afrika ist am 10. April von 18.45 Uhr bis 19.30 Uhr im SWR zu sehen.