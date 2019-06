Hirschberg/Heddesheim/Schwetzingen. (cab/hil) Am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr gab es einen Defekt mit Rauchentwicklung in einer Trafostation in der Heddesheimer Straße in Hirschberg-Leutershausen. Dadurch ist in weiten Teilen des Ortsteils sowie wohl auch in Bereichen von Hirschberg-Großsachsen der Strom ausgefallen. Experten der Netzbetriebe Hirschberg arbeiten an der Lösung des Problems. Die Ursache für den Defekt ist unklar.

Auch Teile von Heddesheim, Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt sollen betroffen sein.

Update: 21.55 Uhr, Sonntag, 2. Juni 2019