Von Manfred Bechtel

Edingen-Neckarhausen. "Wie ein lebendiges Gebirge" wälzte sich das Eis von Wieblingen herab und wurde dem kleinen Ort Neckarhausen zum Verderben. Geschehen am Freitag, dem 27. Februar des Jahres 1784. "Früh rührte sich die Eisdecke noch nicht, hob sich auch um Mittag noch nicht sonderlich, kein Mensch dachte noch an den so nahen Untergang. Aber nun geschah es urplötzlich, und zwar nach Mittag kurz vor vier Uhr, daß alles auf einmal in Bewegung gerieth." Die Berichte über diese Katastrophe verdanket die Nachwelt vor allem dem Mannheimer Chronisten Ernst Ferdinand Deurer.

In seiner "umständlichen Beschreibung" dokumentiert er die "große Noth" dieses Ausnahme-Winters in dieser Gegend. Extreme Kälte und mehrere Warmlufteinbrüche hatten schon mehrfach zu Schneeschmelzen, Eisgang und erneutem Zufrieren des Neckars geführt. Das Flussbett war mit Eis verstopft, an den Ufern türmten sich die Eisfelsen.

In Neckarhausen kamen Wasser und Eis schnell und stiegen höher denn je. In der barocken Kirche, die im Jahr zuvor geweiht worden war, stand die Flut über dem Tabernakel. "Viele Menschen hatten sich zum Glücke kurz vorher zu den Bewohnern des oberen Ortes, wo jedoch auch kein Haus unbeschädigt geblieben ist, begeben", vermeldet der Chronist.

Einige sind noch in ihren Häusern, als diese zusammenstürzen. Manche werden von Trümmern getroffen oder ertrinken in den Fluten. Wer kann, greift nach einem Balken, sucht Zuflucht auf einer Eisscholle oder dem vorbeitreibenden Schiffswrack. Der reißende Strom führt sie fort und treibt sie auf Seckenheim und Ilvesheim zu. Dort sehen hilflose Zuschauer die Unglücklichen um ihr Leben kämpfen. Zwei Männer schaffen es ans rettende Ufer. Eine 22-jährige Magd verbringt auf einer kleinen Eisscholle eine schreckliche Nacht, den Tod vor Augen. Nach 24 Stunden Irrfahrt wird sie bei Mannheim von beherzten Schiffern gerettet.

Szenenwechsel. Die Heidelberger hatten in diesem Jahr schon einmal leidvolle Erfahrung mit Hochwasser machen müssen. Im Januar waren die Menschen im Schlaf überrascht worden und mussten aus höchster Not gerettet werden. Deshalb begann man am Abend des 26. Februar, dem Donnerstag, als das Wasser zu steigen begann, unverzüglich mit der Evakuierung von Menschen und Vieh.

Nach einer einigermaßen ruhigen Nacht nahm man am Freitagmorgen gegen fünf Uhr eine "kaum merkbare Bewegung des Eises wahr", heißt es bei Deurer, welches "die die gedeckte Brücke wie einen Federballen von den Pfeilern (…) langsam mit hinweg führte, und zwar ein Stück bis gegen Neuenheim." Die Lampen brannten noch bis gegen Mittag. In den Gassen stieg die Flut zur Heiliggeistkirche und weiter zur Hauptstraße.

Überreste der Neckarbrücke trieben inzwischen weiter flussabwärts und sollten zu Neckarhausens Unglück beitragen: Vor dem Ladenburger Ufer bildeten sie mit Eisblöcken und "Holländerbäumen" einen Wall, der das Städtchen schützte, die Fluten aber auf der anderen Seite nach Neckarhausen hinein lenkte. Als in Heidelberg der Pegel wieder sank, war dank der rechtzeitigen Evakuierung niemand ums Leben gekommen, "nicht einmal ein Stück Vieh ist in Heidelberg verunglückt".

Ganz anders in Neckarhausen. Die Einwohner waren im Ort geblieben, obwohl sie der Gemeindediener zwei Mal aufgefordert hatte, auszuziehen und das Vieh hinauszuschaffen. Wohl weil frühere Eisgänge glimpflich verlaufen waren, "beharrten sie, alles treuen Warnens ohngeachtet, auf dem Entschlusse, auch diesmal wohnen zu bleiben" (Deurer). Das kostete 13 Menschen das Leben, eine ganze Familie wurde ausgelöscht. Viele Neckarhäuser verbrachten eine schreckliche Nacht, mussten auf Speichern, auf Dächern und auf Bäumen ausharren, bis die Retter in Nachen kamen.

Mehr als dreihundert Obdachlose fanden in der Folge Aufnahme in Edingen. Viel Vieh war "erschlagen und ersoffen", 96 Häuser verloren. Das Unglück hatte auch deshalb ein solches Ausmaß angenommen, weil in Neckarhausen der Damm, der von Alters her das Dorf geschützt hatte, eingeebnet worden war.

Als "Commissarius bei der Kurfürstlichen Akademie der Wissenschaften" stellt Deurer auch die Frage nach den Ursachen des Extremwetters und bringt sie in Verbindung mit dem Höhenrauch (Deurer schreibt "Hehrrauch"). Gemeint ist ein Dunstschleier, der die Sonneneinstrahlung vermindert. Außergewöhnliche Vulkanaktivitäten des Jahres 1783 hatten Aschepartikel und Gase in die Atmosphäre freigesetzt.

Besonders die Ausbrüche der Laki-Krater im Süden Islands verursachten das Absinken der Temperaturen. In Europa folgte ein Rekord-Winter. Tauwetter und Eisgang richteten auch an vielen anderen Flüssen schwere Verwüstungen an. Im Neckarland ließ die Katastrophe zerstörte Feldfluren und eingestürzte Mühlen zurück. Die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln wurde prekär. Die Neckarhäuser "Färcher" verloren ihre Boote, die Überfahrtstelle konnte nicht mehr benutzt werden.