Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Großsachsen. "Man müsste Klavier spielen können", sang einst Johannes Heesters sehnsüchtig. Der Evergreen war nicht von ihm, aber das spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle. Wichtiger ist die Antwort darauf, die der in Hirschberg lebende Pianist und Musikpädagoge Jens Schlichting liefert: "Endlich Klavier spielen!"

Corona bremste auch den Vorsitzenden des Vereins "Musik in Hirschberg" für einige Wochen im ersten Lockdown vergangenen März aus. Dann stellte er nach einiger Zeit technischer Überlegungen seinen Klavierunterricht auf online um. Aber das reichte ihm nicht. "Ich lebe nicht in erster Linie vom Unterricht vor Ort", sagt er im Gespräch mit der RNZ. Seine Haupteinnahmen erziele er über Kurse im In- und Ausland – mit einem Konzept in hoher Intensität, das er über 20 Jahre aufgebaut und immer wieder verfeinert hat. Eine Mischung aus Theorie und Praxis abseits Technik fixierter klassischer Lehrmethoden.

Schlichting greift dabei ein früher sehr gebräuchliches Lernverfahren auf: die Imitationsmethode. "Ich habe mich viele Jahre lang mit zahlreichen derartigen methodischen Konzepten und genauso mit zeitgenössischen lernpsychologischen Forschungen beschäftigt, viel damit an mir selbst und mit meinen Schülern und Kursteilnehmern experimentiert und daraus diese Methode entwickelt. Diese geht davon aus, dass man in sinnvollen Schritten ein klares motorisch-klangliches Bild entwickelt und dann allmählich daraus das endgültige Klavierstück aufbaut", erklärt er. Ein Alleinstellungsmerkmal, das große Nachfrage findet, weil es gerade Anfängern ermöglicht, rasch Erfolge zu erleben. "Freitags der erste Ton und sonntags das erste Konzert", beschreibt Schlichting. Doch diese Wochenendkurse sind Corona-bedingt weggebrochen.

Aber gerade in dieser Zeit griff er eine frühere Idee wieder auf, dieses besondere Konzept als Videokurs zu produzieren. Aber es sollte keine Notlösung sein, sondern besser. Eine andere Variante, die genauso gut funktioniert. In der Frage, wie man so etwas aufzieht, holte er sich Unterstützung beim Heidelberger Moderator und Online-Coach Jan Doering.

"Ich habe viel gelernt – unter anderem, dass ich mir mit der Produktion Zeit lassen kann", schildert er. Schritt für Schritt ging es voran, er produzierte Videos, schnitt sie und schrieb ein kleines Buch mit dem Titel "Sechs Gründe, die Dich bislang vom Klavierspielen abgehalten haben", das online kostenlos angeboten wird.

"Ich habe darin die ‚Abers‘ aufgelöst", sagt Schlichting lächelnd. Er baute seinen Newsletter aus, und die Menge an Leuten wuchs, die einen Video-Kurs buchten. Es gibt ihn in den preislich und von der Ausstattung her etwas verschiedenen Kategorien "Basic", "Premium" und "Deluxe". Und es gibt nun auch eine "Quarantäne-Version" für diejenigen, die diese oft belastende Zeit sinnvoll nutzen wollen. "Klavier – das ist natürlich auch ein guter Seelentröster", findet Schlichting. Wolfgang aus der Nähe von Bonn pflichtet ihm da bei. Er habe im Winter mit Depressionen zu kämpfen, gibt Schlichtings Schüler in einer Zoom-Konferenz offen zu. "Mit dem Klavierspiel habe ich ein gutes Antidepressivum gefunden – es entspannt und macht den Kopf frei", meint er.

"Jens’ Methode ist gerade für Erwachsene unheimlich motivierend, man sieht schnell Erfolge und verliert die Angst vor den schwarzen und weißen Tasten", sagt Gabriele, die bei Hamburg lebt. Für Sabine aus Düsseldorf ist es nach frustrierenden Anläufen mit traditionellen Lehrern der dritte Versuch: "Ein perfekter Einstieg, es macht mir Freude."

Altersmäßig sind Schlichtings Schüler bunt gemischt, zwischen Mitte 30 und Ü 80. Zwei Online-Kurse sind bereits gelaufen: "Viel besser, als ich dachte", sagt er. Und ergänzt: "Es beglückt mich zu sehen, dass ich da etwas anstoßen kann. Dass ich zeigen kann, dass jeder Ressourcen hat, um Klavier zu lernen." Auch wer keine Noten lesen kann, ist hier richtig. "Ich habe vorher noch nie im Leben Klavier gespielt", erzählt Katharina aus Wilhelmsfeld. "Musiktheorie hat mir noch kein Lehrer jemals so erklärt – Jens vermittelt eine ungeheure Bandbreite an Wissen", betont Claudia aus Niederbayern. Der dreifachen Mutter Pamela aus Hamburg ist es wichtig, abseits von "Kinderkram" richtige Stücke zu lernen. "Ich bin total fasziniert, wie viel Inhalt Jens vermittelt", sagt sie.

Andreas aus Hemsbach schätzte sich selbst als unmusikalisch ein. "Jens machte mir Mut." "Ich bin froh, dass ich den Kurs mache – ich werde jeden Tag besser", betont die Hamburgerin Alexandra.