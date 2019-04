Einige Erneuerungen an den drei Brunnen stehen beim Zweckverband "Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße" an. Bereits 2018 wurde einiges abgearbeitet. Foto: Dorn

Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Das Trinkwasser in Hirschberg und Heddesheim entspricht wieder den Richtlinien. "Bei allen regelmäßigen Untersuchungen werden die Anforderungen der Trinkwasserqualität eingehalten", sagte der Vorsitzende des Zweckverbands "Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße", Michael Kessler, bei der Verbandssitzung am Montag. Eine zusätzliche Sonderuntersuchung auf Glyphosat im Trinkwasser habe im Januar stattgefunden, gefunden wurde auch hier nichts.

Das sind gute Nachrichten, nachdem es in den vergangenen Wochen immer wieder Probleme mit der Wasserqualität gegeben hatte. Denn als der Tiefbrunnen des benachbarten Lobdengauverbands regeneriert wurde, konnte der Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter Nitrat in Hirschberg und Heddesheim nicht eingehalten werden. Nitrat ist für Erwachsene nicht gesundheitsgefährdend, für Säuglinge ist es in zu hohen Mengen allerdings schädlich. Wandeln Bakterien das Nitrat um, wird es zu Nitrit. Das wiederum ist an der Bildung krebserregender Nitrosamine beteiligt.

Gewöhnlich wird das relativ nitratarme Wasser aus dem Tiefbrunnen dem recht nitrathaltigen Wasser aus den drei Brunnen des Zweckverbands "Obere Bergstraße" zugemischt. So kann der Grenzwert eingehalten werden. Das war wegen der der Arbeiten des Lobdengauverbands etwa drei Wochen lang nicht möglich. So lag der Nitratgehalt im Trinkwasser in Heddesheim und Hirschberg in dieser Zeit zwischen 53 und 54 Milligramm pro Liter. Seit Abschluss der Arbeiten sei der Nitratgehalt stetig gesunken und liege nun bei rund 45 Milligramm pro Liter, so Kessler.

Um die Nitratgehalte des Wassers aus den drei Brunnen des Verbands dauerhaft zu senken, sollen diese nun auch "regeneriert" werden. Beim Tiefbrunnen des Lobdengauverbands habe das funktioniert, so Kessler. Zudem will man dafür sorgen, dass generell weniger Nitrat ins Grundwasser gelangt. Deshalb wurde das Büro Feldwisch beauftragt, ein Sanierungskonzept für das Wasserschutzgebiet des Verbands zu erstellen.

Aber nicht nur um die Wasserqualität kümmert man sich beim Verband, sondern auch darum, dass genügend Wasser bei den Einwohnern ankommt. Doch auch hier gab es Probleme. Heddesheim bezog 2018 knapp 690.000 Kubikmetern Wasser, und damit fast 110.000 Kubikmeter mehr als Hirschberg. Da die Einwohnerzahlen beider Gemeinden recht ähnlich sind, führte Kessler diese Differenz nicht alleine auf den Wasserverbrauch zurück. Vielmehr nahm er an, dass Wasserrohrbrüche daran Schuld seien. Diese seien mittlerweile behoben, und die jüngsten Daten zeigten, dass man in Heddesheim auf einem guten Weg sei.

"Wir brauchen verlässliche Daten zum Wasserverbrauch", sagte Kessler. Denn nur so ließe sich feststellen, ob irgendwo ein Rohr gebrochen ist. Deshalb soll das "in die Jahre gekommene" Datenübertragungssystem in den Wasserzählerschächten erneuert werden. Kosten von rund 106.000 Euro hatte man dafür eingeplant, doch diese Summe wird nicht ausreichen, wie Gerold Ebert vom Büro "BIT Ingenieure" aus Karlsruhe erläuterte. Es habe sich herausgestellt, dass im Wasserwerk Umbauarbeiten notwendig werden und auch die Schaltschränke erneuert werden müssen.

Außerdem muss die defekte Drucküberwachung im Feuerwehrhaus in Heddesheim in Stand gesetzt und in das System eingebunden werden. Dazu kommen erhebliche Preissteigerungen etwa bei den Lizenzgebühren für die verwendete Software. Daher verdoppelt sich die veranschlagte Summe für die Erneuerung des Datenübertragungssystems nahezu auf nun 205.000 Euro.

Unerwartete Mehrausgaben über fast 66.000 Euro zeigt auch der Jahresabschluss für 2018. Das lag unter anderem an nicht eingeplanten Kosten für die Unterhaltung der Gebäude und Betriebsanlagen. So mussten etwa die Fliesen in einem der Wasserbehälter saniert werden. Auch wurde mehr Wasser vom Lobdengauverband bezogen als geplant.