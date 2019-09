Bei Sonderveranstaltungen des Bunds der Selbstständigen wie den verkaufsoffenen Sonntagen ist Ladenburg gut besucht. Um aber auch an anderen Tagen mehr Kaufkraft in der Römerstadt zu halten, entwickelt die Stadtverwaltung derzeit ein Gutscheinsystem. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Schon bei der Vorbereitung auf den Bürgermeisterwahlkampf im Herbst 2016 fiel Stefan Schmutz auf, dass Ladenburg zahlungskräftige Bürger hat. Die entsprechenden Zahlen hatte er einer Studie der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar entnommen. Demnach war Ladenburg 2016 eine Kommune mit außergewöhnlich hoher Kaufkraft. Die Studie zeigte gleichzeitig aber auch, dass viele Bürger ihr Geld nicht in der Stadt ausgeben, sondern auswärts oder im Internet.

Obwohl in Ladenburg ein modernes Lebensmittel-Einkaufszentrum in der Wallstadter Straße geschaffen wurde, kaufen viele Bürger die Dinge des täglichen Bedarfs in den Nachbarkommunen ein. Große Lebensmittelmärkte gibt es auch in Dossenheim, Handschuhsheim oder Schriesheim. Auch Modegeschäfte gibt es in Ladenburg, und doch fahren die Bürger häufig nach Mannheim, Heidelberg oder ins Rhein-Neckar-Zentrum nach Viernheim, um Kleidung zu kaufen.

All das war bereits 2016 bekannt, als Schmutz den Kaufkraftabfluss zu einem seiner Wahlkampfthemen machte. Er hoffte, dass es gelingen würde, den Trend aufzuhalten. Danach sieht es momentan aber nicht aus. Vor wenigen Tagen veröffentlichte die IHK ihre Kaufkraftanalyse für 2019, die für Ladenburg wenig Veränderung hin zum Besseren zeigt.

Die Bürger der Römerstadt liegen unter den 18 von der IHK als Unter-, Mittel- oder Oberzentren ausgewiesenen Kommunen an der Spitze bei der einzelhandelsrelevanten Kaufkraft. Verglichen wird hier zum Beispiel mit Heidelberg, Mannheim oder Mosbach. Das bedeutet, die Ladenburger haben mit etwas mehr als prognostizierten 7800 Euro im Jahr das meiste Geld zur Verfügung, um einkaufen zu gehen. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Walldorf und Weinheim.

Die Einzelhändler des Ladenburger Bunds der Selbstständigen würden jubeln, wenn das zur Verfügung stehende Geld auch tatsächlich in Ladenburg ausgegeben würde. Dem ist aber nicht so. Der Zentralitätswert für Ladenburg liegt im Gegenteil bei 83,0. Dieser Wert gibt Aufschluss darüber, ob es dem lokalen Einzelhandel gelingt, die vorhandene Kaufkraft zu binden oder sogar Kaufkraft von außen anzuziehen. Jeder Wert unter 100 bedeutet eine unterdurchschnittliche Zentralität.

Hintergrund Folgende Zahlen listet die IHK-Kaufkraftanalyse 2019 für Ladenburg. Zu beachten ist, dass alle Nennungen, auch die von 2018, Prognosen sind: > Allgemeine Kaufkraft: 328 Millionen Euro > Allgemeine Kaufkraft je Einwohner: 28.477 Euro (2018: 27.926 Euro) > Einzelhandelsrelevante Kaufkraft: 90,2 [+] Lesen Sie mehr Folgende Zahlen listet die IHK-Kaufkraftanalyse 2019 für Ladenburg. Zu beachten ist, dass alle Nennungen, auch die von 2018, Prognosen sind: > Allgemeine Kaufkraft: 328 Millionen Euro > Allgemeine Kaufkraft je Einwohner: 28.477 Euro (2018: 27.926 Euro) > Einzelhandelsrelevante Kaufkraft: 90,2 Millionen Euro > Einzelhandelsrelevante Kaufkraft je Einwohner: 7834 Euro (2018: 7699 Euro) > Einzelhandelsumsatz: 65,5 Millionen Euro. > Einzelhandelsumsatz je Einwohner: 5688 Euro > Zentralitätskennziffer: 83 Folgende Informationen stehen hinter den für die Kaufkraftanalyse relevanten Begriffen: > Allgemeine Kaufkraft: das verfügbare Einkommen in einer Stadt (unter anderem Nettoeinkommen, Renten). > Einzelhandelsrelevante Kaufkraft: Der Teil des verfügbaren Einkommens, von dem die Einkäufe im Einzelhandel (inklusive Internet) getätigt werden. > Einzelhandelsumsatz: der im Einzelhandel vor Ort erzielte Umsatz. Dazu zählen auch Apotheken, Bäckereien oder Metzgereien. Der Internethandel ist nicht enthalten. > Zentralitätswert: ein Indikator für die Attraktivität eines Einkaufsortes. Er gibt an, inwieweit der Einzelhandel in der Lage ist, Kaufkraft zu binden oder sogar von außen anzuziehen. Die gewachsene Bedeutung des Online-Handels führt dazu, dass rechnerisch alle Städte mit einer Einzelhandelzentralität unter circa 114,3 einen Kaufkraftabfluss verzeichnen. Quelle: IHK Rhein-Neckar (mwg)

[-] Weniger anzeigen

Diese Tatsache lasse sich für jede Kommune anhand eines Rechenbeispiels darstellen, sagt Ralf Schlindwein, IHK-Bereichsleiter für Handel, Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Firmenrecht. Man müsse dafür dem Einzelhandelsumsatz die einzelhandelsrelevante Kaufkraft gegenüberstellen. Die Differenz zeige, wie viel Kaufkraft an einem Standort nicht gebunden werden könne.

In Ladenburg beläuft sich der prognostizierte Einzelhandelsumsatz für 2019 auf 65,5 Millionen Euro, demgegenüber stehen 90,2 Millionen Euro an einzelhandelsrelevanter Kaufkraft. Das bedeutet, dass mehr als 24 Millionen Euro im Jahr nicht in Ladenburg ausgegeben werden. Im Vergleich dazu wird für Mosbach - die Stadt liegt beim Zentralitätswert mit 178,2 an erster Stelle - ein Einzelhandelsumsatz von 253,7 Millionen Euro prognostiziert, die einzelhandelsrelevante Kaufkraft liegt bei fast 163 Millionen Euro.

Mosbach kann also nicht nur die Kaufkraft seiner Einwohner binden, sondern zieht auch immens Kaufkraft von außerhalb an. Das ist sicherlich auch der Lage im Neckar-Odenwald-Kreis geschuldet, während Ladenburg viel Konkurrenz von umliegenden Städten erhält.

Dennoch sind die Zahlen für die Ladenburger Einzelhändler erschreckend. Bürgermeister Schmutz, der nun seit rund zweieinhalb Jahren im Amt ist, hat die neusten Kaufkraftzahlen nicht sonderlicht überrascht zu Kenntnis genommen. Sie seien "eine Bestätigung der vergangenen Jahre". Zwar freue er sich, dass die durchschnittliche Kaufkraft in seiner Stadt weiterhin hoch ist, das Einkaufsverhalten aber bereitet ihm Sorge. Daher beschäftigt man sich im Rathaus schon seit geraumer Zeit mit der Frage, wie die Geschäfte, Betriebe und Gastronomien von der positiven Entwicklung beim Einkommen der Bürger profitieren können.

Mit der Einführung eines lokalen Gutscheinsystems zum Beispiel soll erreicht werden, die Kaufkraft stärker zu binden. Gutscheine der beteiligten Unternehmen könnten dann als Geschenk erworben werden, das Geld würde also in Ladenburg ausgegeben werden. Je mehr Geschäfte sich an dem Gutscheinsystem beteiligen, desto höher wäre dessen Attraktivität, sagte Schmutz. Noch sei das Projekt in der Entwicklungsphase, aber Schmutz ist zuversichtlich, dass es eine Erfolgsgeschichte werden könnte.

Welches Konzept der Bund der Selbstständigen hat, um dem Kaufkraftabfluss entgegenzuwirken, wollte die RNZ von der Sprecherin der BDS-Einzelhändler, Renate Henseler-Sohn, und Vorsitzendem Christof Ehry wissen. Von einem Kaufkraftabfluss könnten sie der IHK-Studie nichts entnehmen, entgegneten Henseler-Sohn und Ehry. Sie wiesen aber darauf hin, dass der BDS in ständigen Gesprächen und in Zusammenarbeit mit der Stadt an Ideen für eine bessere Kaufkraftbindung arbeite.

Wenig klagen können in Ladenburg dagegen die Handwerksbetriebe, die ebenfalls von der hohen Kaufkraft profitieren. Die Auftragslage ist gut, die Ladenburger investieren kräftig.

Edingen-Neckarhausen: "Zwei starke Einkaufsstädte vor der Tür"

Ganz so schlimm wie in Ladenburg, wo der Einzelhandel dieses Jahr auf prognostizierte 24 Millionen Euro der Bürger verzichten muss, ist es in Edingen-Neckarhausen nicht. Doch auch für die Doppelgemeinde erwartet die IHK einen Abfluss an Kaufkraft von rund 18 Millionen Euro.

Die Edingen-Neckarhäuser haben mit 26.939 Euro im Jahr zwar nicht so viel Einkommen zur Verfügung wie die Ladenburger (siehe Artikel oben). Ihnen bleiben aber doch 7476 Euro für Einkäufe im Einzelhandel. Damit liegen sie im gesamten IHK-Bezirk im guten Durchschnitt und sogar etwas mehr als 200 Euro über dem prognostizierten Wert für 2018.

Von dieser einzelhandelsrelevanten Kaufkraft werden die Bürger aber nur 6195 Euro in Geschäften in Edingen-Neckarhausen ausgeben. Die IHK erwartet demnach einen Umsatz der Einzelhändler von etwas mehr als 87 Millionen Euro. Mit den verbliebenen knapp 1250 Euro bezahlen die Bürger Einkäufe in anderen Kommunen oder im Internet.

Mit verschiedenen Aktionen versuchen die Gemeinde und der Bund der Selbstständigen, die Attraktivität der Gemeinde als Einkaufsstandort zu erhöhen, beispielsweise mit einem verkaufsoffenen Sonntag zur Edinger Kerwe. Foto: Pilz

Die Kaufkraftanalyse prognostiziert daher für die Doppelgemeinde einen Zentralitätswert von 94,7. Das ist nicht berauschend - erst bei einer Zentralität ab etwa 114,3 würde aus Städten keine Kaufkraft abfließen. Es geht aber noch schlechter. Schriesheim zum Beispiel hat einen Wert von 56,9; Plankstadt liegt mit 26,0 auf dem letzten Platz im gesamten IHK-Bezirk.

Der Zentralitätswert ist ein Indikator für die Attraktivität eines Einkaufsstandorts - für Edingen-Neckarhausen ist die eher unterdurchschnittlich.

In Edingen-Neckarhausen zeigt sich Thea-Patricia Arras, im Rathaus zuständig für Wirtschaftsförderung, nicht "wirklich" überrascht von diesen neuesten Zahlen. Die Gemeinde wisse, dass der Abfluss von Kaufkraft recht hoch sei. Mit Heidelberg und Mannheim habe man zwei starke Einkaufsstädte vor der Haustür. Auch der Internethandel nehme den örtlichen Geschäften Anteile weg.

Was also tun, um Edingen-Neckarhausen als Einkaufsstandort attraktiver zu machen? Die Gemeinde arbeite daran, meint Arras. In der Sache sei sie in engem Austausch mit dem hiesigen Bund der Selbstständigen (BDS). So sei im vergangenen Jahr auch der BDS-Taler als Zahlungsmittel wieder eingeführt worden, um Kaufkraft am Ort zu halten. Auf der Facebook-Seite der Gemeinde und im Amtlichen Mitteilungsblatt stelle man zudem in loser Reihe einzelne Geschäfte vor, um sie bekannter zu machen und das gute Angebot in der Gemeinde zu zeigen. "Innerorts gibt es wenig Leerstände", meint Arras.

Was den von der Insolvenz der Mannheimer Mutterfirma betroffenen Lebensmittelladen "Markthaus" in Neckarhausen angehe, so sei man dabei zu prüfen, welche Möglichkeiten des Erhalts es gebe. (nip/mwg)