Von Marco Partner

Hirschberg/Weinheim. Es bleibt beim Herbst. Die zweite Auflage des "Naturpark Neckartal-Odenwald Cross-Duathlons" war zunächst für diesen Sonntag, 24. April, vorgesehen. Nun jedoch werden die Hirschberger Weinberge wie 2021 erst Ende Oktober Schauplatz für das Finale der "XTerra German Tour". Auch der Odenwald-Bike-Marathon ist für September vorgesehen und wird in seine 22. Runde gehen. Doch bereits im Mai können sich Fans des Ausdauersports ein Datum rot im Kalender anstreichen.

"Die Pandemie hat uns nach wie vor heftiger im Griff als noch vor wenigen Wochen erwartet", sagt Markus Kunkel. Der Vorsitzende des Odenwald-Bike-Marathon-Vereins (OBM) blickt dennoch zuversichtlich, wenn auch mit etwas Vorbehalt auf die geplanten Sport-Highlights voraus. Ganze drei Mal musste der OBM im vergangenen Jahr den Cross-Duathlon mit Start und Ziel in Großsachsen umplanen. Nun soll es am Sonntag, 30. Oktober, wieder in den Disziplinen Trail-Laufen und Cross-Radfahren über Stock und Stein gehen. Knapp 1300 Höhenmeter müssen bei der vollen Distanz über 37 Kilometer bezwungen werden.

Rund 100 Teilnehmer stellten sich bei der Premiere dem harten Lauf- und Radduell durch Wald und Weinberge. Nun soll das kraftintensive Ausdauerrennen mit einem OBM-Short-Race auch für das Publikum noch einmal attraktiver werden.

Beim neuen sportlichen Wanderevent "Bergstraße-Odenwald 50" am 21. Mai mit Start in Weinheim tritt Kunkel ebenfalls als Organisator auf. "Überlegungen, mit einem neuen sportiven Format die bekannten Fernwanderwege Burgensteig und Blütenweg in Szene zu setzen, gab es schon vor geraumer Zeit. Das Interesse an Outdoor-Themen wie Wandern bekam in den letzten zwei Jahren einen immensen Aufwärtsschub. Jetzt geht es darum, diese Entwicklung nachhaltig zu gestalten", erklärt er. Eine Langstrecke mit über 50 Kilometern und 2000 Höhenmetern – welche auch an Hirschberg und Schriesheim vorbeiführt – ist möglich, aber auch "kürzere" Distanzen über 12,5 und 25 Kilometer.

Was aber wäre der OBM ohne seinen namengebenden Odenwald-Bike-Marathon? Die 22. Auflage des beliebten Events startet am Sonntag, 18. September, in Leutershausen. Dann heißt es "Eintauchen" in die Landschaft mit Trail-Passagen und Fahrten durch Täler mit Streuobstwiesen. Mit Waldabschnitten und Weinbergen bietet die Strecke fahrenden Ausdauersportlern Vielfalt. Auch junge Biker sind beim Kids-Race/Naturathlon dabei. Im sportlichen Rahmenprogramm werden zudem ein Gravel-Rennen sowie ein Cross-Tretroller-Rennen ausgeschrieben. Am besten, man schwingt sich jetzt schon auf den Sattel oder begibt sich auf Schusters Rappen. Um spätestens im Herbst fit zu sein.

Info: Informationen gibt es unter www.odenwald-bike-marathon.de, eine Anmeldung für das Wanderevent in Weinheim ist auf www.bo50.de möglich.