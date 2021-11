Viel Beifall gab es für den Auftritt von Konstantin Krimmel am Samstag. Foto: Kreutzer

Hirschberg-Leutershausen. (anba) Auch am zweiten Tag des Liedfests gelang dem Kulturförderverein ein imposantes Konzert, zu dem gut 65 Personen in die Ehemalige Synagoge kamen. "Wir sind froh, das Konzert sowie das Liedfest überhaupt durchzuführen", zeigte sich Schriftführerin Martha Euschen am Samstagabend erleichtert. Das Konzept hielt auch den Anforderungen der Alarmstufe stand, die wenige Tage zuvor ausgerufen wurde.

So gab es eine "längere Ansprache", in der Euschen die Regeln erklärte: Masken während der Veranstaltung auf, zudem galt das Einbahnstraßen-Prinzip. "Das hat wirklich wunderbar geklappt", sagte auch Zweite Vorsitzende Monika Maul-Vogt nach dem Konzert. Zuvor hatte der Verein Anmeldungen angenommen, die Einlasskontrolle vor dem Gebäude ging rasch, und Engstellen wurden bestens vermieden.

"An den Mond" lautete der Programmtitel, unter dem verschiedene Lieder mit dem Motiv "Nacht" zusammengestellt wurden. Der Liederkreis Robert Schumanns etwa vertonte Eichendorff-Gedichte. Mit herrlichem Vibrato und klarer Stimme interpretierte Bariton Krimmel die Naturmotive, weckte als Wanderer Naturgeister und war dabei stets klar verständlich.

Zu Beginn des Konzertabends hob Pianist und künstlerischer Leiter Alexander Fleischer einen Liedkreis besonders hervor: "Vier Lieder für Bariton nach Worten chinesischer Poesie" von Komponist Pavel Haas. Haas, geboren 1899 und jüdischen Glaubens, komponierte im Konzentrationslager Theresienstadt; 1944 wurde er nach Auschwitz deportiert und umgebracht. Das Werk geriet in Vergessenheit und wurde erst rund 50 Jahre später wiederentdeckt. "Bis zum bitteren Ende" habe Haas komponiert, so Fleischer, und das mit "herausstechender Qualität".

Ebenso herausstechend interpretierte Fleischer am Flügel. Waren die Kompositionen Schumanns und Schuberts noch gebunden, hatte der Haas’sche Kreis etwas Bedrohliches: Zügige Basstöne gaben überwiegend die Melodie vor, kleine Sprenkel hoher Töne setzten die Akzente; dazu sang Krimmel auf Tschechisch und überwiegend forte.

Humoriger war denn Hugo Wolfs Liedkreis. Mit "Begegnung", einem Gedicht Mörikes, bewies Bariton Krimmel, dass er nicht nur technische Raffinesse hatte, sondern auch wie mit Gesten eigene Klänge entstehen. Im Gedicht trifft ein Bursche auf ein Mädchen, das ihm gefällt. "Ein schöner Bursch tritt ihr entgegen. Er will ihr voll Entzücken nah’n" heißt es dort. Konstantin Krimmel gab dabei den Galan, löste seine bis dato konzentriert ruhende Haltung, griff mit der Hand das Revers und warf kokette Blicke in die Runde.

Der Bursche im Gedicht kann übrigens eine ähnliche Wirkung nicht erzielen, in bester Tradition der Romantik ist es nur ein Traum: "Er steht, von Anmut hingerissen, derweil sie um die Ecke rauscht." Die Pause zum nächsten Lied gab die Gelegenheit, zum Schmunzeln – dem Publikum wie den Künstlern.

Gut eineinhalb Stunden waren vergangen, bis Krimmel mit "Abschied" selbigen einläutete, nicht jedoch vor den Balladen "Belsazar" und "Die Uhr" selbigen auch antrat. Für ihren virtuosen Auftritt wurden die Künstler mit viel Beifall bedacht. Schon während der Pause ließen sich Lobestöne vernehmen. Die Frage war hier nicht, ob der Konzertabend fantastisch war, sondern auf hohem oder höchstem Niveau.