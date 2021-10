Von Philipp Weber

Weinheim. Victoria Noack hat sich getraut: Die 25 Jahre alte Jungunternehmerin hat sich für die Sendung "Die Höhle der Löwen" beworben, um Geld für ihr Start-up "Declareme" und die dazugehörende App "HealthMe" einzusammeln. Unlängst lud der TV-Sender Vox sie ein. Noack durfte ihr Konzept vor deutschlandweit bekannten Investoren vorstellen. Wie es ausgegangen ist, bleibt bis zur Ausstrahlung am Montag, 11. Oktober, geheim. Dafür hat die Unternehmerin im RNZ-Interview viel von ihrer Arbeit zu erzählen.

Frau Noack, wie sind Sie darauf gekommen, sich für "Die Höhle der Löwen" zu bewerben? Gerade dort ist ja beileibe nicht jedem Erfolg beschieden.

Ich verfolge das Format schon seit Jahren mit großem Interesse. Über die Einladung in die Sendung habe ich mich sehr gefreut! Beworben habe ich mich, weil ich als Gründerin Investoren für die Geschäftsidee suche, an die ich glaube. Mit "HealthMe" sitzen wir leider ein bisschen zwischen den Stühlen. Klassischen Technologieinvestoren geht die Sache zu sehr in Richtung Gesundheit und Lebensstil, während Finanziers aus dem Gesundheitssektor oftmals wenig technikaffin sind.

Die App hilft Menschen, die an Allergien oder Lebensmittel-Unverträglichkeiten leiden im Supermarkt. Sie berücksichtigt aber auch freiwillig gewählte Lebensstile, die auf vegetarische, vegane, koschere oder halal geprägte Ernährung setzen. Das Ganze setzt am Barcode von Lebensmittelprodukten an.

Genauer gesagt, an der Nummer, die darunter steht. Diese Nummer ist quasi der Personalausweis von Nahrungsprodukten. Diese Signatur ist zwingend notwendig, wenn Produkte weiterverarbeitet, umgeschlagen und letztlich verkauft werden. Hier sind alle eingesetzten Inhaltsstoffe vermerkt. Das ist zum Beispiel auch für Menschen interessant, die möglichst frei von industriellen Konservierungsstoffen leben wollen. Die App schafft eine Schnittstelle zu einer Datenbank in Karlsruhe, in der die Lebensmittel von Markenherstellern genau erfasst sind. Schließt ein Nutzer bestimmte Inhaltsstoffe für sich aus, schlägt die App dem zahlenden Kunden alternative Produkte vor.

Sie vermitteln also die Schnittstelle vom Verbraucher zu der Erfassung des Inhalts von Lebensmitteln. Ein "Wikipedia für Konsumenten" sind Sie trotzdem nicht.

Richtig. Hier sehen wir einen großen Unterschied zu einigen anderen Anbietern. Diese wachsen organisch, indem Verbraucher die Lebensmittel und deren Zutaten selbst in Datenbanken einpflegen. Wir arbeiten dagegen mit Daten, die wissenschaftlich überprüft sind. Unsere Kunden können in Supermärkten in mittleren bis gehobenen Preisklassen auf gesicherte Daten zurückgreifen. Bei Discountern, die stark auf Eigenprodukte setzen, ist das schwieriger. Bei diesen Produktchargen ist die Transparenz in Sachen Inhaltsstoffe eher weniger ausgeprägt.

Wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, in dieses Thema einzusteigen?

Eine langjährige Freundin hat Probleme mit einer Lebensmittel-Unverträglichkeit. Das spielte oft eine Rolle, etwa wenn man zusammen kochte oder feierte. Das hat mich erst für diese Thematik sensibilisiert. Ich habe herausgefunden, dass in etwa jeder vierte Bundesbürger mehr oder weniger stark an Allergien und Unverträglichkeiten leidet. Aber auch das Interesse an bewusster Ernährung nimmt spürbar zu. Gemeinsam mit einem Mentor an der Hochschule habe ich die Idee weiterentwickelt (Noack hat am Management Center Innsbruck studiert, Anm. d. Red.). So kam auch der Kontakt zu der Karlsruher Datenbank zustande. Das war der Beginn der Reise.

Können Sie – unabhängig von der Frage, ob der 250.000-Euro-Deal mit den "Löwen" geglückt ist – schildern, wo die Reise noch hinführen soll?

Geplant ist, eine große Datenplattform zu Gesundheitsthemen aufzubauen. Dabei könnten zum Beispiel auch Krankheitsbilder berücksichtigt werden, die über Allergien und Unverträglichkeiten hinausgehen. Auch Produkte, die in der Gastronomie angeboten werden, könnten eine Rolle spielen.

Eine Reise bringt aber auch die eine oder andere Strapaze mit sich. Ich stelle es mir nicht einfach vor, Transparenz in den Markt für Lebensmittel zu bringen.

Einfach ist es nicht – man hat viel Arbeit und muss Geld vorschießen. Ich habe meine Studien-Kasse geplündert. Trotzdem bin ich begeistert. Ich kann nur jedem empfehlen, zu gründen. Nicht verschweigen will ich aber, dass es in Deutschland viel zu viele Hürden gibt, die Gründern im Weg stehen. Wir mussten Umsatzprognosen vorlegen, Steuervorauszahlungen leisten, Mitglied der Industrie- und Handelskammer werden. Dazu meldeten sich Versicherer, die Fragen zu Unfallschutz oder Gesundheit am Arbeitsplatz hatten. Dabei hatten wir noch keinen Cent verdient! Ich denke, in Israel oder in den USA sind die Bedingungen attraktiver. Viele ziehen auch in die Schweiz, wenn sie gründen.

Info: "Die Höhle der Löwen", Montag, 11. Oktober, 20.15 Uhr, bei "Vox".