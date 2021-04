Sonst strömen die Massen in die Gassen Leutershausens, wenn Anfang Juli das Straßenfest steigt. Ob es dieses Jahr stattfinden kann, ist noch ungewiss. Aus Sicht des Organisators sieht es aber eher schlecht aus. Foto: Dorn

Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. "Die Chancen stehen weiterhin schlecht, dass das Heisemer Straßenfest stattfinden kann", sagt Organisator Walter Scholl im Gespräch mit der RNZ. Im Februar hatte er geäußert, dass eine Entscheidung bis Mai fallen soll. Doch noch ist diesbezüglich nichts passiert. "Ich warte weiter ab", erklärt der Organisator die Lage. So beobachtet er genau, was mit den Festen im Umfeld passiert und welche davon aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Auch das soll in die Entscheidungsfindung miteinfließen. Auf ein genaues Datum wollte sich Scholl derweil nicht festlegen. "Allerdings brauchen die Vereine schon gut acht Wochen Vorbereitungszeit." Und da das Fest ja eigentlich am ersten Juli-Wochenende anstehen würde, muss in den nächsten Wochen eine Entscheidung fallen.

Organisator will weiter abwarten

Vorher will Walter Scholl aber noch bei den Vereinen anfragen, wie sie darüber denken. Mit ihnen steht und fällt schließlich das Fest. Aber selbst wenn alle dafür sind, es steigen zu lassen, brauchen die Veranstalter auch noch das Ja seitens der Gemeinde. Diese müsste nämlich auch die Schankerlaubnis erteilen.

Scholl ist aber generell skeptisch, dass das dreitägige Fest, dass sonst Tausende Besucher ins Heisemer Oberdorf lockt, stattfinden kann. Angesichts des Impftempos glaubt er aktuell nicht so recht daran, dass die Sause steigen kann. "Da müsste schon noch ein Impfwunder geschehen", so der Organisator. "Jetzt harre ich aber erst mal weiter der Dinge."

Ein Straßenfest in kleinerer Form kommt aus Scholls Sicht jedenfalls nicht infrage. Sicherheitshalber sind aber dennoch schon Planungen für die Veranstaltung angelaufen. So hat der Organisator beispielsweise den Fanfarenzug Wiesloch für die Eröffnung bestellt, die Schausteller vom Vergnügungspark kontaktiert und den "Toilettenmann" reserviert.

Ob diese dann im Juli tatsächlich kommen können, wird man sehen. Scholl denkt auch über eine Verlegung des Straßenfests in den September oder Oktober nach. "Aber da werden wohl viele ihre Veranstaltungen nachholen wollen", hat er durchaus auch Bedenken. Und ein Wochenende im September ist ja schon für die "Heisemer Storchekerwe" reserviert. Im Oktober könnte es für eine Freiluftveranstaltung eventuell schon etwas zu kühl sein. Walter Scholl will auf jeden Fall auch bezüglich einer eventuellen Verschiebung die Meinung der Vereine hören.

"Und wenn es dieses Jahr nicht mehr klappt, dann feiern wir einfach 2022 zum dritten Mal das 44. Straßenfest", meint der Organisator, der trotz allem guter Dinge ist und sich von der Pandemie nicht die Laune verderben lässt.