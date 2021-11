Von Nadine Rettig

Hirschberg-Großsachsen. Der Reitplatz des Reit-, Fahr- und Pferdezuchtvereins Großsachsen verwandelte sich kürzlich in einen aufregenden "Trailparcours". Dabei konnten Mensch und Pferd allerhand bestaunen. Es gab unter anderem Stangen, durch die es einen Slalom zu absolvieren galt, ein Podest aus Holzpaletten, über das die Pferde gehen oder auch darauf stehen bleiben sollten. Viel Geschicklichkeit wurde von Pferd und Reiter bei einem durch ein Seil geschlossenes Tor gefordert, das es vom Pferd aus zu passieren und dabei geschickt zu öffnen und zu schließen galt.

Die wohl größte Herausforderung für die Vierbeiner bot allerdings eine große schwarze Stierfigur, von deren Kopf Ringe mit einer langen Stange gefischt werden sollten. Doch die große schwarze Figur wurde von vielen Pferden zunächst skeptisch beäugt, und so mancher Vierbeiner startete im ersten Moment mitsamt Reiter einen Fluchtversuch. So auch der 14-Jährige Wallach "Barry", der mit seiner Besitzerin Sandra Zöller den Reitplatz erkundete.

Verantwortlich für den spannenden Trailtag war Vereinsmitglied Heike Bernhard, die die Idee für ein solches Angebot an die Vereinsmitglieder hatte. Ganz spielerisch bekamen Pferdebesitzer und Reitbeteiligungen hier die Möglichkeit, mal etwas ganz Neues mit den Vierbeinern auszuprobieren. Das Equipment dafür habe sie sich für diesen Tag größtenteils von einer Freundin geliehen, berichtete Bernhard.

Und sie freute sich über die Resonanz auf ihr Angebot. Insgesamt neun Pferde wurden gemeldet. In kleinen Gruppen ging es dann immer für eine Stunde auf den Platz, wo sich jeder in seinem Tempo ausprobieren konnte und von Bernhard nützliche Tipps bekam. Bernhard weiß, dass viele der Aufgaben eine Frage der Übung sind. "Je öfter man so etwas macht, umso selbstständiger kann man auch arbeiten", so das Vereinsmitglied.

Und so kann sie sich gut vorstellen, auch im kommenden Frühjahr erneut einen solchen Tag für den Verein anzubieten. "Ich finde es toll, dass so viele im Verein auch an so etwas interessiert sind", sagte sie. Denn gerade diese Art von Übungen seien das perfekte alltagsnahe Training. Immer wieder komme man bei einem Ausritt zum Beispiel zu einer Holzbrücke oder an einem anderen Untergrund vorbei, dafür sei das Podest mit den Paletten die perfekte Übung. Auch vom Pferd aus ein Tor öffnen und wieder schließen zu können, sei in vielen Situationen Gold wert.

Dass wirklich jeder an diesem Tag mitmachen konnte, bewies die stallälteste Stute Goldine. Gemeinsam mit ihrer Reitbeteiligung absolvierte die 32-jährige Stute mit unvergleichlicher Ruhe die Aufgaben. Nicht ganz so ruhig war zunächst Sandra Zöllers "Barry". "Er ist zwar unwahrscheinlich neugierig, aber gleichzeitig ein Hasenfuß. Da fehlt ihm manchmal das letzte Selbstbewusstsein", charakterisierte Zöller ihr Pferd. Doch zum Glück hatte "Barry" blindes Vertrauen zu seiner zweibeinigen Gefährtin und vertraute auch so dem Parcours nach und nach immer mehr.

Über das Pallettenpodest wollte er zunächst um keinen Preis gehen, doch mit viel Geduld führte Zöller ihn schließlich darüber, und schon nach kurzer Zeit lief "Barry" auch unter dem Sattel über das Podest, als hätte er nie zuvor etwas anderes getan. Und das war auch das Schöne an diesem Tag. Eigentlich jeder ging mit einem Erfolgserlebnis und einem gestärkten Vertrauen zwischen Mensch und Pferd nach Hause. "Ich finde so was immer gut, das ist Kopfgymnastik für das Pferd. Es ist mal ganz anders gefordert als sonst", lautete Zöllers Fazit.

"Die Pferde haben jetzt noch ordentlich was zum Denken im Stall", scherzte sie am Ende der Einheit. Und für sie war klar: Wenn so etwas noch mal angeboten wird, sind sie und ihr neugieriger "Hasenfuß" Barry sicher auch wieder am Start.