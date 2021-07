Hirschberg/Heddesheim. (ans) Die Baumaßnahmen an der L 541 sind am Montag gestartet. Dabei ist es aber noch zu keinem großen Verkehrschaos gekommen. Morgens war auch nichts gesperrt, mittags standen dann die Absperrungen am Edeka-Kreisverkehr gen Heddesheim. An der Landesstraße 541 zwischen Heddesheim und Hirschberg finden zwischen der Kreisstraße 4236 und der A 5 noch bis zum Jahresende umfangreiche Bauarbeiten statt. Auf einer Länge von etwa 1,3 Kilometern wird der Streckenabschnitt grundsaniert.

Die Maßnahmen sind in drei Bauabschnitte unterteilt worden. Beim derzeit laufenden ersten Bauabschnitt, der voraussichtlich vier Wochen dauert, werden die Fahrbahn sowie der Gehweg zwischen der K 4236 und dem "Edeka-Kreisverkehr" mit neuem Asphaltbelag versehen. Der zweite Bauabschnitt steht dann voraussichtlich Mitte beziehungsweise Ende August an. Hier wird dann die Strecke zwischen den beiden Kreisverkehren saniert. Gleichzeitig beginnen der Neubau des Kreisverkehrs an der Autobahn-Anschlussstelle sowie die Fahrbahndecken-Erneuerung auf der A 5.

Update: Montag, 5. Juli 2021, 20.21 Uhr

Arbeiten an der L541 sorgen für Kritik

Von Annette Steininger

Hirschberg/Heddesheim. Bürgermeister Ralf Gänshirt hatte in der Gemeinderatssitzung am Dienstag bezüglich der geplanten Baumaßnahme an der L541 deutliche Kritik geübt: Die Gemeinde sei "absolut unzufrieden" mit dem Informationsfluss des Regierungspräsidiums (RP). Es hake an einem genauen Zeit- und Umleitungsplan. Da die Arbeiten schon am Montag beginnen, wollte die RNZ vom RP und vom Kreis wissen, woran dies liegt und ob noch genauere Informationen folgen. Beide Behörden wehren sich gegen die Vorwürfe des Bürgermeisters.

Die Fahrbahndecke zwischen der Kreisstraße 4236 und dem Edeka-Kreisel wird ab Montag vier Wochen lang erneuert. Weitere Arbeiten an der L 541 folgen danach. Foto: Kreutzer

Das Regierungspräsidium Karlsruhe erläutert zudem, dass es verschiedene Zuständigkeiten bei der Maßnahme, die ein halbes Jahr dauert, gibt. Diese gliedert sich in drei Abschnitte. Der erste (ab 5. Juli circa vier Wochen) betrifft die Fahrbahndeckenerneuerung zwischen der Kreisstraße 4236 und dem Kreisverkehr auf Heddesheimer Gemarkung, dem Edeka-Kreisel. Diese werde für das RP durch das Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises durchgeführt. Daher verweist das RP auf eine am 25. Juni vom Landratsamt verschickte Pressemitteilung (RNZ v. 26. Juni).

Der zweite Abschnitt (ab Mitte/Ende August) betrifft den Neubau eines Bypasses am vorhandenen Kreisverkehr der A5-Anschlussstelle, wofür das RP zuständig ist. "Wir befinden uns derzeit in den finalen Abstimmungen mit der ausführenden Baufirma für den Bypass, der die Zufahrt zum Gewerbepark Hirschberg offenhalten soll, wenn die Arbeiten am neuen Betonkreisverkehr starten", sagt Clara Reuß von der RP-Pressestellte. In Bauabschnitt zwei steht zudem die Fahrbahndeckenerneuerung zwischen dem Edeka-Kreisverkehr und dem Kreisverkehr Anschlussstelle A 5, die durch den Landkreis durchgeführt wird, sowie der Bau des Betonkreisverkehrs an, für den wiederum das RP zuständig ist. Diese Maßnahmen würden in Abhängigkeit vom Vorhaben der Autobahn GmbH an der A5 – der Fahrbahnsanierung gen Weinheim – erfolgen. Hier liege dem Regierungspräsidium derzeit kein genauer Zeitplan der Autobahn GmbH vor, wann dies stattfinden wird. Der dritte Abschnitt betreffe dann die Sanierung des Edeka-Kreisverkehrs (Vollsperrung von 29. Oktober bis 2. November).

Zur Informationspolitik des RP gegenüber der Gemeinde verweist das Regierungspräsidium auf eine Besprechung Anfang des Jahres zwischen der Behörde sowie den Kommunen Hirschberg und Heddesheim, bei der ein grober Zeitplan der Maßnahmen an der L 541 vorgestellt worden sei. Die Feinabstimmung des ersten Abschnittes erfolge durch den Kreis, über den auch die Öffentlichkeitsarbeit und die weiteren Absprachen mit den Kommunen laufen. "Das Baureferat 47.1 des Regierungspräsidiums Karlsruhe steht zu den Maßnahmen im regelmäßigen Austausch mit dem Bauamt der Gemeinde", betont das RP zudem.

Nun wollte die RNZ auch vom Kreis wissen, ob die Gemeinde noch einen genauen Zeit- und Umleitungsplan vor Montag erhält. Sprecherin Silke Hartmann teilte mit, dass das Straßenbauamt des Kreises am Mittag des 30. Juni, also einen Tag nach besagter Gemeinderatssitzung, die verkehrsrechtliche Anordnung zu den Bauarbeiten an der L541 an die Gemeinde Hirschberg und andere verschickt habe. Diese E-Mail liegt auch der RNZ vor. Darin sind die Umleitungs- und Übersichtspläne und der Zeitraum der Maßnahme abgebildet.

Zudem habe der Betriebsdienstleiter der Straßenmeistereien, Matthias Knörzer, am Vormittag des 30. Juni das Bauamt der Gemeinde über die Bauarbeiten telefonisch informiert. Außerdem verweist Hartmann auf ihre Pressemitteilung am 25. Juni, die auch der Gemeinde zugegangen sei.

Bauamtsleiter Rolf Pflästerer konnte das Telefonat bestätigen, wusste aber nichts von der E-Mail. Informationen vom RP hätten sie zwischenzeitlich erhalten, von der Autobahn GmbH würden dagegen noch Angaben fehlen. Er verwies auf die Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt am Dienstag, in der Bürgermeister Ralf Gänshirt mehr zur Maßnahme sagen wolle.