Andrea und Helmut Koch stehen in ihrem Hofladen in der Grenzhöfer Straße. Entstanden ist er aus dem ehemaligen Wohnzimmer des Hauses. Foto: Pilz

Edingen-Neckarhausen. (nip) Zugegeben, der Hofladen von Andrea und Helmut Koch ist nicht wahnsinnig groß. Aber er hat es in sich. Er ist wie eine Wunderschachtel, in der es tausend Dinge zu entdecken gibt. Wer draußen in der Hofeinfahrt auf Einlass wartet, weil unter Corona-Bedingungen nur zwei Personen den Laden betreten dürfen, schaut sich um: Eine Fotowand dokumentiert Andrea Kochs Teilnahme bei der SWR-Sendung "Lecker aufs Land" im Jahr 2018. Oder man liest in den Presseberichten über Helmut Kochs ausgezeichnete Brände und Liköre oder hält ein Schwätzchen mit den Umstehenden.

> Was gibt es hier? Wenn Kochs Hähnchen geschlachtet oder eine Wutz verwurstet haben, ist der Andrang groß. Das gilt auch für die Eier in unterschiedlichen Größen und Farben vom eigenen Federvieh in drei mobilen Hühnerställen. Im Hofladen gibt es Wurst und Schinken, Schnitzel, Hausmacher und Saumagen, Weißwurst und Leberknödel. Oder eben Hähnchen und Suppenhühner. Aus eigenem Anbau stammen Kartoffeln von Früh- bis Wintersorte und Kürbisse. In diesem Jahr baute die Familie erstmals erfolgreich erfrischende Wassermelonen an. Beerenobst ist saisonal im Angebot: Himbeeren, Johannisbeeren, Josta und Stachelbeeren. Birnen und Äpfel stammen von Streuobstwiesen, außerdem werden Äpfel, Kirschen und Quitten selbst gesaftet. Aus der Schnapsbrennerei stehen edle und prämierte Tropfen in den Regalen. Von regionalen Erzeugern nimmt der Hofladen saisonales Gemüse, Teigwaren, Essige und Öle, Tee und Schokolade ab.

> Was ist das Besondere? "Wir mischen zum Beispiel die Gewürze für unsere Wurst selbst – da gibt es keine künstlichen Zusatzstoffe", sagt Andrea Koch. Das Tierwohl ist der Familie wichtig, das Futter ist frei von Gentechnik, und auch das Hühnerfutter wird selbst gemischt. Schweine und Hühner haben es gut, leben mit Auslauf und Stroheinstreu, fressen eigenes Getreide und auf sie abgestimmte Mischungen. In dem Familienbetrieb ist der Hofladen eines von mehreren Standbeinen. Seitdem Dennis Koch ins Unternehmen eingestiegen ist, firmiert der Betrieb unter dem Namen "HelDenHof", zusammengesetzt aus den Vornamen von Sohn und Vater Helmut (www.heldenhof.de). Drei Teilzeitverkäuferinnen und saisonale Erntehelfer arbeiten mit.

> Die Geschichte des Hofladens: Die Hofstelle in der Grenzhöfer Straße 30 wurde 1900 erbaut von Jakob Leopold Koch, Betriebsleiter in dritter Generation. Danach folgten in Abständen Erweiterungen mit Stallungen und der Tabakscheune. 1981 kam dann die Teilaussiedlung mit einem Betriebszweig in die Bahnhofstraße. In der Grenzhöfer Straße wurde 1984 schließlich der Kuhstall abgerissen und dafür ein Schlachthaus für Geflügel und Schweine errichtet. Die Direktvermarktung erfolgte damals noch über eine Verkaufsstelle in der Einfahrt, dann wurde ein Teil der guten Stube dafür abgezwackt. 1992 wurde das Wohnhaus in der Grenzhöfer Straße umgebaut, um den Hofladen in seiner jetzigen Form einzurichten. Im Prinzip ist er aus dem Wohnzimmer heraus entstanden. 1995 übergab Günter Koch schließlich den Betrieb an seinen Sohn Helmut, der ein Jahr später den Betrieb weiter aussiedelte. Er erwarb ein Brennrecht und errichtete auch gleich noch eine Schnapsbrennerei.

> Öffnungszeiten: Dienstags bis freitags 9 bis 12.30 Uhr, donnerstags und freitags 15 bis 18 Uhr, samstags 8.30 bis 12.30 Uhr.

> Anfahrt: In Edingen in die Grenzhöfer Straße Richtung Grenzhof abbiegen, der Laden hat die Hausnummer 30. Ein Eier- und Dosenwurstautomat befindet sich in der Bahnhofstraße 42 am Kiosk Schlipf.