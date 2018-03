Sorgt für Diskussionsstoff: Die Baustelle an der Großsachsener Straße, hier an der Ecke zur Plataner Straße sorgt bei Anwohner und einem ansässigen Betriben für Unmut. Die Stadt sieht sich im Recht und kann die Beschwerden nicht nachvollziehen. Foto: Kreutzer

Von Matthias Kehl

Hirschberg. "Wir haben eine sehr schöne Wohnung an der oberen Bergstraße", sagt Rainer Fröscher, "aber wir hegen bereits den Gedanken, Hirschberg wieder zu verlassen." Vom Neckartal zog er mit seiner Frau Marion 2016 an die Bergstraße. Seitdem sieht sich das Paar vor der eigenen Haustür mit Bauarbeiten konfrontiert, die bisher noch nicht abgeschlossen sind.

Seit Montag ist die innerörtliche, obere Verbindung zwischen Großsachsen und Leutershausen gesperrt. Die Großsachsener Straße und die Obere Bergstraße zwischen den Einmündungen Kapellenweg und Breitgasse sind damit erneut nicht befahrbar, was neben Anwohnern wie Fröscher auch den Inhaber eines an den Baubereich angrenzenden Betriebs erzürnt.

"Der Zustand ist unzumutbar", sagt Thomas Zwipf, der in der Großsachsener Straße eine Kanzlei führt. Für ihn und einige seiner Mandanten, denen aufgrund der Sperrung der unmittelbare Weg zur Kanzlei erneut verwehrt ist, sei das Thema Baustelle mittlerweile zum "Dauerbrenner" geworden. "Zum Glück halten uns unsere Klienten, zu denen wir ein gutes Vertrauensverhältnis pflegen, die Treue", sagt Zwipf und fügt hinzu: "Wären wir ein Einzelhandel, wären wir vermutlich längst platt."

Seit eineinhalb Jahren wird im umliegenden Bereich der Großsachsener Straße saniert. "Wir stellen für die Bürger dort eine neue Infrastruktur auf die Beine", sagt Karl Martiné, der im Rathaus für das Bauprojekt zuständig ist. Die Beschwerden der Anlieger seien bisher noch nicht an ihn herangetragen worden. "Im Vorfeld der Bauarbeiten haben wir die unmittelbar betroffenen Anwohner per Post kontaktiert und zu einer Informationsveranstaltung bezüglich der Baustelle eingeladen", sagt Martiné und ergänzt: "Wenn man keine Beschwerden hört, geht man davon aus, dass alles soweit in Ordnung ist."

Vor allem in puncto "Kommunikation" zeigen sich Anwohner Fröscher und der betroffene Kanzlei-Inhaber verärgert: "Man wird null eingebunden, was den Stand der Dinge anbelangt", sagt Zwipf. Lediglich von den Bauarbeitern erfahre er auf Nachfrage Näheres über den Ablauf und weitere Maßnahmen. Zudem moniert er Schäden am Gebäude, die im Zuge der Bauarbeiten entstanden sind. Wie Rainer Fröscher zeigt sich auch Zwipf verwundert über die unterschiedlichen Firmen, die vor Ort ihre Arbeit verrichten.

"Wir sind an unsere Ausschreibungen gebunden", stellt Bauamtsleiter Rolf Pflästerer klar und ergänzt: "Jeder Bauabschnitt muss für sich abgeschlossen werden." Hauptverantwortlich für den Auftrag sei das Bauunternehmen Carsten Grimmig aus Heidelberg, welches die Tiefbauarbeiten leitet. Außerdem sind die Stadtwerke Viernheim in den Auftrag eingebunden. Nachdem Glasfaser und Stromnetze bereits verlegt wurden, sind nun die Sanierung der Straßen an der Platanenstraße bis hin zur Eichendorffstraße an der Reihe, sagt Karl Martiné.

"Wir werden vor vollendete Tatsachen gestellt. Kommunizieren kann man mit dem Rathaus nicht", sagt Rainer Fröscher, der zudem die Beschmutzung seines Grundstücks beklagt. "Alle zwei Wochen müssen wir Balkon und Fenster putzen, die im Zuge der Bauarbeiten verdreckt werden", sagt der Anwohner, der wie Thomas Zwipf auch die dauerhaften "Lärmbelästigungen" moniert. Karl Matiné schätzt, dass im Verlauf der kommenden Woche die bis zum 6. April veranlasste Sperrung aufgehoben wird. "Wenn das Wetter mitspielt und das Personal den Plan einhalten kann", wie er ergänzt. Der vollständige Abschluss der Baustelle sei dann im Mai vorgesehen. "Dann können wir unseren Bürgern ein neues Stromnetz, neue Wasserleitungen, neue Kanäle und frisch sanierte Straßen präsentieren", sagt er und fügt hinzu: "Aber das dauert eben seine Zeit."

Diese Zeitspanne dehnt sich für Anwohner wie Rainer Fröscher eindeutig zu lang aus:"Ich glaube nicht an einen fristgerechten Abschluss der Arbeiten", die ihn seit seinem Einzug begleiten.