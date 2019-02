Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. "Schnuppern erwünscht!", so lautete am Samstag das Motto beim "1. Hirschberger Gesundheitsforum". Damit wollte die Volkshochschule Badische Bergstraße (VHS) Interessierten die Möglichkeit geben, einfach mal etwas ausprobieren, ohne gleich einen ganzen Kurs belegen zu müssen. Fünf verschiedene Gesundheitskurse stellten sich in der Schillerschule mit einem jeweils einstündigen Angebot vor. Einige Gesundheitsbewusste nutzten die Gelegenheit und buchten gleich den ganzen Tag, andere hatten sich einzelne Angebote ausgesucht.

Den "Anheizer" macht Physiotherapeutin Felicita Meissner-Mousa mit dem Kurs "Rückenfit". "Wir machen Wirbelsäulengymnastik mit den Schwerpunkten Stabilität und Mobilität", erklärt sie und zeigt dazu spezielle Kräftigungs- und Dehnungsübungen.

Ganz neu im VHS-Programm ist die "Insel der Achtsamkeit und Entschleunigung", auf die Entspannungstherapeutin Claudia Steudle die Teilnehmer im Anschluss entführt. In diesem Kurs geht es um verschiedene Wege der Entspannung, darunter Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung, Yoga und Qi Gong, Achtsamkeitstraining, Fantasiereisen und Atemübungen. "Leider kann ich das jetzt alles nur in Kurzform vorstellen", bedauert sie. Aber schon das ist Tiefenentspannung pur - und allein diese Stunde verrät eine Menge nützlicher Tipps, wie man sich in stressigen Situationen erdet, die Sorgen ziehen lässt und sich über den Atem beruhigt.

Mit "Yoga" geht es bei Dozentin Manja Altenburg in die dritte Runde. Viele der Übungen ("Asanas") tragen Namen aus dem Tierreich wie "Kobra" oder "Krokodil". Dabei wird keine der Haltungen krampfhaft erzwungen, sondern mit liebevollen, sanften Bewegungen ausgeführt. Andere Asanas wie der "Sonnengruß" sorgen für gute Laune und wirken aktivierend. Yoga hilft, den eigenen Körper zu erfahren, Koordination, Konzentration und Beweglichkeit werden gefördert. "Man muss für Yoga weder sportlich noch gelenkig sein", sagt Altenburg.

Wer sich als Yoga-Neuling dann aber doch etwas ungelenkig fühlt, sollte sich nicht entmutigen lassen. "Es kommt einfach auf die Regelmäßigkeit des Übens an", sagt Altenburg. Anschließend geht es bei Dozentin Susanne Etzel-Wiedmann um "Bodybliss", um "Körperglück". Bei diesem ganzheitlichen Training werden Bewegung und sinnliches Erleben zusammengebracht. Barfuß und zu peppiger Musik erleben die Teilnehmer, wie sich dynamische Übungen mit sanft-fließenden Sequenzen verbinden und so den ganzen Körper in einen heilsamen Fluss bringen.

Den Abschluss des spannenden Gesundheitstages macht Rehatrainerin Karin Schauer mit dem Fitness-, und Therapiegerät "Smovey" (abgeleitet von "Swing, Smile and move"). Dahinter verbirgt sich ein "Schwingring", bei dem sich vier Stahlkugeln in einem ringförmigen Schlauch bewegen und dabei eine die Nerven stimulierende Vibration erzeugen, die sich über die Handreflexzonen durch den ganzen Körper ausbreitet. Bei kubanischen Klängen und Sambarhythmen bekommen die Teilnehmer eine Kostprobe, wie dabei auch die Tiefenmuskulatur angeregt wird.

Info: Wer beim Schnuppertag nun "Lust auf mehr" bekommen hat, hat die Wahl aus einem breiten Angebot an entsprechenden Kursangeboten.