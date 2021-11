Hirschberg. (ans) "Die derzeitige dynamische Entwicklung der Infektionszahlen haben alle beteiligten Partner und die Gemeinde Hirschberg dazu bewogen, die lange geplante und mit viel Engagement vorbereitete Zukunftswerkstatt ins nächste Frühjahr 2022 zu verlegen", heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Eigentlich hätte die Zukunftswerkstatt am kommenden Samstag stattfinden sollen. Jetzt ist sie für Samstag, 12. März 2022, geplant.

Mit ausschlaggebend für diese gemeinsame Entscheidung sei auch die zu erwartende Zurückhaltung der erwünschten Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewesen, teilt Bürgermeister Ralf Gänshirt mit. "Damit wären wir dem Ziel dieser offenen Veranstaltung, möglichst viele Hirschbergerinnen und Hirschberger zu erreichen, nicht gerecht geworden", sagt das Gemeindeoberhaupt.

Zudem haben Gemeinderat und Verwaltung aufgrund der stetig steigenden Infektionszahlen entschieden, den für Sonntag, 21. November, geplanten "Tag der Einwohnerinnen und Einwohner" zu verschieben. Er soll nun am Sonntag, 27. März 2022, stattfinden. In Hirschberg gibt es derzeit zehn aktive Corona-Fälle.

Update: Dienstag, 9. November 2021, 17.40 Uhr

Jeder kann bei "Wir in Hirschberg" mitmachen

Hirschberg. (wabra) Seit einigen Tagen wird an allen Ortseingängen der Gemeinde Hirschberg mit großen Tafeln zum Mitmachen beim Projekt "Wir in Hirschberg" eingeladen. Die dazugehörige Zukunftswerkstatt findet am Samstag, 13. November, in der Heinrich-Beck-Halle statt. Insgesamt sieben Vereine, Organisationen und Verbände haben sich in Zusammenarbeit mit dem Familienbüro für das Projekt "Wir in Hirschberg" zusammengeschlossen. Um für die soziale Ungleichheit in verschiedenen Generationen und im Gemeinwesen Lösungsansätze zu finden, wurde ein Prozess mit einer Zukunftswerkstatt vorgeschlagen. Jetzt sollen in einem offenen Prozess Ideen entwickelt und die Umsetzung von Maßnahmen vorbereitet werden, die das generationsübergreifende Miteinander fördern, die Lebensqualität der älteren Menschen sichern und soziale Schieflagen beseitigen.

Dabei soll auch ein verstärktes Engagement und eine bessere Vernetzung in der Hirschberger Bürger über alle Generationen hinweg angestrebt werden. Das soziale Projekt "Wir in Hirschberg" läuft seit 15. März und wird bis 14. März 2023 fortgeführt. Zwei externe, professionellen Projektbegleiter unterstützen und koordinieren dabei.

Die Hirschberger sind dabei zum aktiven Mit-Machen eingeladen. Bei der Zukunftswerkstatt gibt es Informationen zum Stand der Dinge, einen kleinen Mittagsimbiss, Gespräche in Kleingruppen, die Entwicklung gemeinsamer Zukunftsbilder und einen Ausblick.