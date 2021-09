Hirschberg-Großsachsen. (max) Die Bilder, die bei der Ausstellung "Hoffnung" zu sehen sind, stammen zwar alle aus Hirschberg, die Künstler dahinter kommen aber aus den verschiedensten Teilen der Welt. Neben Südamerika ist mit Inock Kim-Seifert auch Südkorea als Herkunftsland vertreten.

Geboren wurde Kim-Seifert 1961 in der Stadt Chun-Cheon, die ungefähr eine Stunde außerhalb der Hauptstadt Seoul liegt, als eines von sieben Geschwistern. Ihre Kindheit und die Umgebung, in der sie aufwuchs, beeinflussen ihre Kunst bis heute. Ihrem Vater gehörte ein Architekturbüro, mit dessen Gebäuden die Familie das Stadtbild mitprägte. Diese urbane Umgebung inspirierte sie schon früh zum Zeichnen. Aber nicht nur die menschengemachte Landschaft der Stadt, sondern auch die Natur Südkoreas sind weiter ein Quell der Inspiration für sie – wie die Berge, die sehr spezielle, rundliche Steinformationen aufweisen.

Doch auch die politische Lage im geteilten Land mit dem durch den Westen geprägten Südkorea und dem totalitär regierten Nordkorea findet immer wieder Eingang in ihre Werke. Für die Zukunft des Landes wünscht sie sich nicht nur Waffenruhe, sondern einen "echten Frieden". Schon früh begann Kim-Seifert mit dem Malen, da sich auch ihre älteren Schwestern mit chinesischem Tuschezeichnen beschäftigten. Eigentlich sei es komisch, dass sie zur Malerei gefunden habe, sagt sie, denn sie wollte ursprünglich Schriftstellerin werden und schrieb auch einige Kurzgeschichten.

Während ihre Motive zuerst alltägliche Dinge wie die Wäsche im Garten waren, wurde sie bald von ihrem Vater beeinflusst. Das architekturbegeisterte Familienoberhaupt forderte sie auf, doch mehr Gebäude zu zeichnen. Um ihr Talent zu fördern, erhielt sie schon im Alter von zwölf Jahren Malunterricht an einer privaten Kunstschule, in der sie auch ihre ersten Bilder ausstellte. Dass sie diese Chance bekommen habe, sei ein großes Glück gewesen, berichtet sie, da Südkorea, das heute zu den wirtschaftlich stärksten Ländern der Welt zählt, in den 1970er-Jahren sehr arm war.

Nach der Schulzeit folgte ein dreijähriger Aufenthalt in einem buddhistischen Kloster. Die Lehren des Zen-Buddhismus, die auf der Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt durch Meditation und Reflexion beruhen, prägen sie bis heute. Der Buddhismus habe ihr geholfen zu erkennen, dass man oft in einer Situation ist, in der viele andere Menschen gleichzeitig auch seien und sie so Empathie und Verständnis gelehrt. Bevor sich Kim-Seifert später ganz der Kunst zuwandte, begeisterte sie sich zunächst für die Wissenschaft.

Dass es auch dort viele kreative Prozesse gibt, erkannte sie erst später mit etwas Abstand. Nachdem sie ihren Master in Mikrobiologie an der Kangwon National University absolviert hatte, ging sie zu einer ihrer Schwestern nach Sidney, um dort weiter als Forscherin im Labor zu arbeiten. Da ihr der Labor-Alltag immer weniger gefiel, entschloss sich Kim-Seifert zu einem Grafik-Design-Studium in Australien. Zurück in Südkorea arbeitete sie als Grafikdesignerin, bis sie ihren Mann, Dr. Albrecht Seifert, kennenlernte und mit ihm nach Hirschberg ging, wo auch ihre Töchter Bettina und Monika geboren wurden. Die Zeit des Reisens und des Lernens war allerdings noch nicht vorbei. Nach zwei Jahren in Großsachsen ging sie mit ihrer Familie nach China, wo sie an der Shenyang University mit zwei Studentinnen das Bild "Die acht Reiter" reproduzierte.

Zu ihrer Tätigkeit als Malerin und Grafikerin kam durch einen Aufenthalt in Malaysia noch die Fotografie hinzu. Bevor sie sich gänzlich der Kunst widmete, machte die 59-Jährige erneut einen Ausflug in die Wissenschaft im weitesten Sinn. Eine Freundin, die Leiterin der Koreanischen Sprachschule Heidelberg war, bot ihr einen Posten in der Schule an. Kim-Seifert nahm die Herausforderung an, merkte jedoch schnell, dass ihr die starren Strukturen nicht gefielen. Als sie die Schule nach zwei Jahren verließ, schrieb sie in ihr Tagebuch: "Endlich frei."

In Deutschland Fuß zu fassen, war am Anfang nicht immer leicht. So war die Malerin auch Anfeindungen ausgesetzt, hinter denen sie ein rassistisches Motiv vermutet. Nach einem Aquarell-Kurs an der Weinheimer Volkshochschule beschloss Kim-Seifert, wieder zu studieren. Also schrieb sie sich an der Mannheimer Kunstakademie ein, die sie bis 2012 besuchte. Hier entdeckte sie ihr Interesse für das Malen mit Acryl. Sie begann auch, sich wieder mehr mit politischen Fragen auseinanderzusetzen. Schon in Korea nahm sie an Demonstrationen teil. Diese Begeisterung für politische Partizipation flammte in Mannheim wieder auf, wo sie zuletzt an einer Kundgebung für die Menschen in Afghanistan teilnahm. Politische Themen finden immer wieder Eingang in ihre Bilder, wie auch bei den großen Acrylgemälden "Alle zusammen" und "Harmonie", die sie für die Ausstellung der Hirschberger Maler ausgewählt hat.

Ihre Malerkollegen und auch die Gemeinde schätze sie sehr, berichtet Kim-Seifert. Ein bisschen verliebt hat sie sich außerdem ins Olympia-Kino.