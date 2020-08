Nicht alle Auto- und Radfahrer halten sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Großsachsener Straße. Werner Volk (FW) fordert, dass man eine Lösung finden müsse. Foto: Kreutzer

Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit im verkehrsberuhigten Bereich der Großsachsener Straße in Leutershausen beträgt zehn Kilometer pro Stunde. Wer sich als Autofahrer daran hält, nimmt nicht nur Rücksicht auf die Fußgänger, sondern schont auch seinen Geldbeutel. Denn in jüngster Zeit gab es dort vermehrt Geschwindigkeitskontrollen. Umso ärgerlicher, wenn man mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, deshalb ein Bußgeld bekam, gleichzeitig aber von einem Fahrradfahrer überholt wurde.

Gelten Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht auch für Radler, und kann deren Geschwindigkeit nicht ebenso gemessen werden? Das fragte sich Fraktionsvorsitzender Werner Volk (Freie Wähler), als er kürzlich ein Fahrzeug des Landratsamts bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der Großsachsener Straße sah.

Der Mitarbeiter des Landratsamts erklärte ihm, dass es tatsächlich möglich sei, die Geschwindigkeit der Radfahrer mit den vorhandenen Messgeräten festzustellen. So sei der schnellste Fahrradfahrer an diesem Tag mit 45 km/h unterwegs gewesen. Einen Bußgeldbescheid bekam er aber nicht, denn nur mit Foto kann man im Nachhinein kaum feststellen, wer der Radfahrer war. Das geht nur, wenn auch eine Anhaltekontrolle geschieht.

"Wir sollten dafür eine Lösung finden", regte deshalb Volk bei der Gemeinderatssitzung vergangene Woche an. Bei Bürgermeister Ralf Gänshirt stieß er dabei auf Verständnis. Der hatte von seinem Arbeitszimmer aus ebenso beobachtet, dass manche Radfahrer in der Großsachsener Straße deutlich zu schnell unterwegs sind.

Dabei könne es zu gefährlichen Situationen für Fußgänger und Radfahrer kommen, etwa beim Verlassen des Rathausgeländes. Da bei Rädern das Motorengeräusch fehlt, könnten sie leicht von Fußgängern überhört werden, die sich in dem verkehrsberuhigten Bereich der Großsachsener Straße relativ sicher fühlten, so Gänshirt.

Anhaltekontrollen vorzunehmen, ist aber nicht jedem gestattet. "Kommunale Bedienstete sind dazu nicht berechtigt, das obliegt der Polizei", erklärte hierzu auf Anfrage der RNZ die Leiterin des Straßenverkehrsamtes des Rhein-Neckar-Kreises, Anke Straub. "Deshalb können Kontrollen nur erfolgen, wenn es die personelle Situation der Polizei erlaubt", sagte Gänshirt.

Trotzdem sollen Anhaltekontrollen in der nächsten Zeit in der Großsachsener Straße stattfinden. Dabei soll zunächst mit Radfahrern, die zu schnell unterwegs waren, ein "verkehrserzieherisches Gespräch" geführt werden, in dem sie auf die Gefahren ihres Handelns hingewiesen werden. "Alles Weitere wird sich finden", ließ der Bürgermeister offen, ob auch Bußgelder verhängt werden.

Aber die Straßenverkehrsordnung sieht keine Bußgelder für das Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit durch Radfahrer vor. Jedoch haben sich diese, wie auch alle anderen Verkehrsteilnehmer, den herrschenden Bedingungen anzupassen und ebenso an Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten. So droht etwa Fahrradfahrern nach dem neuesten, zunächst einmal zurückgezogenen Bußgeldkatalog, in einem Fußgängerbereich, der auch für Kraftfahrzeuge zugelassenen ist, schon etwas: Bei "unangepasster Geschwindigkeit und gleichzeitiger Gefährdung von Fußgängern" gibt es ein Bußgeld von 30 Euro sowie einen Punkt in Flensburg.