Hirschberg. (ze) Eine Leidenschaft für alte Häuser haben die Mitglieder des Hirschberger Forums für Ortsgestaltung und Ortserhaltung ("Bürgerforum Hirschberg") sicherlich. Viele von ihnen wohnen selbst in Gebäuden, die in den vergangenen Jahrhunderten errichtet wurden. Auch am Entstehen der Gestaltungs- und der Erhaltungssatzung für Hirschberg, die am Montag vom Gemeinderat verabschiedet werden sollen, waren Mitglieder beteiligt. Diese Satzung nahm man beim Bürgerforum zum Anlass, einen "Tag der offenen Tür" ins Leben zu rufen, bei dem Bürger ihre alten, oft aufwendig renovierten Häuser unter dem Motto "Leidenschaft für alte Häuser" vorstellen.

Dabei hatte man zunächst daran gedacht, die in der Gestaltungssatzung als "kleine Häuser" bezeichneten Gebäude, deren Traufhöhe fünf Meter nicht überschreitet, in den Mittelpunkt der Veranstaltung zu stellen. "Es gibt diverse Vorgaben für die Gestaltung von großen Gebäuden, aber fast gar keine für die kleinen Häuser", erläuterte Wiebke Dau-Schmidt vom Bürgerforum bei einem Pressegespräch in der ehemaligen Zollstation in Großsachsen. Da dieser Haustyp das Ortsbild aber stark präge, wollte man zeigen, wie es sich in diesen kleinen Häusern lebt, und dass es sich unbedingt lohnt, sie zu erhalten. Es ergab sich jedoch, dass die Vorgabe "kleine Häuser" für den Tag der offenen Tür nicht immer eingehalten werden konnte, sodass nun auch einige größere Häuser unter den neun zu besichtigenden Gebäuden zu finden sind. Dabei wollen die Hausbesitzer ihre Erfahrungen bei der Umgestaltung der historischen Gebäude weitergeben. Denn gleichgültig, ob man ein älteres Haus geerbt oder sich ganz bewusst für den Kauf entschieden hat, sofort einziehen kann man wohl nur in den seltensten Fällen. "Wir haben heute andere Ansprüche an Raumgrößen oder Energieverbrauch", erläuterte Dau-Schmidt.

"Kleine Häuser sind übersichtlich und man kann vieles selbst machen", berichtete Altgemeinderat Götz Kaiser, der vor rund 50 Jahren ein älteres Gebäude in Großsachsen erworben und umgebaut hat. Allerdings müsse man nicht alles erneuern. So gelte es zu entscheiden, was in einem historischen Gebäude erhalten werden kann. "Alte Häuser haben ihren Zauber", wies Rainer Müller darauf hin, dass es oft nicht nur das eigentliche Wohnhaus ist, das man erwirbt. Nebengebäude und Gärten gehören meist dazu und da "öffneten sich kleine Paradiese", so Müller. Möglichkeiten zur Umgestaltung gibt es viele. "Wir haben aus dem Mistloch einen Teich gemacht", berichtete Jürgen Glökler von seinem Gebäude in Leutershausen und wies darauf hin, dass die Nebengebäude, vor allem die großen Scheunen, ortsbildprägend seien.

Wie sich dieses Ensemble aus Wohnhaus, Gärten und Nebengebäuden neu gestalten lässt, zeigen fünf Hausbesitzer in Leutershausen und vier in Großsachsen. Zum Abschluss trifft man sich in der alten Zollstation in Großsachsen zum Austausch über das Gesehene.

Info: Der Flyer zum Tag der offenen Tür der alten Häuser am Sonntag, 19. Mai, liegt in verschiedenen Geschäften in Hirschberg aus.