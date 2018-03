1945 hat die ebenso freche wie liebenswerte Pippi Langstrumpf das Kinderbuch-Licht des Lebens erblickt. Am Samstag feierte das Holzwurmtheater mit seiner Adaption Premiere im Rolf-Engelbrecht-Haus. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. 111 Jahre alt würde Astrid Lindgren in diesem Jahr. Ihr wohl populärstes "Kind", die sommersprossige Göre mit den abstehenden roten Zöpfen dagegen ist seit ihrer Geburt kein bisschen älter und manierlicher geworden: 1945 hatte die ebenso freche wie liebenswerte Pippi Langstrumpf das Kinderbuch-Licht des Lebens erblickt und wurde seitdem in millionenfacher Auflage und dutzenden Sprachen gedruckt und in Kino- und Fernsehfilmen verewigt.

Am Samstag feierte die nicht auf den Mund gefallene Seeräubertochter "Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminza Efraimstochter Langstrumpf" in einer Adaption des Weinheimer Holzwurmtheaters unter der Regie von Katja Hoger auf der Bühne des Rolf-Engelbrecht-Hauses eine alle überzeugende Premiere.

Am Ende sind Schauspieler und große Zuschauer geschafft

Pippi (Anne Plewik) ist gerade mit ihrem Apfelschimmel Kleiner Onkel, dem Äffchen Herr Nilsson und einem Koffer voll Goldstücke in der leer stehenden Villa Kunterbunt eingezogen, als sie auf Anhieb die Freundschaft der Nachbarskinder Tommy (Matthis Hoger) und Annika (Leonie Jalowiky) gewinnt. Wie sich bald herausstellt, ist Pippis Vater Kapitän Langstrumpf (Timo Jährling) ein echter Seeräuber, der mit seinem Schiff, der "Hoppetosse", die Weltmeere unsicher macht.

Pippis Mutter schaut als Engel vom Himmel auf ihre Tochter und das "stärkste Mädchen der Welt" herab. Außerdem kann Pippi lügen, dass sich die Balken biegen. Sie liegt grundsätzlich verkehrt herum im Bett und schläft mit den Füßen auf dem Kopfkissen. Außerdem gestaltet sie sich auch ansonsten das Leben so, "wie es mir gefällt". "Ist es doof zu lügen?", beziehen Pippi, Tommy und Annika die Kinder im Publikum immer wieder mit Frage- und Antwortspielen in das Geschehen mit ein. Sie lassen sie kräftig Wind pusten und Wellen schlagen und die Goldstücke ("Zehnundsiebzig", Siebzehnunsiebzig") mitzählen, wenn die trotteligen Möchtegern-Räuber Bloom (Dirk Jalowiky) und Donner-Karlson (Rainer Stefan) auf den Inhalt von Pippis Schatztruhe aus sind.

Vor allem aber lernen die Kids beim völlig chaotisch verlaufenden Schulbesuch von Pippi mit Lehrerin Nele Neumann und Mitschüler Emil Neumann die "Plutimikation". Nicht zu vergessen die sittenstrenge Frau Prysselius (Barbara Schäfer) vom Waisenrat der Stadt, die das "schreckliche Kind" unbedingt ins Kinderheim stecken will. Beim Kaffeekränzchen bei Tommys und Annikas Mutter (Cornelia Casper) eskaliert die Situation, als selbst Veronika Stapf als Gast und Dritte im Bunde nicht von einer Portion Sahnetorte im Gesicht verschont bleibt. Und was lernen die eifrig mitsingenden, mitzählenden, mitfiebernden und auch ansonsten mit heißen Ohren mitmachenden Kinder aus dem kurzweiligen Ganzen und von der herrlich unerzogenen Rebellin? Vor allem, dass "komische So-ist-das-aber-Regeln" der Erwachsenen oft keinen Sinn ergeben und "Vernünftigsein" noch weniger Spaß macht. Und sie merken, dass Ordnung und Bravsein nicht alles ist, was im Leben zählt.

Am Ende einer kurzweiligen Stunde sind die Schauspieler und die "Großen" im Publikum ziemlich geschafft. Die einen wegen der ungestümen Wildheit nicht nur der Titelheldin in jeder Szene. Die anderen, weil die Mütter und Väter, Omas und Opas wohl ahnen, was zuhause oder beim nächsten Besuch der Enkel demnächst auf sie zukommen könnte.

Die Aufführung der "Holzwürmer" überzeugt als eine feine und perfekte Hommage an die "Königin aller Regellosigkeit", die durch fantastische Bühnenbilder von Dieter Korsch und nicht weniger einfallsreiche Kostüme von Veronika Stapf abgerundet wird.

Info: Weitere Aufführungen im Rolf- Engelbrecht-Haus stehen am 3. und 4. sowie am 17. und 18. März, jeweils um 16 Uhr (Einlass ab 15.30 Uhr) auf dem Programm. Kartenvorverkauf in der Buchhandlung Bücherwald, Pappelallee 1a.