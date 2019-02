Weinheim. (RNZ) Viel Bewegung, jede Menge Spaß und eine Premiere versprechen der 16. und 17. März bei der Hockeyabteilung des Athletik Clubs (AC) 1892 Weinheim. Dann wird erstmals 24 Stunden lang nonstop der Schläger geschwungen. "Wir sind stolz darauf, dass wir in der Sportstadt Weinheim ein solches neues Event aufbieten werden", sagt Klaus Leister, Leiter der Hockeyabteilung des AC.

Dabei soll natürlich das Spiel mit Ball und Schläger in den Blickpunkt rücken, denn: Hockey ist zwar eine Randsportart, liegt aber bei Kindern und Jugendlichen im Trend. "Mittlerweile sind bei uns gut 220 Kinder und Jugendliche aktiv", sagt Leister. Um die Nachwuchsstrukturen zu stärken, ist seit Ende 2017 Roger Zeißner da. Er hat schon jede Menge neue Hockey-Begeisterte dazu geholt. Und er ist Ideengeber des 24-Stunden-Events. "Wir wollen zeigen, wie viel Spaß Hockey macht. Hier verbindet sich Technik mit Koordination und Schnelligkeit", so Zeißner.

Los geht’s am Samstag, 16. März, um 15 Uhr. In 20-Minuten-Spielen starten die Minis und jüngeren Spielerinnen und Spieler des AC Weinheim, ehe am späteren Abend dann die Jugendlichen von B- und A-Jugend zum Schläger greifen. Und wenn es 24-Stunden-Hockey heißt, ist das wörtlich zu nehmen: Bis Sonntag, 17. März, 15 Uhr, wird durchgespielt - auch nachts. "Die Nachtschichten sind noch dünn besetzt, aber das kriegen wir hin", sagt Zeißner. Natürlich sollen Besucher nicht nur zuschauen. Entsprechend lädt Klaus Leister zum Mitspielen ein: "Jeder, der möchte, kann Hockey an diesem Wochenende ausprobieren." Etliche Persönlichkeiten Weinheims werden das bei einem VIP-Spiel am Sonntagmorgen, 11 Uhr, tun. "Wir haben die Zusagen etwa von Torsten Fetzner und Manuel Just, dass sie dabei sein werden", freut sich Leister. Sie werden eine zweite große Säule des Events bilden, denn die Erlöse des Wochenendes fließen zu einem großen Teil dem Kinderschutzbund Weinheim zu.

Christina Eitenmüller, Vorsitzende des Kinderschutzbundes Weinheim, ist angetan von der Kooperation: "Es ist doch schön, wenn wir Kindern eine sinnvolle Freizeitgestaltung zeigen und gleichzeitig die Arbeit für Kinder in den Mittelpunkt rücken können." Sie freut sich über jeden Euro, der an diesem Wochenende gesammelt wird, sei es aus dem Catering, über das Startgeld, das die AC-Aktiven als soliden Grundstock beisteuern, oder über Spenden, die zusätzlich gesammelt werden. "Am Ende aber wollen wir vor allem eins: Spaß haben, mit ganz viel Sport", sagt Klaus Leister.

Info: Das 24-Stunden-Hockey findet von Samstag, 16. März, 15 Uhr, bis Sonntag, 17. März, 15 Uhr, in der Halle des AC 1892 in der Waidallee statt.